«Nasaf» «Mash’al»ni mag‘lub etib, Superligada 4-o‘ringa ko‘tarildi
O‘zbekiston Superligasining 28-turida «Nasaf» o‘z maydonida «Mash’al»ni 2:0 hisobida mag‘lub etdi. Qarshiliklar g‘alabani uchrashuvning so‘nggi qismida ta’minladi: Yusuf Otubanjo 78-daqiqada hisobni ochgan bo‘lsa, Adenis Shala 90+3-daqiqada yakuniy natijani o‘rnatdi. Bu g‘alaba «Nasaf»ga turnir jadvalida 4-o‘ringa ko‘tarilish imkonini berdi.
Qarshidagi bahsda mezbonlar raqib darvozasini zabt etish uchun ancha vaqt kutishga majbur bo‘ldi. Uchrashuvning asosiy qismida hisob ochilmadi. Biroq 78-daqiqada Yusuf Otubanjo jamoasini oldinga olib chiqdi.
Qo‘shib berilgan vaqtda esa Adenis Shala yana bir bor «Mash’al» darvozasini ishg‘ol qilib, «Nasaf»ning g‘alabasini mustahkamladi. Shu tariqa, Qarshi klubi muhim uch ochkoga ega bo‘ldi.
«Nasaf» turnir jadvalida to‘rtinchi o‘ringa chiqdi
Ushbu g‘alabadan keyin «Nasaf»ning ochkolari 48 taga yetdi. Qarshiliklar Superliga turnir jadvalida 4-o‘ringa ko‘tarildi.
«Mash’al» esa 5 ochko bilan oxirgi pog‘onada qolmoqda. Muborak klubining Superligadan tushib ketishi avvalroq ma’lum bo‘lgan edi.
«Nasaf» — «Mash’al» uchrashuvi statistikasi
Superliga, 28-tur
«Nasaf» — «Mash’al» — 2:0
Gollar: Yusuf Otubanjo (78), Adenis Shala (90+3).
Ogohlantirishlar: Rustamov (56), Ifeani (81).
«Nasaf»: Ne’matov, Komilov (Murtazoyev, 46), Davronov, G‘aybullayev, Gudushauri (Otubanjo, 46), Rustamov (Eshmurodov, 79), Rahmatov, Abdirahmatov (Abdunazarov, 79), Muhitdinov, Shala, Abduxoliqov.
«Mash’al»: Rusanov, Boshnyak (Parmonqulov, 65), Asqarov, To‘xtasinov, Ismoilov (Ko‘charov, 82), Akramov, Rahimov, G‘anixonov (Tojiddinov, 12), Ifeani (Jovliyev, 82), Abduraimov, Murtozayev (Yarashev, 46).
Qarshiliklar mavsumni yuqori pog‘onada yakunlashga intilmoqda
«Mash’al» ustidan qozonilgan g‘alaba «Nasaf» uchun turnir jadvalidagi o‘rnini yaxshilash yo‘lida muhim qadam bo‘ldi. Jamoa hisobidagi 48 ochko uni to‘rtinchi o‘ringa olib chiqdi.
Muborakliklar esa Superligadagi ishtirokini yakunlash arafasida turibdi. 28-turdagi mag‘lubiyatdan keyin ham ular 5 ochko bilan jadvalning eng quyi pog‘onasida qoldi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…