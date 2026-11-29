Kamilla Rahimova O‘zbekiston sharafini Los-Anjeles—2028 Olimpiadasida himoya qilmoqchi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- WTA reytingida 45-o‘rinni egallab turgan O‘zbekistonning birinchi raketkasi Kamilla Rahimova 2028 yili Los-Anjelesda bo‘lib o‘tadigan yozgi Olimpiya o‘yinlarida qatnashishni o‘zining asosiy maqsadi deb biladi.
- 2025 yil dekabr oyida sport fuqaroligini O‘zbekistonga o‘zgartirgan tennischi saralash bosqichlaridan muvaffaqiyatli o‘tib, mamlakatimiz sharafini himoya qilishga intilmoqda.
Ayni paytda xotin-qizlar o‘rtasidagi jahon reytingining (WTA) 45-raketkasi bo‘lib turgan Kamilla Rahimova yaqin yillardagi eng asosiy orzu va maqsadlaridan birini oshkor qildi. O‘zbekistonning birinchi raqamli tennischisi 2028 yili AQSHning Los-Anjeles shahrida o‘tadigan yozgi Olimpiya o‘yinlarida yurtimiz sharafini himoya qilishni maqsad qilganini tasdiqladi. Bu haqda BB Tennis nashri xabar bermoqda.
«Bu men uchun eng katta maqsad»
2028 yilgi Olimpiadada ishtirok etish rejalari haqidagi savolga Rahimova katta hayajon va ishonch bilan javob berdi:
«Ha, albatta. Bu men uchun eng katta maqsad. Umid qilamanki, saralash bosqichidan muvaffaqiyatli o‘tib, Olimpiadada O‘zbekiston sharafini himoya qila olaman», — dedi Kamilla Rahimova.
Fuqarolikni o‘zgartirish, yetakchilik uchun kurash va reyting tarixi
Kamilla Rahimova 2025 yilning dekabr oyida sport fuqaroligini Rossiyadan O‘zbekistonga o‘zgartirgan edi. U mamlakatimiz sharafini himoya qila boshlagan zahoti O‘zbekistonning birinchi raketkasiga aylandi va undan bir muddat avval yurtimiz terma jamoasiga o‘tgan Mariya Timofeyevani ortda qoldirdi. O‘shandan buyon ikki tennischi o‘rtasida ichki raqobat juda qizg‘in kechmoqda:
2026 yil 13 oktyabr: Mariya Timofeyeva Pekindagi WTA 1000 turnirida uchinchi bosqichgacha yetib borgach, reytingning 63-pog‘onasiga ko‘tarilib, vaqtinchalik O‘zbekistonning 1-raketkasi maqomini o‘ziga qaytarib oldi (bu vaqtda Rahimova 69-o‘rinda edi).
2026 yil 2 noyabr: Tokioda bo‘lib o‘tgan nufuzli WTA 500 turnirining yarim finaligacha yetib borgan Kamilla Rahimova yana O‘zbekiston tennischilari orasida peshqadamlikni qo‘lga oldi va o‘z karyerasidagi eng yuqori natija — jahon reytingining 44-pog‘onasiga ko‘tarildi.
Kamilla Rahimovaning joriy natijalari va Olimpiada yo‘li
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar
Sportchi
Kamilla Rahimova (25 yosh, O‘zbekiston)
Amaldagi reytingi
45-o‘rin (WTA) — O‘zbekistonning birinchi raketkasi
Eng yuqori reytingi
44-o‘rin (2026 yil 2 noyabr holatiga ko‘ra)
Sport fuqaroligini o‘zgartirgan sana
2025 yil dekabr
Bosh maqsad
Los-Anjeles—2028 Olimpiya o‘yinlari yo‘llanmasini qo‘lga kiritish va O‘zbekiston sharafini himoya qilish
Eng yirik muvaffaqiyatlari (2026)
Tokio WTA 500 yarim finali, US Open va Uimbldon musobaqalarida 3-bosqich
Sizningcha, Kamilla Rahimova 2028 yilgi Olimpiadagacha bo‘lgan davrda o‘zining yuqori sport formasini saqlab qolib, top-30 tennischilar qatoriga kira oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek tennisining yangi yulduzi Kamilla Rahimovaning jahon arenalaridagi ishtiroki va Olimpiada sari qo‘yayotgan qadamlarini kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Bu hamda boshqa eng dolzarb sport yangiliklaridan xabardor bo‘lish uchun bizni kuzatishda davom eting!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…