O‘zbekistonga qarshi o‘yinda "Bavariya" futbolchisi maydonga tushadimi?
Dunyo futboli ishqibozlari intiqlik bilan kutayotgan ulug‘vor futbol bayrami arafasida O‘zbekiston milliy terma jamoasi muxlislar uchun haqiqiy sovg‘a tayyorlamoqda. Vakillarimiz Jahon chempionatiga ko‘riladigan so‘nggi puxta tayyorgarlik rejasi doirasida bo‘lajak mundial mezbonlaridan biri — Kanada terma jamoasiga qarshi yashil maydonda kuch sinashadi. Okean orti vakillari Toshkentdagi bahs uchun o‘z tarkiblariga eng mahoratli va kuchli charm to‘p ustalarini jalb etgan. Biroq ushbu shiddatli to‘qnashuv oldidan raqib jamoa safida juda katta va kutilmagan yo‘qotish yuz berdi.
Jahon futboli darajasidagi yulduzning Toshkent vaqti bilan tong saharda boshlanadigan o‘yinda qatnasha olmasligi ma’lum bo‘ldi. Sahifamizdan uzoqlashmang, Kanada terma jamoasi sardorining sog‘lig‘idagi muammolar, bosh murabbiyning bo‘lajak o‘yin haqidagi fikrlari va ushbu qiziqarli uchrashuvning boshlanish vaqti tafsilotlarini e’tiboringizga havola etamiz!
Myunxen «Bavariya»si yulduzi maydonga tusha olmaydi
Kanada milliy terma jamoasining haqiqiy yetakchisi va sardori, Germaniyaning grand klubi — Myunxenning «Bavariya» jamoasida to‘p suruvchi chaqqon va tezkor himoyachi Alfonso Devis jarohati sababli mazkur o‘rtoqlik uchrashuvini butunlay o‘tkazib yuboradigan bo‘ldi. Bu xabar raqib jamoa rejalariga ma’lum ma’noda ta’sir o‘tkazishi aniq, chunki Devis jamoa taktikasida eng asosiy figuralardan biri hisoblanadi.
Raqiblar ustozi ushbu noxush xabarni tasdiqladi:
Jessi Marshning bayonoti: «Bo‘lajak mas’uliyatli o‘rtoqlik o‘yinida Alfonso Devisning mahorati va yordamisiz harakat qilishimizga to‘g‘ri keladi. Mahoratli himoyachimiz son mushagidan olgan noqulay jarohati tufayli yashil maydonga tusha olmaydi. Devis Jahon chempionati uchun qayd etilgan rasmiy tarkibga kiritilgan, biroq ayni paytda hali to‘liq sog‘ayib ulgurgani yo‘q. Shunga qaramay, u haqiqiy sardor sifatida jamoamizning ruhiyatini ko‘tarish va bizni qo‘llab-quvvatlash uchun biz bilan birga bo‘ladi».
Tonggi shiddat: Uchrashuv boshlanish vaqti
Mazkur uchrashuv vakillarimiz uchun Jahon chempionati oldidan o‘z kuch va imkoniyatlarini juda jiddiy raqibga qarshi sinovdan o‘tkazib olish uchun ajoyib imkoniyatdir. O‘yinning vaqti esa muxlislardan biroz ertaroq uyg‘onishni talab etadi.
Bo‘lajak uchrashuvning eng muhim tafsilotlari quyidagi jadvalda aks etgan:
Nazorat uchrashuvi ishtirokchilari
Raqibning bosh yulduzi holati
O‘yin boshlanadigan aniq vaqt
O‘zbekiston — Kanada
Alfonso Devis (jarohatlangan, ammo jamoa bilan birga tribunada bo‘ladi).
Ertaga, Toshkent vaqti bilan soat 06:30 da.
Ha, aziz muxlislar, ertaga tong saharda bizni juda hayajonli va shiddatli futbol revyusi kutmoqda. Vakillarimiz mundial mezbonlariga qarshi qanday o‘yin namoyish etisharkin? Sizningcha, uchrashuvda qaysi jamoa g‘alaba qozonadi?
Milliy terma jamoamiz kundaligi, Jahon chempionati oldidagi eng so‘nggi tayyorgarliklar va sport olamining eng yoqimli, issiq xabarlarini biz bilan kuzatishda davom eting!
…