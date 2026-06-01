Alan Shearer Jud Bellingemni zaxiraga olishni taklif qildi
Angliya terma jamoasi afsonasi Alan Shearer 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan kutilmagan bayonot bilan chiqdi. U Real Madrid yulduzi Jud Bellingemni asosiy tarkibdan tushirib qoldirish kerakligini taʼkidlamoqda. Thomas Tuchel boshchiligidagi jamoa Xorvatiyaga qarshi ilk oʻyinga tayyorgarlik koʻrayotgan bir paytda, Shearer yarim himoyadagi oʻzgarishlar Harry Kane oʻyinini kuchaytirish uchun zarur deb hisoblaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Shearerning fikricha, hozirgi holatda Aston Villa aʼzosi Morgan Rogers taktik muvozanat jihatidan Bellinghamdan koʻra foydaliroq. Betfair kampaniyasining ochilishida soʻzlagan sobiq hujumchi: "Jude men uchun birinchi oʻyinda asosiy tarkibda boshlamaydi. Oʻylaymanki, Tuchel Elliot Anderson va Declan Rice juftligini tayanch zonasiga qoʻyib, ularning oldida Morgan Rogersni oʻynatadi. Men aynan shunday yoʻl tutgan boʻlardim", — dedi.
Ushbu bahsli tanlovning asosiy sababi — jamoa sardori Harry Kane samaradorligini oshirishdir. Shearerning taʼkidlashicha, Angliya oʻtgan turnirlarda hujumchidan oldinga oʻtib ketadigan futbolchilar yetishmagani sababli qiynalgan. Uning fikricha, Rogers aynan mana shu vazifani boshqa kreativ yarim himoyachilardan koʻra yaxshiroq bajara oladi.
"Biz oʻtgan turnirda Kanening eng yaxshi oʻyinini koʻrmadik. Harryning Bavariya tarkibidagi samaradorligiga erishish uchun uning yonida doim oldinga intiluvchi futbolchilar boʻlishi kerak. U toʻp uchun ortga qaytishni yaxshi koʻradi, lekin bu vaqtda kimdir uning oʻrnini toʻldirishi shart. Agar Angliya muvaffaqiyatga erishmoqchi boʻlsa, Kanedan maksimal foydalanishi lozim", — deya qoʻshimcha qildi Shearer.
Shuningdek, Shearer Elliot Andersonning oʻsishini ham alohida eʼtirof etdi. Nyukasl klubini tark etganidan soʻng yosh iqtidor egasi oʻz oʻyinini yangi darajaga olib chiqdi va endilikda Declan Rice bilan birga eng nufuzli musobaqalarda maydonga tushishga tayyor koʻrinmoqda.
…