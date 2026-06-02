Ibrahima Konate «Real Madrid» bilan uzoq muddatli shartnoma imzolamoqda
Yevropa futbolida yilning eng shov-shuvli transferlaridan biri amalga oshish arafasida turibdi! Madridning «Real» klubi yaqindagina «Liverpul» bilan xayrlashgan fransiyalik mahoratli markaziy himoyachi Ibrahima Konateni o‘z safiga qo‘shib olishga juda yaqin keldi. Bu haqda taniqli insayder va insayderlik olamida o‘z so‘ziga ega bo‘lgan jurnalist Nikolo Skira o‘zining «X» (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘idagi rasmiy sahifasida ma’lum qildi.
Manba bergan ishonchli ma’lumotlarga qaraganda, «Qirollik klubi» rahbariyati fransiyalik 27 yoshli himoyachi bilan amalda barcha shartlarni kelishib olgan. Saytimiz olgan ma’lumotga ko‘ra, Konate «los-blankos» bilan 2031 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan, ya’ni naqd 5 yillik uzoq muddatli mehnat shartnomasiga imzo chekadi. Madridliklar tarkibida ushbu bahaybat himoyachining yillik maoshi 10 million yevroni tashkil etishi kutilmoqda.
«Liverpul» bilan kutilmagan xayrlashuv
Eslatib o‘tamiz, kuni kecha, ya’ni 31 may sanasida «Liverpul» klubi kutilmaganda Konate bilan amaldagi hamkorlik to‘xtatilganini rasman e’lon qilgan edi. Iqtidorli futbolchi mersisaydliklar sharafini 2021 yilning yozidan buyon himoya qilib kelayotgandi va jamoaning mudofaa chizig‘idagi asosiy figuralardan biri edi.
Nufuzli va dunyoga mashhur Transfermarkt portali taqdim etgan oxirgi hisobotlarga ko‘ra, ayni paytda fransiyalik himoyachining transfer bozoridagi real qiymati roppa-rosa 50 million yevroni tashkil qilmoqda.
«Real Madrid»dek grand jamoaning bunday yuqori saviyali va qimmatbaho futbolchini erkin agent maqomida, ya’ni tekinga qo‘lga kiritayotgani madridlik muxlislar uchun haqiqiy sovg‘a bo‘ldi, deyish mumkin. Tez orada ushbu transfer rasman e’lon qilinishi kutilmoqda. Oq liboslar zamonida Konatega ulkan zafarlar yor bo‘lishini tilaymiz!
…