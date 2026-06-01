Xabi Alonso “Chelsi”ga “Real” klubi yulduzini olib kelmoqchi...

·505·Sport
Xabi Alonso “Chelsi”ga “Real” klubi yulduzini olib kelmoqchi...

Yevropa futbolida transfer bozori qizigandan qizimoqda, Londonning “Chelsi” klubi atrofidagi shov-shuvlar esa kun tartibining markaziga chiqdi. “Aristokratlar”ning yangi bosh murabbiyi etib tayinlangan Xabi Alonso kelasi mavsum oldidan jamoa tarkibini o‘z taktik g‘oyalariga moslashtirishga kirishdi. Ispaniyalik mutaxassis tarkibni kuchaytirish maqsadida ilgari o‘z ishonchini to‘liq oqlagan ayrim iqtidorlarni London superklubiga jalb etish tashabbusi bilan chiqmoqda.

Angliya futboli ixlosmandlari uchun bu haqiqiy kutilmagan yangilik bo‘ldi! Sahifamizdan uzoqlashmang, Xabi Alonsoning shaxsan o‘zi “Stemford Bridj”da ko‘rishni istayotgan Madridning “Real” klubi yulduzi, Madrid tomoni qo‘ygan astronomik narx va yosh iqtidorning dahshatli statistikasi bilan sizni yaqindan tanishtiramiz!

Alonsoning bosh maqsadi: Turk geniyi Londonda?!

Nufuzli Goal nashri bergan so‘nggi ma’lumotlarga qaraganda, Xabi Alonso ayni paytda Madridning “Real” klubida yorqin o‘yinlari bilan barchani mahliyo qilayotgan Arda Gyulerni o‘z jamoasiga qo‘shib olish g‘oyasini faol tarzda ilgari surmoqda. Ispaniyalik murabbiy yangi ish joyida sobiq shogirdi bilan yana hamkorlik qilishni istamoqda. Murabbiyning bu loyihasini “Chelsi” rahbariyati ham to‘liq qo‘llab-quvvatlamoqda va turk futbolchisining transferiga jiddiy qiziqish bildirmoqda.

Biroq, bu transfer osonlikcha amalga oshmaydi:

Madridning qat’iy pozitsiyasi: “Qirollik klubi” o‘z tarkibidagi 21 yoshli ushbu noyob yarim himoyachini qo‘yib yuborishni aslo istamayapti. Shu sababli, agar londonliklar Gyulerni sotib olishni xohlashsa, Madrid tomoni ularning oldiga kamida 100 million yevrolik ulkan tovon puli talabini ko‘ndalang qilib qo‘ygan.

Arda Gyulerning bozor qiymati va dahshatli statistikasi

Joriy mavsumda ko‘rsatgan o‘yinlari orqali Arda nafaqat muxlislarning, balki transfer bozorining ham haqiqiy erkatoyiga aylandi. Nufuzli Transfermarkt portali ayni paytda yosh yulduzning bahosini naqd 90 million yevro deb hisoblamoqda.

Uning joriy mavsum davomida “Real Madrid” libosida ko‘rsatgan sermahsulligi quyidagi jadvalda yaqqol aks etgan:

Musobaqalardagi ishtiroki

Urilgan gollar

Golli uzatmalar (Assist)

Umumiy foydalilik

Barcha turnirlarda jami 50 ta uchrashuv

6 ta gol

14 ta golli uzatma

Jamoaning hujum chizig‘ida eng xavfli va kreativ futbolchilardan biri sifatida ajralib turdi.

Ko‘rinib turibdiki, Xabi Alonso “Chelsi”da yangi imperiya qurish uchun eng sara futbolchilarni tanlamoqda. Agar ushbu yulduzli transfer amalga oshsa, kelasi mavsumda Angliya Premer-ligasida haqiqiy inqilob kuzatilishi mumkin.

Xo‘sh, aziz futbol ishqibozlari, sizningcha, Arda Gyuler “Chelsi”ga o‘tishi kerakmi yoki “Real”da qolgani ma’qulmi?

Yevropa futboli, transfer olamidagi eng shov-shuvli va ishonchli qaynoq xabarlarni biz bilan kuzatib boring, aziz futbol muxlislari! Sahifamizdan uzoqlashmang!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisiBugun, 12:53Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevroga yetdiBugun, 12:43Harry Kane 2026-yilgi Jahon chempionatida tarixiy natija qayd eta oladimi?Bugun, 12:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi