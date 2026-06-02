Meksika terma jamoasining JCh-2026 uchun tarkibi: Ochoa va yangi nomlar
Meksika terma jamoasi bosh murabbiyi Javier Aguirre boʻlajak jahon chempionati uchun yakuniy qaydnomani eʻlon qildi. Roʻyxatdan oʻrin olgan 26 nafar futbolchi orasida tajriba va yosh iqtidorlar uygʻunligi koʻzga tashlanadi. Taqdimot videosi Meksika madaniyatining ramziy qahramoni Chespirito ovozi bilan boyitilgani muxlislarda nostalgiya uygʻotdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Tarkibning eng asosiy yangiligi — darvozabon Guillermo Ochoa oltinchi bor jahon chempionatiga yoʻl oladigan boʻldi. Shu tariqa u Lionel Messi va Cristiano Ronaldo kabi afsonalar qatoridan joy olib, tarixiy natijani qayd etadi. Aguirre jamoaning jismoniy holati turlicha ekanini tan olsa-da, aynan shu tarkib hozirgi vaqtda Meksika uchun eng yaxshisi ekanini taʻkidladi.
Jamoada 2022-yilgi mundialda ishtirok etgan 12 nafar futbolchi oʻz oʻrnini saqlab qolgan. Shu bilan birga, murabbiy kelajakni ham unutmagan holda Gilberto Mora, Armando Gonzalez va Obed Vargas kabi yosh iqtidorlarni tarkibga jalb qildi. Bu qaror Meksika futbolining yangi davriga koʻprik vazifasini oʻtashi kutilmoqda.
Biroq, tarkibda kutilmagan yoʻqotishlar ham bor. Xususan, soʻnggi vaqtlarda ajoyib oʻyin koʻrsatayotgan German Berterame roʻyxatdan chetda qoldi. Murabbiyning bu qarori mutaxassislar va muxlislar oʻrtasida qizgʻin bahslarga sabab boʻlmoqda. Meksika oʻz uyidagi jahon chempionatini 11-iyun kuni ochib beradi.
…