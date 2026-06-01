O‘zbekistonga qarshi o‘yinda "Bavariya" futbolchisi maydonga tushadimi?

·152·Sport
O‘zbekistonga qarshi o‘yinda "Bavariya" futbolchisi maydonga tushadimi?

Dunyo futboli ishqibozlari intiqlik bilan kutayotgan ulug‘vor futbol bayrami arafasida O‘zbekiston milliy terma jamoasi muxlislar uchun haqiqiy sovg‘a tayyorlamoqda. Vakillarimiz Jahon chempionatiga ko‘riladigan so‘nggi puxta tayyorgarlik rejasi doirasida bo‘lajak mundial mezbonlaridan biri — Kanada terma jamoasiga qarshi yashil maydonda kuch sinashadi. Okean orti vakillari Toshkentdagi bahs uchun o‘z tarkiblariga eng mahoratli va kuchli charm to‘p ustalarini jalb etgan. Biroq ushbu shiddatli to‘qnashuv oldidan raqib jamoa safida juda katta va kutilmagan yo‘qotish yuz berdi.

Jahon futboli darajasidagi yulduzning Toshkent vaqti bilan tong saharda boshlanadigan o‘yinda qatnasha olmasligi ma’lum bo‘ldi. Sahifamizdan uzoqlashmang, Kanada terma jamoasi sardorining sog‘lig‘idagi muammolar, bosh murabbiyning bo‘lajak o‘yin haqidagi fikrlari va ushbu qiziqarli uchrashuvning boshlanish vaqti tafsilotlarini e’tiboringizga havola etamiz!

Myunxen «Bavariya»si yulduzi maydonga tusha olmaydi

Kanada milliy terma jamoasining haqiqiy yetakchisi va sardori, Germaniyaning grand klubi — Myunxenning «Bavariya» jamoasida to‘p suruvchi chaqqon va tezkor himoyachi Alfonso Devis jarohati sababli mazkur o‘rtoqlik uchrashuvini butunlay o‘tkazib yuboradigan bo‘ldi. Bu xabar raqib jamoa rejalariga ma’lum ma’noda ta’sir o‘tkazishi aniq, chunki Devis jamoa taktikasida eng asosiy figuralardan biri hisoblanadi.

Raqiblar ustozi ushbu noxush xabarni tasdiqladi:

Jessi Marshning bayonoti: «Bo‘lajak mas’uliyatli o‘rtoqlik o‘yinida Alfonso Devisning mahorati va yordamisiz harakat qilishimizga to‘g‘ri keladi. Mahoratli himoyachimiz son mushagidan olgan noqulay jarohati tufayli yashil maydonga tusha olmaydi. Devis Jahon chempionati uchun qayd etilgan rasmiy tarkibga kiritilgan, biroq ayni paytda hali to‘liq sog‘ayib ulgurgani yo‘q. Shunga qaramay, u haqiqiy sardor sifatida jamoamizning ruhiyatini ko‘tarish va bizni qo‘llab-quvvatlash uchun biz bilan birga bo‘ladi».

Tonggi shiddat: Uchrashuv boshlanish vaqti

Mazkur uchrashuv vakillarimiz uchun Jahon chempionati oldidan o‘z kuch va imkoniyatlarini juda jiddiy raqibga qarshi sinovdan o‘tkazib olish uchun ajoyib imkoniyatdir. O‘yinning vaqti esa muxlislardan biroz ertaroq uyg‘onishni talab etadi.

Bo‘lajak uchrashuvning eng muhim tafsilotlari quyidagi jadvalda aks etgan:

Nazorat uchrashuvi ishtirokchilari

Raqibning bosh yulduzi holati

O‘yin boshlanadigan aniq vaqt

O‘zbekistonKanada

Alfonso Devis (jarohatlangan, ammo jamoa bilan birga tribunada bo‘ladi).

Ertaga, Toshkent vaqti bilan soat 06:30 da.

Ha, aziz muxlislar, ertaga tong saharda bizni juda hayajonli va shiddatli futbol revyusi kutmoqda. Vakillarimiz mundial mezbonlariga qarshi qanday o‘yin namoyish etisharkin? Sizningcha, uchrashuvda qaysi jamoa g‘alaba qozonadi?

Milliy terma jamoamiz kundaligi, Jahon chempionati oldidagi eng so‘nggi tayyorgarliklar va sport olamining eng yoqimli, issiq xabarlarini biz bilan kuzatishda davom eting!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisiBugun, 12:53Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevroga yetdiBugun, 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi