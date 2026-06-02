Meksika terma jamoasining JCh-2026 uchun tarkibi: Ochoa va yangi nomlar

·76·Sport
Meksika terma jamoasining JCh-2026 uchun tarkibi: Ochoa va yangi nomlar

Meksika terma jamoasi bosh murabbiyi Javier Aguirre boʻlajak jahon chempionati uchun yakuniy qaydnomani eʻlon qildi. Roʻyxatdan oʻrin olgan 26 nafar futbolchi orasida tajriba va yosh iqtidorlar uygʻunligi koʻzga tashlanadi. Taqdimot videosi Meksika madaniyatining ramziy qahramoni Chespirito ovozi bilan boyitilgani muxlislarda nostalgiya uygʻotdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Tarkibning eng asosiy yangiligi — darvozabon Guillermo Ochoa oltinchi bor jahon chempionatiga yoʻl oladigan boʻldi. Shu tariqa u Lionel Messi va Cristiano Ronaldo kabi afsonalar qatoridan joy olib, tarixiy natijani qayd etadi. Aguirre jamoaning jismoniy holati turlicha ekanini tan olsa-da, aynan shu tarkib hozirgi vaqtda Meksika uchun eng yaxshisi ekanini taʻkidladi.

Jamoada 2022-yilgi mundialda ishtirok etgan 12 nafar futbolchi oʻz oʻrnini saqlab qolgan. Shu bilan birga, murabbiy kelajakni ham unutmagan holda Gilberto Mora, Armando Gonzalez va Obed Vargas kabi yosh iqtidorlarni tarkibga jalb qildi. Bu qaror Meksika futbolining yangi davriga koʻprik vazifasini oʻtashi kutilmoqda.

Biroq, tarkibda kutilmagan yoʻqotishlar ham bor. Xususan, soʻnggi vaqtlarda ajoyib oʻyin koʻrsatayotgan German Berterame roʻyxatdan chetda qoldi. Murabbiyning bu qarori mutaxassislar va muxlislar oʻrtasida qizgʻin bahslarga sabab boʻlmoqda. Meksika oʻz uyidagi jahon chempionatini 11-iyun kuni ochib beradi.

MeksikaGuillermo OchoaJahon ChempionatiJavier AguirreFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisiBugun, 12:53Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevroga yetdiBugun, 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi