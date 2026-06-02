Chelsi yulduzi Alejandro Garnacho butun orqasini qoplagan yangi tatuirovkasini koʻrsatdi

·94·Sport
Chelsi yulduzi Alejandro Garnacho butun orqasini qoplagan yangi tatuirovkasini koʻrsatdi

Alejandro Garnacho oʻzining dadil qarorlari bilan doimo diqqat markazida boʻlib kelgan. Bu safar Chelsi vingeri tana sanʼatiga boʻlgan qiziqishini yangi darajaga olib chiqdi. Argentina terma jamoasi aʼzosi kino olamidagi eng mashhur yovuz qahramonlardan birining tasviri tushirilgan, butun orqasini qoplagan ulkan tatuirovkani namoyish etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

21 yoshli hujumchi dunyoga mashhur usta Joaquin Ganga bilan hamkorlikda ushbu loyihani yakunladi. Tatuirovkada Heath Ledger tomonidan 2008-yildagi "The Dark Knight" filmida gavdalantirilgan afsonaviy Joker obrazi aks etgan. Tasvirda qahramon qoʻlida oʻyin kartasini ushlab turgani va uning yonida mashhur "Why so serious?" iborasi yozilganini koʻrish mumkin.

Ganga oʻz sohasining giganti hisoblanib, u avvalroq LeBron James, Drake va Post Malone kabi jahon yulduzlari bilan ishlagan. Garnacho ushbu ulkan loyihani amalga oshirish uchun Los-Anjelesga safar qildi. Futbolchining tanasidagi boshqa tatuirovkalar ham uning qiziqishlaridan darak beradi: uning qoʻlida "Prison Break" va "Stranger Things" seriallari qahramonlari, oyogʻida esa "Captain Tsubasa" anime qahramoni tasvirlangan.

Garnacho maydon tashqarisida oʻzining tashqi koʻrinishi bilan sarlavhalarga chiqayotgan bir paytda, uning "Stamford Bridge"dagi kelajagi soʻroq ostida qolmoqda. Katta umidlar bilan kelgan boʻlsa-da, u Londonda barqaror oʻyin koʻrsata olmadi. Chelsi debyut mavsumida barcha musobaqalarda atigi 8 ta gol urgan futbolchi uchun takliflarni koʻrib chiqishga tayyor.

Uning Angliya Premer-ligasidagi formasi past boʻlishiga qaramay, Italiya klublari unga qiziqish bildirmoqda. Xususan, Napoli hujumchini oʻz safiga qoʻshib olish niyatida. Biroq har qanday transfer Chelsi qoʻyadigan moliyaviy talablarga bogʻliq boʻladi, chunki klub 12 oy oldin Manchester Yunayted jamoasiga toʻlangan mablagʻning katta qismini qaytarib olmoqchi.

ChelsiAlejandro GarnachoTransferFutbolAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi