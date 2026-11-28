Tomoshabinlar shikoyatidan so‘ng telekanallar ogohlantirildi
O‘zbekistonda ayrim telekanallarda reklama namoyish etilayotgan vaqtda ovozning keskin balandlashib ketishi tomoshabinlarning noroziligiga sabab bo‘lmoqda. Ushbu holat yuzasidan fuqarolar tomonidan Raqobat qo‘mitasiga ham ko‘plab murojaatlar kelib tushgan.
Qo‘mita ma’lumotiga ko‘ra, ayrim telekanallarda reklama bloklari ovozining teledastur va ko‘rsatuvlar ovoziga nisbatan ancha baland bo‘lishi tomosha jarayonida noqulayliklarni keltirib chiqarmoqda. Xususan, dasturni tomosha qilish davomida reklama boshlanishi bilan ovozning birdaniga ko‘tarilishi auditoriyaning e’tirozlariga sabab bo‘lyapti.
Amaldagi qonunchilikda bunday holatlarning oldini olishga qaratilgan aniq talablar belgilangan. Jumladan, «Reklama to‘g‘risida»gi qonunning 27-moddasiga muvofiq, reklama va u haqidagi anonsning ovozi reklama bilan uzib qo‘yilgan teledastur yoki teleko‘rsatuv ovozidan baland bo‘lmasligi shart.
Raqobat qo‘mitasi mazkur qonuniy talablarga rioya etilishini doimiy nazorat qilib boradi. Shuningdek, zarurat tug‘ilgan hollarda efirga uzatilayotgan reklamalar ovozining belgilangan me’yorlarga muvofiqligi maxsus texnik vositalar yordamida tekshiriladi. Agar qoidabuzarlik holatlari aniqlansa, mas’ullarga nisbatan qonunchilikda belgilangan tartibda tegishli javobgarlik choralari qo‘llanilishi mumkin.
Shu munosabat bilan qo‘mita teleradiokanallar, reklama agentliklari hamda reklama tarqatuvchilarga murojaat qilib, efir jarayonida belgilangan ovoz me’yorlariga qat’iy amal qilish zarurligini eslatdi. Shuningdek, reklama materiallarini namoyish etishda nafaqat qonun talablari, balki tomoshabinlarning manfaatlari va qulayligini ham inobatga olishga chaqirdi.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…