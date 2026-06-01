Alan Shearer Jud Bellingemni zaxiraga olishni taklif qildi

·58·Sport
Alan Shearer Jud Bellingemni zaxiraga olishni taklif qildi

Angliya terma jamoasi afsonasi Alan Shearer 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan kutilmagan bayonot bilan chiqdi. U Real Madrid yulduzi Jud Bellingemni asosiy tarkibdan tushirib qoldirish kerakligini taʼkidlamoqda. Thomas Tuchel boshchiligidagi jamoa Xorvatiyaga qarshi ilk oʻyinga tayyorgarlik koʻrayotgan bir paytda, Shearer yarim himoyadagi oʻzgarishlar Harry Kane oʻyinini kuchaytirish uchun zarur deb hisoblaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Shearerning fikricha, hozirgi holatda Aston Villa aʼzosi Morgan Rogers taktik muvozanat jihatidan Bellinghamdan koʻra foydaliroq. Betfair kampaniyasining ochilishida soʻzlagan sobiq hujumchi: "Jude men uchun birinchi oʻyinda asosiy tarkibda boshlamaydi. Oʻylaymanki, Tuchel Elliot Anderson va Declan Rice juftligini tayanch zonasiga qoʻyib, ularning oldida Morgan Rogersni oʻynatadi. Men aynan shunday yoʻl tutgan boʻlardim", — dedi.

Ushbu bahsli tanlovning asosiy sababi — jamoa sardori Harry Kane samaradorligini oshirishdir. Shearerning taʼkidlashicha, Angliya oʻtgan turnirlarda hujumchidan oldinga oʻtib ketadigan futbolchilar yetishmagani sababli qiynalgan. Uning fikricha, Rogers aynan mana shu vazifani boshqa kreativ yarim himoyachilardan koʻra yaxshiroq bajara oladi.

"Biz oʻtgan turnirda Kanening eng yaxshi oʻyinini koʻrmadik. Harryning Bavariya tarkibidagi samaradorligiga erishish uchun uning yonida doim oldinga intiluvchi futbolchilar boʻlishi kerak. U toʻp uchun ortga qaytishni yaxshi koʻradi, lekin bu vaqtda kimdir uning oʻrnini toʻldirishi shart. Agar Angliya muvaffaqiyatga erishmoqchi boʻlsa, Kanedan maksimal foydalanishi lozim", — deya qoʻshimcha qildi Shearer.

Shuningdek, Shearer Elliot Andersonning oʻsishini ham alohida eʼtirof etdi. Nyukasl klubini tark etganidan soʻng yosh iqtidor egasi oʻz oʻyinini yangi darajaga olib chiqdi va endilikda Declan Rice bilan birga eng nufuzli musobaqalarda maydonga tushishga tayyor koʻrinmoqda.

AngliyaJud BellingemHarry KaneReal MadridJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi