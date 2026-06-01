Xabi Alonso “Chelsi”ga “Real” klubi yulduzini olib kelmoqchi...
Yevropa futbolida transfer bozori qizigandan qizimoqda, Londonning “Chelsi” klubi atrofidagi shov-shuvlar esa kun tartibining markaziga chiqdi. “Aristokratlar”ning yangi bosh murabbiyi etib tayinlangan Xabi Alonso kelasi mavsum oldidan jamoa tarkibini o‘z taktik g‘oyalariga moslashtirishga kirishdi. Ispaniyalik mutaxassis tarkibni kuchaytirish maqsadida ilgari o‘z ishonchini to‘liq oqlagan ayrim iqtidorlarni London superklubiga jalb etish tashabbusi bilan chiqmoqda.
Angliya futboli ixlosmandlari uchun bu haqiqiy kutilmagan yangilik bo‘ldi! Sahifamizdan uzoqlashmang, Xabi Alonsoning shaxsan o‘zi “Stemford Bridj”da ko‘rishni istayotgan Madridning “Real” klubi yulduzi, Madrid tomoni qo‘ygan astronomik narx va yosh iqtidorning dahshatli statistikasi bilan sizni yaqindan tanishtiramiz!
Alonsoning bosh maqsadi: Turk geniyi Londonda?!
Nufuzli Goal nashri bergan so‘nggi ma’lumotlarga qaraganda, Xabi Alonso ayni paytda Madridning “Real” klubida yorqin o‘yinlari bilan barchani mahliyo qilayotgan Arda Gyulerni o‘z jamoasiga qo‘shib olish g‘oyasini faol tarzda ilgari surmoqda. Ispaniyalik murabbiy yangi ish joyida sobiq shogirdi bilan yana hamkorlik qilishni istamoqda. Murabbiyning bu loyihasini “Chelsi” rahbariyati ham to‘liq qo‘llab-quvvatlamoqda va turk futbolchisining transferiga jiddiy qiziqish bildirmoqda.
Biroq, bu transfer osonlikcha amalga oshmaydi:
Madridning qat’iy pozitsiyasi: “Qirollik klubi” o‘z tarkibidagi 21 yoshli ushbu noyob yarim himoyachini qo‘yib yuborishni aslo istamayapti. Shu sababli, agar londonliklar Gyulerni sotib olishni xohlashsa, Madrid tomoni ularning oldiga kamida 100 million yevrolik ulkan tovon puli talabini ko‘ndalang qilib qo‘ygan.
Arda Gyulerning bozor qiymati va dahshatli statistikasi
Joriy mavsumda ko‘rsatgan o‘yinlari orqali Arda nafaqat muxlislarning, balki transfer bozorining ham haqiqiy erkatoyiga aylandi. Nufuzli Transfermarkt portali ayni paytda yosh yulduzning bahosini naqd 90 million yevro deb hisoblamoqda.
Uning joriy mavsum davomida “Real Madrid” libosida ko‘rsatgan sermahsulligi quyidagi jadvalda yaqqol aks etgan:
Musobaqalardagi ishtiroki
Urilgan gollar
Golli uzatmalar (Assist)
Umumiy foydalilik
Barcha turnirlarda jami 50 ta uchrashuv
6 ta gol
14 ta golli uzatma
Jamoaning hujum chizig‘ida eng xavfli va kreativ futbolchilardan biri sifatida ajralib turdi.
Ko‘rinib turibdiki, Xabi Alonso “Chelsi”da yangi imperiya qurish uchun eng sara futbolchilarni tanlamoqda. Agar ushbu yulduzli transfer amalga oshsa, kelasi mavsumda Angliya Premer-ligasida haqiqiy inqilob kuzatilishi mumkin.
Xo‘sh, aziz futbol ishqibozlari, sizningcha, Arda Gyuler “Chelsi”ga o‘tishi kerakmi yoki “Real”da qolgani ma’qulmi?
Yevropa futboli, transfer olamidagi eng shov-shuvli va ishonchli qaynoq xabarlarni biz bilan kuzatib boring, aziz futbol muxlislari! Sahifamizdan uzoqlashmang!
…