Jahon kubogida O‘zbekiston va Qozog‘iston bokschilari o‘rtasida 2 ta to‘qnashuv bo‘ladi
Toshkent shahrida boks bo‘yicha World Boxing—2026 Jahon kubogining yakuniy bosqichi qizg‘in pallaga kirdi. Musobaqaning yarim final bosqichida O‘zbekiston va Qozog‘iston terma jamoalari vakillari o‘rtasida ikkita murosasiz qo‘shnichilik derbisi kuzatiladi.
Yarim finaldagi o‘zbek—qozoq qarama-qarshiliklari
Qur’a va dastlabki janglar natijalariga ko‘ra, ikki mamlakat charm qo‘lqop ustalari final yo‘llanmasi uchun quyidagi vazn toifalarida ringga ko‘tarilishadi:
-80 kg vazn toifasi: O‘zbekistonlik Javohir Ummataliyev qozog‘istonlik Oner Seylxanga qarshi jang o‘tkazadi. Ummataliyev uchun ushbu bellashuv turnirdagi ilk chiqish bo‘lsa, Seylxan chorak finalda qirg‘izistonlik Almaz Orozbekov ustidan g‘alaba qozonib, yarim finalga yo‘l olgan.
-85 kg vazn toifasi: Hamyurtimiz Norbek Abdullayev (chorak finalda rossiyalik Idar Zanilovni 3:2 hisobida mag‘lub etgan) musobaqani to‘g‘ridan to‘g‘ri yarim finaldan boshlaydigan qozog‘istonlik Sultanbek Aybaruli bilan kuch sinashadi.
Qozog‘iston terma jamoasining ilk kungi natijalari
Toshkent ringlarida o‘tgan birinchi musobaqa kunida Qozog‘iston delegatsiyasi vakillari jami beshta jang o‘tkazib, ikkita g‘alaba va uchta mag‘lubiyat qayd etishdi:
Sportchi
Vazn toifasi
Ilk kungi natija
Oner Seylxan
-80 kg (erkaklar)
G‘alaba (Almaz Orozbekovni mag‘lub etdi)
Karina Ibragimova
-57 kg (ayollar)
G‘alaba (yarim finalga yo‘l oldi)
Daniyal Sabit
-50 kg (erkaklar)
Mag‘lubiyat (o‘zbekistonlik Shodiyorjon Meliqo‘ziyevga 0:5)
Shugila Nalibay
-75 kg (ayollar)
Mag‘lubiyat (chorak finalda ishtirokini yakunladi)
Valeriya Aksenova
-80 kg (ayollar)
Mag‘lubiyat (ilk bosqichda imkoniyatni boy berdi)
Sizningcha, Toshkentdagi Jahon kubogi yarim finalida Javohir Ummataliyev va Norbek Abdullayev qozog‘istonlik raqiblarini mag‘lub etib, final yo‘llanmasini qo‘lga kirita oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek boksining Toshkent ringlaridagi murosasiz janglarini kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…