Rodri Ispaniya terma jamoasining JCH-2026 dagi bosh maqsadini oshkor qildi

·68·Sport
Rodri Ispaniya terma jamoasining JCH-2026 dagi bosh maqsadini oshkor qildi

Futbol bo‘yicha bo‘lajak jahon chempionati boshlanishi arafasida yulduzli jamoalar va ularning yetakchilari o‘rtasidagi ichki muhit va rejalar muxlislar uchun juda qiziq. Kuni kecha Ispaniya milliy terma jamoasi va «Manchester Siti» klubining mahoratli yarimhimoyachisi Rodri navbatdagi mundialdan kutayotgan umidlari va jamoasining bosh rejalari haqida matbuotga atroflicha gapirib berdi.

Tajribali futbolchining fikricha, musobaqa oldidan beriladigan turli maqtovlar va "favorit" degan nomlar maydonda hech qanday ahamiyatga ega emas:

«Turnir startidan avval sizning favorit ekanligingiz yoki bu ro‘yxatda yo‘qligingiz unchalik muhim rol o‘ynamaydi. Hamma narsa aynan o‘yin bo‘layotgan paytda maydonda qanday harakat qilayotganingizga bog‘liq. Masalan, biz Yevro-2024 musobaqasida ham asosiy da’vogarlar qatorida tilga olinmagandik, biroq yakunda chempionlikni qo‘lga kiritdik. Sababi, biz ortiqcha taxminlar haqida bosh qotirib o‘tirmadik».

Shuningdek, Rodri yangi formatdagi dunyo birinchiligi futbolchilardan juda katta kuch va iroda talab qilishini ham yashirib o‘tirmadi:

«Shubhasiz, bu galgi Jahon chempionati tarixdagi eng murakkabi bo‘ladi. Chunki musobaqada ishtirokchilar soni ortdi va qo‘shimcha pley-off bosqichi paydo bo‘ldi. Bunday sharoitda futbolchilarning jismoniy holatini va yuklamalarni to‘g‘ri taqsimlash eng bosh omilga aylanadi. Biz eng muhim uchrashuvlar yetib kelguniga qadar o‘zimizning eng yuqori sport formamizga kirib olishimiz shart».

Ispaniyalik yulduz bo‘sh vaqtlarida raqiblarni tahlil qilishni xush ko‘rishi va jamoa ichidagi muhitni qanday shakllantirayotgani haqida ham to‘xtaldi:

«Men boshqa terma jamoalarning o‘yinlarini kuzatishni, ularning ayni paytdagi darajasini baholashni va bo‘lajak bahslar bizga qanday sovg‘alar tayyorlayotganini tahlil qilishni yaxshi ko‘raman. Mag‘lubiyat kechirilmaydigan pley-off tizimida yaratilgan vaziyatlardan unumli foydalanish eng muhim jihatdir. Men mana shu oltin qoidani terma jamoadagi sheriklarimning ongiga ham singdirishga harakat qilyapman. Chunki biz yer yuzidagi eng kuchli jamoa ekanimizni yana bir bor amalda ko‘rsatmoqchimiz. Bosh maqsadimiz — faqat g‘alaba».

Mashhur AS nashri futbolchining ushbu hayajonli fikrlarini keng jamoatchilikka taqdim etdi.

Ma’lumot uchun: Ispaniya milliy terma jamoasi bo‘lajak mundialning guruh bosqichida nisbatan qulay kvartetdan joy olgan. "Qizil furiya" keyingi bosqich yo‘llanmasi uchun Janubiy Amerika grandi Urugvay, qit’adoshimiz Saudiya Arabistoni hamda afrikalik noqulay raqib himsoblangan Kabo-Verde terma jamoalariga qarshi maydonga tushadi. Potensial jihatdan ispanlar guruhdan qiyinchiliksiz chiqishi taxmin qilinmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi