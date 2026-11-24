Husanov «Napoli»ga qarshi o‘ynaydimi? «Siti»ning taxminiy tarkibi e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Chempionlar ligasining 5-turida «Manchester Siti» o‘z maydonida «Napoli» jamoasini qabul qiladi va ushbu bahsda o‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanovning asosiy tarkibda maydonga tushishi kutilmoqda.
- «Etihad» stadionida o‘tadigan uchrashuv Toshkent vaqti bilan 25 noyabrga o‘tar kechasi soat 01:00 da boshlanadi.
- Prognozlarga ko‘ra, Husanov «Siti» himoya chizig‘ida, xususan, markaziy yoki o‘ng qanot himoyachisi sifatida harakat qilishi mumkin.
Yevropa Chempionlar ligasining 5-turida «Manchester Siti» o‘z maydonida Italiyaning «Napoli» jamoasini qabul qiladi. Uchrashuvda o‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanovning asosiy tarkibda maydonga tushishi kutilmoqda.
«Etihad» stadionida o‘tadigan bahs Toshkent vaqti bilan 25 noyabrga o‘tar kechasi soat 01:00 da boshlanadi. Hozircha e’lon qilingan prognozlarga ko‘ra, Husanov «Siti» himoya chizig‘idan joy olishi mumkin. Biroq jamoalarning rasmiy tarkiblari uchrashuv boshlanishiga yaqin ma’lum qilinadi.
Husanov uchun yana bir muhim imkoniyat
Abduqodir Husanovning ehtimoliy asosiy tarkibdan joy olishi o‘zbekistonlik futbol muxlislari uchun uchrashuvga bo‘lgan qiziqishni yanada oshirmoqda. Himoyachining maydonga tushishi «Siti»ning himoya chizig‘idagi harakatlari va raqib hujumlarini to‘xtatishda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.
Taxminiy tarkiblardan birida Husanov markaziy himoyada emas, balki o‘ng qanotda harakat qilishi ko‘zda tutilgan. Shu bilan birga, boshqa prognozlarda uning joylashuvi va sheriklari borasida farqlar mavjud.
«Manchester Siti» – «Napoli»: taxminiy tarkiblar
Yevropa Chempionlar ligasi. 5-tur
Manchester Siti: Donnarumma, Riko Lyuis, Diash, Husanov, O'Rayli, Fernandesh, Anderson, Foden, Sherki, Ndiay, Holand.
«Napoli»: Vanya Milinkovich-Savich, Byokema, Rahmani, Olivera, Politano, Angissa, Gilmur, Maktominay, Vergara, De Bryuyne, Hoylund.
Qayd etish joiz, ayrim manbalar «Manchester Siti» tarkibida Jeremi Doku, Mark Gehi va Yoshko Gvardiolni ham asosiy tarkibda ko‘rsatmoqda. «Napoli»da esa himoya chizig‘i va darvozabon bo‘yicha ham turli taxminlar mavjud. Shu sababli yuqoridagi ro‘yxatlar rasmiy emas, balki ehtimoliy tarkiblar hisoblanadi.
«Siti»ga g‘alaba, «Napoli»ga muhim ochkolar kerak
Uchrashuv oldidan turnir jadvalidagi vaziyat ham jamoalar uchun bahsning ahamiyatini oshirmoqda. To‘rt turdan keyin «Manchester Siti» 9 ochko bilan yettinchi o‘rinda bormoqda. «Napoli» esa 3 ochko bilan 27-pog‘onani egallab turibdi.
Shu bois manchesterliklar o‘z maydonida g‘alaba qozonib, kuchli sakkizlikdagi o‘rnini mustahkamlashga harakat qiladi. Italiyaliklar uchun esa ochko yo‘qotish pley-off yo‘llanmasi uchun kurashni yanada qiyinlashtirishi mumkin.
E’tiborlisi, «Napoli» safida bir vaqtlar «Manchester Siti» sharafini himoya qilgan Kevin De Bryuyne ham bor. Uning sobiq jamoasiga qarshi maydonga tushishi ham uchrashuvning alohida qiziqarli jihatlaridan biri bo‘ladi.
Uchrashuv haqida ma’lumot:
Musobaqa: Yevropa Chempionlar ligasi, 5-tur
Bahs: «Manchester Siti» – «Napoli»
Stadion: «Etihad»
Boshlanish vaqti: 25 noyabr, soat 01:00 (Toshkent vaqti)
O‘zbekistonlik futbolchi: Abduqodir Husanov
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…