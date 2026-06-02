Lionel Messi uchun Argentina terma jamoasida maxsus imtiyoz joriy etildi

·69·Sport
Lionel Messi uchun Argentina terma jamoasida maxsus imtiyoz joriy etildi

Argentina terma jamoasi afsonasi Lionel Messi Shimoliy Amerikada oʻtadigan 2026-yilgi jahon chempionati oldidan oʻziga xos imtiyozga ega boʻldi. Faoliyatidagi oltinchi jahon chempionatida ishtirok etishga tayyorlanayotgan Inter Miami yulduzi jamoaning boshqa aʼzolaridan farqli oʻlaroq, alohida sharoitlarda istiqomat qilmoqda. Bu unga Qatarda qoʻlga kiritilgan chempionlik unvonini himoya qilishga toʻliq eʼtibor qaratish imkonini beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, Lionel Messi turnir davomida oʻzining shaxsiy xonasiga ega boʻlgan yagona futbolchidir. Jamoaning qolgan aʼzolari xonalarni oʻzaro boʻlishgan holda yashashsa, 38 yoshli hujumchi Kanzas-Sitidagi bazada 202-xonada yolgʻiz istiqomat qilmoqda. Qizigʻi shundaki, uning xonasi yaqin doʻstlari Rodrigo De Paul va Nicolas Otamendi joylashgan xonaga qoʻshni qilib belgilangan.

Sakkiz karra "Oltin toʻp" sohibi ilgari Manchester Siti afsonasi Sergio Aguero bilan bir xonada turar edi, biroq Aguero faoliyatini yakunlagach, Lionel Messi yolgʻiz qolishni afzal koʻrmoqda. 2022-yilgi muvaffaqiyatli mavsumda ham sardor aynan shu anʼanaga amal qilgan edi. Endilikda Argentina AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qiladigan turnirda ham ushbu tartibni davom ettirishga qaror qildi.

Hozirda Lionel Scaloni boshchiligidagi murabbiylar shtabi futbolchining jismoniy holatiga alohida eʼtibor qaratmoqda. Inter Miami safidagi oʻyinlarda mushaklaridagi charchoq tufayli biroz muammolarga duch kelgan hujumchi dushanba kuni asosiy guruhdan alohida mashgʻulot oʻtkazdi. Shuningdek, Emiliano Martinez va Leandro Paredes kabi futbolchilar ham individual dastur asosida tayyorgarlik koʻrishmoqda.

Argentina terma jamoasi jahon chempionatining "J" guruhida Jazoir, Avstriya va Iordaniya bilan kuch sinashadi. Lionel Scaloni eʼlon qilgan 26 kishilik tarkibdan Paulo Dybala va Alejandro Garnacho kabi nomlar oʻrin olmagan boʻlsa-da, Julian Alvarez va Cristian Romero kabi yetakchilar safga qaytgan. Jamoa turnir oldidan Gonduras va Islandiyaga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvlarida maydonga tushadi.

Lionel MessiArgentinaFutbolJahon ChempionatiInter Miami
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi