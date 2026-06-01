Manchester Yunayted Mateus Fernandes transferi boʻyicha muzokaralarni tezlashtirdi
Manchester Yunayted jamoasi yozgi transfer oynasida yarim himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida Vest Xem Yunayted aʼzosi Mateus Fernandes uchun kurashga jiddiy kirishdi. 21 yoshli futbolchi London klubining omadsiz mavsumidan soʻng jamoani tark etishi kutilmoqda va hozirda "qizil iblislar" ushbu poygada peshqadamlik qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub rahbariyati yosh portugaliyalik iqtidorga uzoq muddatli yechim sifatida qaramoqda. Rejaga koʻra, Mateus Fernandes yangilangan yarim himoya markazida jamoa sardori Bruno Fernandes bilan tandem hosil qilishi kerak. Maʼlumotlarga koʻra, Manchester Yunayted transfer qoʻmitasi futbolchining vakillari bilan aloqalarni yanada faollashtirgan.
Old Traffordga koʻchib oʻtish istiqboli yosh futbolchi uchun juda jozibali koʻrinmoqda, ayniqsa u kelgusi mavsumda Chempionlar ligasida toʻp surish niyatida. Biroq, ushbu transfer yoʻlida raqobat ancha kuchli. Arsenal uni Kristian Norgaard oʻrniga munosib nomzod deb bilayotgan boʻlsa, PSJ va Atletiko Madrid ham vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda.
Shuningdek, Angliya Premer-ligasining boshqa vakillari — Chelsi va Aston Villa ham poygaga qoʻshilgan. Italiya A Seriyasidan esa Inter, Yuventus va Napoli kabi grandlar yarim himoyachini oʻz safiga qoʻshib olishga qarshi emas. Vest Xem oʻtgan yili futbolchini 38 million funt evaziga sotib olgan edi.
Hozirda London klubi Fernandesni 42-50 million funt atrofida baholamoqda, biroq jamoaning quyi ligaga tushib ketishi bu narxning pasayishiga olib kelishi mumkin. Futbolchining amaldagi shartnomasi 2030-yilgacha imzolangan va unda tovon puli koʻrsatilmagan, ammo moliyaviy bosim tufayli Vest Xem uni sotishga majbur boʻlishi kutilmoqda.
…