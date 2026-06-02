Lionel Messi uchun Argentina terma jamoasida maxsus imtiyoz joriy etildi
Argentina terma jamoasi afsonasi Lionel Messi Shimoliy Amerikada oʻtadigan 2026-yilgi jahon chempionati oldidan oʻziga xos imtiyozga ega boʻldi. Faoliyatidagi oltinchi jahon chempionatida ishtirok etishga tayyorlanayotgan Inter Miami yulduzi jamoaning boshqa aʼzolaridan farqli oʻlaroq, alohida sharoitlarda istiqomat qilmoqda. Bu unga Qatarda qoʻlga kiritilgan chempionlik unvonini himoya qilishga toʻliq eʼtibor qaratish imkonini beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum qilinishicha, Lionel Messi turnir davomida oʻzining shaxsiy xonasiga ega boʻlgan yagona futbolchidir. Jamoaning qolgan aʼzolari xonalarni oʻzaro boʻlishgan holda yashashsa, 38 yoshli hujumchi Kanzas-Sitidagi bazada 202-xonada yolgʻiz istiqomat qilmoqda. Qizigʻi shundaki, uning xonasi yaqin doʻstlari Rodrigo De Paul va Nicolas Otamendi joylashgan xonaga qoʻshni qilib belgilangan.
Sakkiz karra "Oltin toʻp" sohibi ilgari Manchester Siti afsonasi Sergio Aguero bilan bir xonada turar edi, biroq Aguero faoliyatini yakunlagach, Lionel Messi yolgʻiz qolishni afzal koʻrmoqda. 2022-yilgi muvaffaqiyatli mavsumda ham sardor aynan shu anʼanaga amal qilgan edi. Endilikda Argentina AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qiladigan turnirda ham ushbu tartibni davom ettirishga qaror qildi.
Hozirda Lionel Scaloni boshchiligidagi murabbiylar shtabi futbolchining jismoniy holatiga alohida eʼtibor qaratmoqda. Inter Miami safidagi oʻyinlarda mushaklaridagi charchoq tufayli biroz muammolarga duch kelgan hujumchi dushanba kuni asosiy guruhdan alohida mashgʻulot oʻtkazdi. Shuningdek, Emiliano Martinez va Leandro Paredes kabi futbolchilar ham individual dastur asosida tayyorgarlik koʻrishmoqda.
Argentina terma jamoasi jahon chempionatining "J" guruhida Jazoir, Avstriya va Iordaniya bilan kuch sinashadi. Lionel Scaloni eʼlon qilgan 26 kishilik tarkibdan Paulo Dybala va Alejandro Garnacho kabi nomlar oʻrin olmagan boʻlsa-da, Julian Alvarez va Cristian Romero kabi yetakchilar safga qaytgan. Jamoa turnir oldidan Gonduras va Islandiyaga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvlarida maydonga tushadi.
…