William Saliba jarrohlik amaliyotiga muhtoj: Arsenal himoyachisi safdan chiqishi mumkin

·59·Sport
William Saliba jarrohlik amaliyotiga muhtoj: Arsenal himoyachisi safdan chiqishi mumkin

Arsenal jamoasining markaziy himoyachisi William Saliba belidagi doimiy ogʻriqlar kuchayib borayotgani sababli yaqin orada jarrohlik stoliga yotishi mumkin. Garchi futbolchi London klubi safida muvaffaqiyatli oʻyin koʻrsatib kelayotgan boʻlsa-da, soʻnggi tibbiy koʻriklar uzoq muddatli davolanish va jarrohlik aralashuvi zarurligini koʻrsatmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

L’Equipe nashri xabariga koʻra, 25 yoshli himoyachi bir necha haftadan beri belidagi jarohat bilan oʻynamoqda. Pari Sen-Jermen jamoasiga qarshi Chempionlar ligasi finalida u maydonda 120 daqiqa harakat qilgan boʻlsa-da, oʻyindan soʻng ogʻriqlar yanada kuchaygan. Dastlabki xabarlar uning Fransiya terma jamoasi safidagi ishtirokini soʻroq ostida qoldirgan edi.

Fransiya terma jamoasi tibbiy shtabi dushanba kungi tekshiruvlardan soʻng ijobiy xulosa berdi va Salibaga boʻlajak turnirda qatnashishga ruxsat etildi. Biroq Arsenal rahbariyati turnirdan soʻng himoyachi xizmatidan foydalana olmasliklarini tushunib turishibdi. Angliya Premer-ligasi chempionlari jarrohlik amaliyotini yoz oxiriga rejalashtirgan.

William Saliba oʻtgan mavsumda Arsenal safida 50 ta uchrashuvda maydonga tushib, jamoaning muvaffaqiyatlariga katta hissa qoʻshdi. Endilikda u bor eʼtiborini Fransiya terma jamoasiga qaratadi. Didier Deschamps himoya chizigʻi uchun Saliba bilan birga Dayot Upamecano, Ibrahima Konate va Maxence Lacroix kabi futbolchilarni tanlab olgan.

Fransiya terma jamoasi oʻz guruhidagi ishtirokini 16-iyun kuni Senegalga qarshi oʻyin bilan boshlaydi. Arsenal muxlislari esa asosiy himoyachining keyingi mavsum startini oʻtkazib yuborishi mumkinligidan xavotirda, chunki operatsiyadan keyingi tiklanish jarayoni uzoq davom etishi kutilmoqda.

ArsenalWilliam SalibaFransiyaJarohatAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisiBugun, 12:53Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevroga yetdiBugun, 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi