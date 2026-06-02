O‘zbekiston terma jamoasining JCH-2026 uchun yakuniy tarkibi ma’lum bo‘ldi

·202·Sport
O‘zbekiston terma jamoasining JCH-2026 uchun yakuniy tarkibi ma’lum bo‘ldi

Butun o‘zbek futboli ahli yillar davomida orziqib kutgan tarixiy lahzalar tobora yaqinlashmoqda! Bugun, 2 iyun kuni Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) tomonidan Jahon chempionatida ishtirok etuvchi milliy terma jamoalarning yakuniy qaydnomalari rasman e’lon qilinadi.

O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) mundialda Vatanimiz sharafini himoya qiladigan 26 nafar futbolchidan iborat asl tarkibni kecha, 1 iyun kuni FIFA tashkilotiga taqdim etib ulgurgan edi. Mashhur «Wikipedia» ochiq ensiklopediya portali esa vakillarimizning ushbu tarixiy musobaqa uchun tanlab olingan yakuniy ro‘yxatini muddatidan oldin ommaga oshkor qildi.

Tarkibdan tashqarida qolgan alamli to‘rtlik

Bosh murabbiy Fabio Kannavaroning dastlabki kengaytirilgan 30 talik ro‘yxatidan joy olib, okean ortiga — AQSHga yo‘l olgan, biroq yakuniy 26 talik baxtli futbolchilar qatoriga kira olmay qolgan 4 nafar hamyurtimizning ism-shariflari ham ayon bo‘ldi. Vatanga qaytishga majbur bo‘lgan bu futbolchilar: hujumchi Sherzod Temirov hamda yarim himoyachilar Jasur Jaloliddinov, Ruslanbek Jiyanov va Umarali Rahmonaliyevdir.

Quyida Jahon chempionati yashil maydonlarida yurtimiz sha’nini ulug‘lash uchun maydonga tushadigan 26 nafar o‘zbek o‘g‘lonlarining to‘liq ro‘yxati bilan tanishishingiz mumkin:

Milliy terma jamoamizning rasmiy qaydnomasi:

Darvozabonlar:

  • O‘tkir Yusupov («Navbahor»)

  • Botirali Ergashev («Neftchi»)

  • Abduvohid Ne’matov («Nasaf»)

Himoyachilar:

  • Avazbek O‘lmasaliyev (OKMK)

  • Jahongir O‘rozov («Dinamo»)

  • Rustam Ashurmatov («Istiqlol», Eron)

  • Umar Eshmurodov («Nasaf»)

  • Abduqodir Husanov («Manchester Siti», Angliya)

  • Abdulla Abdullayev («Dibba», BAA)

  • Farruh Sayfiyev («Neftchi»)

  • Hojiakbar Alijonov («Paxtakor»)

  • Sherzod Nasrullayev («Paxtakor»)

  • Behruz Karimov («Surxon»)

Yarimhimoyachilar:

  • Sherzod Esanov («Buxoro»)

  • Odil Hamrobekov («Traktor», Eron)

  • Akmal Mozgovoy («Paxtakor»)

  • Otabek Shukurov («Baniyas», BAA)

  • Jamshid Iskanderov («Neftchi»)

  • Aziz G‘aniyev («Al Batayeh», BAA)

Hujumchilar:

  • Abbos Fayzullayev («Istanbul Bashakshehir», Turkiya)

  • Jaloliddin Masharipov («Istiqlol», Eron)

  • Doston Hamdamov («Paxtakor»)

  • Oston O‘runov («Persepolis», Eron)

  • Aziz Amonov («Dinamo»)

  • Igor Sergeyev («Persepolis», Eron)

  • Eldor Shomurodov («Istanbul Bashakshehir», Turkiya)

Muxlislar chorlovi: Fabio Kannavaro boshchiligidagi «Oq bo‘rilar»ga o‘z tariximizdagi ilk Jahon chempionati bahslarida ulkan zafarlar va tarixiy g‘alabalar yor bo‘lishini tilab qolamiz. Olg‘a, O‘zbekiston!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisiBugun, 12:53Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevroga yetdiBugun, 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi