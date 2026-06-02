Chelsi yulduzi Alejandro Garnacho butun orqasini qoplagan yangi tatuirovkasini koʻrsatdi
Alejandro Garnacho oʻzining dadil qarorlari bilan doimo diqqat markazida boʻlib kelgan. Bu safar Chelsi vingeri tana sanʼatiga boʻlgan qiziqishini yangi darajaga olib chiqdi. Argentina terma jamoasi aʼzosi kino olamidagi eng mashhur yovuz qahramonlardan birining tasviri tushirilgan, butun orqasini qoplagan ulkan tatuirovkani namoyish etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
21 yoshli hujumchi dunyoga mashhur usta Joaquin Ganga bilan hamkorlikda ushbu loyihani yakunladi. Tatuirovkada Heath Ledger tomonidan 2008-yildagi "The Dark Knight" filmida gavdalantirilgan afsonaviy Joker obrazi aks etgan. Tasvirda qahramon qoʻlida oʻyin kartasini ushlab turgani va uning yonida mashhur "Why so serious?" iborasi yozilganini koʻrish mumkin.
Ganga oʻz sohasining giganti hisoblanib, u avvalroq LeBron James, Drake va Post Malone kabi jahon yulduzlari bilan ishlagan. Garnacho ushbu ulkan loyihani amalga oshirish uchun Los-Anjelesga safar qildi. Futbolchining tanasidagi boshqa tatuirovkalar ham uning qiziqishlaridan darak beradi: uning qoʻlida "Prison Break" va "Stranger Things" seriallari qahramonlari, oyogʻida esa "Captain Tsubasa" anime qahramoni tasvirlangan.
Garnacho maydon tashqarisida oʻzining tashqi koʻrinishi bilan sarlavhalarga chiqayotgan bir paytda, uning "Stamford Bridge"dagi kelajagi soʻroq ostida qolmoqda. Katta umidlar bilan kelgan boʻlsa-da, u Londonda barqaror oʻyin koʻrsata olmadi. Chelsi debyut mavsumida barcha musobaqalarda atigi 8 ta gol urgan futbolchi uchun takliflarni koʻrib chiqishga tayyor.
Uning Angliya Premer-ligasidagi formasi past boʻlishiga qaramay, Italiya klublari unga qiziqish bildirmoqda. Xususan, Napoli hujumchini oʻz safiga qoʻshib olish niyatida. Biroq har qanday transfer Chelsi qoʻyadigan moliyaviy talablarga bogʻliq boʻladi, chunki klub 12 oy oldin Manchester Yunayted jamoasiga toʻlangan mablagʻning katta qismini qaytarib olmoqchi.
…