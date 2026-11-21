«Manchester Siti» — «Fulhem» 1:1: Abduqodir Husanov va jamoadoshlari qanday baholandi?
«Manchester Siti» Angliya Premer-ligasining 11-turida o‘z maydonida «Fulhem» bilan 1:1 hisobida durang o‘ynadi. Mazkur uchrashuv yakunlangach, statistik tahlil bilan shug‘ullanuvchi WhoScored portali maydonga tushgan futbolchilarning o‘yiniga baho berdi.
O‘zbekiston milliy jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov ushbu bahs uchun 6,5 ball bilan baholandi. Bu ko‘rsatkich «Manchester Siti» safidagi o‘rtacha ballar qatoridan o‘rin oldi.
«Manchester Siti» futbolchilarining baholari
Uchrashuvda «shaharliklar» tarkibida eng yuqori ballni Anderson qo‘lga kiritdi — 7,9 ball. Keyingi pog‘onalarda Gexi (6,8 ball) hamda Fil Foden, Ndiaye va O‘Rayli (6,7 balldan) qayd etildi.
Futbolchi
WhoScored bahosi
Anderson
7,9
Gexi
6,8
Fil Foden
6,7
Ndiaye
6,7
O‘Rayli
6,7
Janluiji Donnarumma
6,6
Jeremi Doku
6,6
Abduqodir Husanov
6,5
Rayan Sherki
6,4
Ruben Diash
6,4
Erling Holand
6,4
Yoshko Gvardiol
6,2
Turnir jadvali va keyingi uchrashuv
11-tur yakunlariga ko‘ra, «Manchester Siti» hisobida 22 ochko mavjud bo‘lib, jamoa Angliya Premer-ligasi turnir jadvalida 3-o‘rinda bormoqda.
«Shaharliklar» navbatdagi bellashuvini 24 noyabr kuni Chempionlar ligasi doirasida o‘z maydonida «Napoli»ga qarshi o‘tkazadi.
Sizningcha, «Manchester Siti»ning «Fulhem» bilan durangidan so‘ng jamoa 24 noyabr kuni Chempionlar ligasida «Napoli»ga qarshi bahsga qanday kayfiyatda yetib boradi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…