O‘zbekistonda peshlavhalar endi reklama hisoblanmaydi — muhim hukumat qarori
O‘zbekistonda kichik va o‘rta biznes vakillari, do‘konlar, savdo shoxobchalari hamda turli xizmat ko‘rsatish maskanlari egalari ko‘p yillardan buyon kutgan muhim byurokratik to‘siq olib tashlandi.
Vazirlar Mahkamasining tegishli qaroriga binoan, tadbirkorlik subyektlari o‘zlari faoliyat yuritayotgan bino va inshootlarga o‘rnatadigan peshlavhalar rasman tashqi reklama obyekti hisoblanmaydigan bo‘ldi.
Nimalar reklama deb baholanmaydi?
Hukumat qarorida qaysi axborot turlari tashqi reklama doirasidan chiqarilgani aniq ko‘rsatib o‘tildi:
Binoning tashqi tomonidagi ma’lumotlar: Tadbirkorlik subyekti o‘zi egallab turgan bino yoki inshootning tashqi devori yoxud peshtoqida joylashtirgan nomi va asosiy faoliyat turi to‘g‘risidagi barcha axborotlar;
Firma nomi va belgilar: Korxonaning rasmiy firma nomi, tovar yoki xizmat ko‘rsatish belgilari va logotiplari reklama tushunchasiga kiritilmaydi.
Reklama pasporti talab etilmaydi
Mazkur o‘zgarish tadbirkorlar uchun ortiqcha ovoragarchilik va xarajatlarni bekor qiladi:
Pasport rasmiylashtirish shart emas: Bunday ma’lumot beruvchi peshlavhalar uchun vakolatli organlardan alohida reklama joyining pasportini rasmiylashtirish talabi mutlaqo bekor qilindi;
Jarima va to‘lovlar xavfi yo‘qoldi: Avvallari nazorat organlari ko‘pincha bino peshtoqidagi oddiy firma nomini ham reklama deb baholab, yig‘imlar yoki ma’muriy jarimalar qo‘llash holatlari kuzatilardi. Yangi qoidalar bilan bunday tushunmovchiliklarga rasman nuqta qo‘yildi.
Ushbu qaror mamlakatda biznes yuritish sharoitlarini yanada soddalashtirish, tadbirkorlarning vaqti va moliyaviy resurslarini tejash hamda savdo shoxobchalarini zamonaviy va ochiq ko‘rinishda bezatish imkoniyatini kengaytiradi.
Izohlar 0
…