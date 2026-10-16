O‘zbekistonda peshlavhalar endi reklama hisoblanmaydi — muhim hukumat qarori

·11·O‘zbekiston
O‘zbekistonda peshlavhalar endi reklama hisoblanmaydi — muhim hukumat qarori

O‘zbekistonda kichik va o‘rta biznes vakillari, do‘konlar, savdo shoxobchalari hamda turli xizmat ko‘rsatish maskanlari egalari ko‘p yillardan buyon kutgan muhim byurokratik to‘siq olib tashlandi.

Vazirlar Mahkamasining tegishli qaroriga binoan, tadbirkorlik subyektlari o‘zlari faoliyat yuritayotgan bino va inshootlarga o‘rnatadigan peshlavhalar rasman tashqi reklama obyekti hisoblanmaydigan bo‘ldi.

Nimalar reklama deb baholanmaydi?

Hukumat qarorida qaysi axborot turlari tashqi reklama doirasidan chiqarilgani aniq ko‘rsatib o‘tildi:

  • Binoning tashqi tomonidagi ma’lumotlar: Tadbirkorlik subyekti o‘zi egallab turgan bino yoki inshootning tashqi devori yoxud peshtoqida joylashtirgan nomi va asosiy faoliyat turi to‘g‘risidagi barcha axborotlar;

  • Firma nomi va belgilar: Korxonaning rasmiy firma nomi, tovar yoki xizmat ko‘rsatish belgilari va logotiplari reklama tushunchasiga kiritilmaydi.

Reklama pasporti talab etilmaydi

Mazkur o‘zgarish tadbirkorlar uchun ortiqcha ovoragarchilik va xarajatlarni bekor qiladi:

  • Pasport rasmiylashtirish shart emas: Bunday ma’lumot beruvchi peshlavhalar uchun vakolatli organlardan alohida reklama joyining pasportini rasmiylashtirish talabi mutlaqo bekor qilindi;

  • Jarima va to‘lovlar xavfi yo‘qoldi: Avvallari nazorat organlari ko‘pincha bino peshtoqidagi oddiy firma nomini ham reklama deb baholab, yig‘imlar yoki ma’muriy jarimalar qo‘llash holatlari kuzatilardi. Yangi qoidalar bilan bunday tushunmovchiliklarga rasman nuqta qo‘yildi.

Ushbu qaror mamlakatda biznes yuritish sharoitlarini yanada soddalashtirish, tadbirkorlarning vaqti va moliyaviy resurslarini tejash hamda savdo shoxobchalarini zamonaviy va ochiq ko‘rinishda bezatish imkoniyatini kengaytiradi.

Vazirlar MahkamasiSavdo shoxobchalariReklama pasportiBiznes vakillari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda do‘kon peshlavhasi uchun reklama pasporti olish talabi bekor qilindiO‘zbekistonda do‘kon peshlavhasi uchun reklama pasporti olish talabi bekor qilindiBugun 17:00Biznesdagi to‘siqlar olib tashlanadi: Sanoatni rivojlantirish bo‘yicha yangi rejalarBiznesdagi to‘siqlar olib tashlanadi: Sanoatni rivojlantirish bo‘yicha yangi rejalar5 may 18:43«O‘» va «G‘» endi boshqacha yoziladimi? Senat alifbo islohotiga oid qonunni ma’qulladi«O‘» va «G‘» endi boshqacha yoziladimi? Senat alifbo islohotiga oid qonunni ma’qulladi10 sentabr 14:59Toshkentning 4 ta yirik ko‘chasida avtobuslar uchun alohida yo‘l ajratilmoqdaToshkentning 4 ta yirik ko‘chasida avtobuslar uchun alohida yo‘l ajratilmoqdaBugun 21:53Prezident energetikada yangi bosqichni e’lon qildi — investorlar uchun tayyor loyihalarPrezident energetikada yangi bosqichni e’lon qildi — investorlar uchun tayyor loyihalarBugun 17:33Qahramonjon Olimov bo‘yicha “qizil bildirishnoma” Interpol saytidan o‘chirildiQahramonjon Olimov bo‘yicha “qizil bildirishnoma” Interpol saytidan o‘chirildiBugun 17:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?