Manchester Yunayted Mateus Fernandes transferi boʻyicha muzokaralarni tezlashtirdi

·149·Sport
Manchester Yunayted Mateus Fernandes transferi boʻyicha muzokaralarni tezlashtirdi

Manchester Yunayted jamoasi yozgi transfer oynasida yarim himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida Vest Xem Yunayted aʼzosi Mateus Fernandes uchun kurashga jiddiy kirishdi. 21 yoshli futbolchi London klubining omadsiz mavsumidan soʻng jamoani tark etishi kutilmoqda va hozirda "qizil iblislar" ushbu poygada peshqadamlik qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub rahbariyati yosh portugaliyalik iqtidorga uzoq muddatli yechim sifatida qaramoqda. Rejaga koʻra, Mateus Fernandes yangilangan yarim himoya markazida jamoa sardori Bruno Fernandes bilan tandem hosil qilishi kerak. Maʼlumotlarga koʻra, Manchester Yunayted transfer qoʻmitasi futbolchining vakillari bilan aloqalarni yanada faollashtirgan.

Old Traffordga koʻchib oʻtish istiqboli yosh futbolchi uchun juda jozibali koʻrinmoqda, ayniqsa u kelgusi mavsumda Chempionlar ligasida toʻp surish niyatida. Biroq, ushbu transfer yoʻlida raqobat ancha kuchli. Arsenal uni Kristian Norgaard oʻrniga munosib nomzod deb bilayotgan boʻlsa, PSJ va Atletiko Madrid ham vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda.

Shuningdek, Angliya Premer-ligasining boshqa vakillari — Chelsi va Aston Villa ham poygaga qoʻshilgan. Italiya A Seriyasidan esa Inter, Yuventus va Napoli kabi grandlar yarim himoyachini oʻz safiga qoʻshib olishga qarshi emas. Vest Xem oʻtgan yili futbolchini 38 million funt evaziga sotib olgan edi.

Hozirda London klubi Fernandesni 42-50 million funt atrofida baholamoqda, biroq jamoaning quyi ligaga tushib ketishi bu narxning pasayishiga olib kelishi mumkin. Futbolchining amaldagi shartnomasi 2030-yilgacha imzolangan va unda tovon puli koʻrsatilmagan, ammo moliyaviy bosim tufayli Vest Xem uni sotishga majbur boʻlishi kutilmoqda.

Manchester YunaytedMateus FernandesTransferlarAngliya Premer-ligasiVest Xem
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisiBugun, 12:53Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevroga yetdiBugun, 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi