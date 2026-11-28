O‘zbekistonda mashinalar toq va juft kunlarda harakatlanishi mumkin
O‘zbekistonda atmosfera havosi sifati yomonlashgan davrlarda avtomobillarning harakatlanishiga cheklov kiritilishi mumkin. Ekologiya qo‘mitasi havo ifloslanishining oldini olish va uning oqibatlarini kamaytirishga qaratilgan Vazirlar Mahkamasi qarori loyihasini ishlab chiqdi.
Loyihaga ko‘ra, zarurat tug‘ilganda avtomobillarni davlat raqamiga qarab toq va juft kunlarda harakatlantirish tartibi joriy etilishi mumkin.
Taklif etilayotgan tartib elektromobillar va maxsus transport vositalariga tatbiq etilmaydi. Ular mazkur cheklovdan mustasno bo‘ladi.
Hozircha gap qaror loyihasi haqida ketmoqda. Undagi tartibni joriy etish masalasi atmosfera havosi sifati yomonlashgan davrlardagi zaruratdan kelib chiqib belgilanishi nazarda tutilgan.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…