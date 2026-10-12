O‘zbekistonda mudofaa vaziri o‘zgardi: Shuhrat Xolmuhammedov lavozimidan ozod etildi

·26·O‘zbekiston
O‘zbekistonda mudofaa vaziri o‘zgardi: Shuhrat Xolmuhammedov lavozimidan ozod etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Respublikasi mudofaa vaziri Shuhrat Xolmuhammedov boshqa ishga o‘tishi munosabati bilan lavozimidan ozod etildi.
  • Uning o‘rniga Botir Qudratxo‘jayev tayinlandi, uning nomzodi avval Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan ma’qullangan.
  • Shuhrat Xolmuhammedov 2024 yil noyabr oyida mudofaa vaziri etib tayinlangan edi.

O‘zbekiston mudofaa tizimida muhim kadrlar o‘zgarishi yuz berdi. General-leytenant Shuhrat Xolmuhammedov mudofaa vaziri lavozimidan ozod etildi, uning o‘rniga esa Botir Qudratxo‘jayev tayinlandi. Prezidentning tegishli farmonlari bilan rasmiylashtirilgan ushbu qarorda Xolmuhammedovning boshqa ishga o‘tishi sabab sifatida ko‘rsatilgan.

12 oktyabr kuni ma’lum qilingan kadrlar o‘zgarishi O‘zbekistonning mudofaa sohasidagi rahbariyatiga taalluqli bo‘ldi. Yangi vazir tayinlanishi bilan mamlakat Qurolli Kuchlarini boshqarish tizimidagi asosiy lavozimlardan biriga yangi rahbar keldi.

Shuhrat Xolmuhammedov nima sababdan lavozimidan ketdi?

Rasmiy ma’lumotga ko‘ra, Shuhrat G‘ayratjanovich Xolmuhammedov boshqa ishga o‘tishi munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasi mudofaa vaziri lavozimidan ozod etildi.

Xolmuhammedov 2024 yil noyabr oyida mudofaa vaziri etib tayinlangan edi. Ungacha esa 2021 yildan boshlab mudofaa vazirining birinchi o‘rinbosari — Qurolli Kuchlar Bosh shtabi boshlig‘i lavozimida faoliyat yuritgan.

Uning lavozimdan ketishiga doir rasmiy xabarda boshqa ishga o‘tishi sababi keltirilgan. Yangi ish joyi haqida qo‘shimcha ma’lumot berilgan taqdirda, bu haqda ham xabar qilinadi.

O‘zbekistonning yangi mudofaa vaziri kim bo‘ldi?

Prezidentning tegishli farmoni bilan Botir Bahromovich Qudratxo‘jayev O‘zbekiston Respublikasi mudofaa vaziri etib tayinlandi. Uning nomzodi avval Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan ma’qullangan.

Qudratxo‘jayevning mehnat faoliyati huquqni muhofaza qilish tizimi bilan bog‘liq. U turli yillarda prokuratura organlarida, jumladan, harbiy prokuratura tizimida ishlagan.

O‘zbekistonda mudofaa vaziri o‘zgardi: Shuhrat Xolmuhammedov lavozimidan ozod etildi

U 2022 yil noyabr oyida bosh prokuror o‘rinbosari — O‘zbekiston harbiy prokurori lavozimiga tayinlangan. 2025 yil fevral oyida esa favqulodda vaziyatlar vaziri bo‘lgan. Keyinchalik ichki ishlar vazirining birinchi o‘rinbosari — Tezkor-qidiruv departamenti boshlig‘i lavozimida ishlagan.

Endi Qudratxo‘jayev O‘zbekiston mudofaa vazirligiga rahbarlik qiladi.

Kadrlar o‘zgarishi nimani anglatadi?

Mudofaa vaziri mamlakatning mudofaa siyosati, Qurolli Kuchlarni rivojlantirish va harbiy boshqaruv bilan bog‘liq vazifalarni amalga oshirishda muhim o‘rin tutadi. Shu sababli vazirlik rahbariyatidagi o‘zgarishlar jamoatchilik e’tiborini tortadi.

Biroq yangi rahbar tayinlanganining o‘zi bilan muayyan siyosat yoki islohotlar o‘zgaradi, degan xulosaga kelishga hozircha asos yo‘q. Bu boradagi ehtimoliy o‘zgarishlarni baholash uchun rasmiy qarorlar va keyingi xabarlarni kuzatish zarur.

Shu tariqa, 2026 yil 12 oktyabr kuni O‘zbekiston mudofaa vazirligi rahbariyatida o‘zgarish rasman e’lon qilindi: Shuhrat Xolmuhammedov boshqa ishga o‘tishi munosabati bilan lavozimidan ozod etildi, Botir Qudratxo‘jayev esa yangi mudofaa vaziri bo‘ldi.

Shuhrat XolmuhammedovBotir Qudratxo‘jayevO‘zbekiston mudofaa vaziriKadrlar o‘zgarishi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Botir Qudratxo‘jayev O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vaziri lavozimiga tayinlandiBotir Qudratxo‘jayev O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vaziri lavozimiga tayinlandiBugun 23:37Aholi murojaatlari ortidan 151 nafar mansabdor lavozimidan olindi...Aholi murojaatlari ortidan 151 nafar mansabdor lavozimidan olindi...14 sentabr 17:01Migratsiya agentligi direktori Behzod Musayev ishdan olindiMigratsiya agentligi direktori Behzod Musayev ishdan olindi5 sentabr 12:03Fargʻonada hokimlar almashdi: bir qator lavozimlar yangilandiFargʻonada hokimlar almashdi: bir qator lavozimlar yangilandi29 aprel 16:22Sirdaryo viloyatiga yangi rahbar tayinlandi»: Doniyor Qodirov viloyat hokimi vazifasini bajaradiSirdaryo viloyatiga yangi rahbar tayinlandi»: Doniyor Qodirov viloyat hokimi vazifasini bajaradiBugun 23:30Erkinjon Turdimov tayinlovi bo‘yicha Prezidentdan ochiq bayonotErkinjon Turdimov tayinlovi bo‘yicha Prezidentdan ochiq bayonotBugun 22:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)