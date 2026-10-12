O‘zbekistonda mudofaa vaziri o‘zgardi: Shuhrat Xolmuhammedov lavozimidan ozod etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Respublikasi mudofaa vaziri Shuhrat Xolmuhammedov boshqa ishga o‘tishi munosabati bilan lavozimidan ozod etildi.
- Uning o‘rniga Botir Qudratxo‘jayev tayinlandi, uning nomzodi avval Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan ma’qullangan.
- Shuhrat Xolmuhammedov 2024 yil noyabr oyida mudofaa vaziri etib tayinlangan edi.
O‘zbekiston mudofaa tizimida muhim kadrlar o‘zgarishi yuz berdi. General-leytenant Shuhrat Xolmuhammedov mudofaa vaziri lavozimidan ozod etildi, uning o‘rniga esa Botir Qudratxo‘jayev tayinlandi. Prezidentning tegishli farmonlari bilan rasmiylashtirilgan ushbu qarorda Xolmuhammedovning boshqa ishga o‘tishi sabab sifatida ko‘rsatilgan.
12 oktyabr kuni ma’lum qilingan kadrlar o‘zgarishi O‘zbekistonning mudofaa sohasidagi rahbariyatiga taalluqli bo‘ldi. Yangi vazir tayinlanishi bilan mamlakat Qurolli Kuchlarini boshqarish tizimidagi asosiy lavozimlardan biriga yangi rahbar keldi.
Shuhrat Xolmuhammedov nima sababdan lavozimidan ketdi?
Rasmiy ma’lumotga ko‘ra, Shuhrat G‘ayratjanovich Xolmuhammedov boshqa ishga o‘tishi munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasi mudofaa vaziri lavozimidan ozod etildi.
Xolmuhammedov 2024 yil noyabr oyida mudofaa vaziri etib tayinlangan edi. Ungacha esa 2021 yildan boshlab mudofaa vazirining birinchi o‘rinbosari — Qurolli Kuchlar Bosh shtabi boshlig‘i lavozimida faoliyat yuritgan.
Uning lavozimdan ketishiga doir rasmiy xabarda boshqa ishga o‘tishi sababi keltirilgan. Yangi ish joyi haqida qo‘shimcha ma’lumot berilgan taqdirda, bu haqda ham xabar qilinadi.
O‘zbekistonning yangi mudofaa vaziri kim bo‘ldi?
Prezidentning tegishli farmoni bilan Botir Bahromovich Qudratxo‘jayev O‘zbekiston Respublikasi mudofaa vaziri etib tayinlandi. Uning nomzodi avval Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan ma’qullangan.
Qudratxo‘jayevning mehnat faoliyati huquqni muhofaza qilish tizimi bilan bog‘liq. U turli yillarda prokuratura organlarida, jumladan, harbiy prokuratura tizimida ishlagan.
U 2022 yil noyabr oyida bosh prokuror o‘rinbosari — O‘zbekiston harbiy prokurori lavozimiga tayinlangan. 2025 yil fevral oyida esa favqulodda vaziyatlar vaziri bo‘lgan. Keyinchalik ichki ishlar vazirining birinchi o‘rinbosari — Tezkor-qidiruv departamenti boshlig‘i lavozimida ishlagan.
Endi Qudratxo‘jayev O‘zbekiston mudofaa vazirligiga rahbarlik qiladi.
Kadrlar o‘zgarishi nimani anglatadi?
Mudofaa vaziri mamlakatning mudofaa siyosati, Qurolli Kuchlarni rivojlantirish va harbiy boshqaruv bilan bog‘liq vazifalarni amalga oshirishda muhim o‘rin tutadi. Shu sababli vazirlik rahbariyatidagi o‘zgarishlar jamoatchilik e’tiborini tortadi.
Biroq yangi rahbar tayinlanganining o‘zi bilan muayyan siyosat yoki islohotlar o‘zgaradi, degan xulosaga kelishga hozircha asos yo‘q. Bu boradagi ehtimoliy o‘zgarishlarni baholash uchun rasmiy qarorlar va keyingi xabarlarni kuzatish zarur.
Shu tariqa, 2026 yil 12 oktyabr kuni O‘zbekiston mudofaa vazirligi rahbariyatida o‘zgarish rasman e’lon qilindi: Shuhrat Xolmuhammedov boshqa ishga o‘tishi munosabati bilan lavozimidan ozod etildi, Botir Qudratxo‘jayev esa yangi mudofaa vaziri bo‘ldi.
Izohlar 0
…