Ibrahima Konate «Real Madrid» bilan uzoq muddatli shartnoma imzolamoqda

·71·Sport
Ibrahima Konate «Real Madrid» bilan uzoq muddatli shartnoma imzolamoqda

Yevropa futbolida yilning eng shov-shuvli transferlaridan biri amalga oshish arafasida turibdi! Madridning «Real» klubi yaqindagina «Liverpul» bilan xayrlashgan fransiyalik mahoratli markaziy himoyachi Ibrahima Konateni o‘z safiga qo‘shib olishga juda yaqin keldi. Bu haqda taniqli insayder va insayderlik olamida o‘z so‘ziga ega bo‘lgan jurnalist Nikolo Skira o‘zining «X» (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘idagi rasmiy sahifasida ma’lum qildi.

Manba bergan ishonchli ma’lumotlarga qaraganda, «Qirollik klubi» rahbariyati fransiyalik 27 yoshli himoyachi bilan amalda barcha shartlarni kelishib olgan. Saytimiz olgan ma’lumotga ko‘ra, Konate «los-blankos» bilan 2031 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan, ya’ni naqd 5 yillik uzoq muddatli mehnat shartnomasiga imzo chekadi. Madridliklar tarkibida ushbu bahaybat himoyachining yillik maoshi 10 million yevroni tashkil etishi kutilmoqda.

«Liverpul» bilan kutilmagan xayrlashuv

Eslatib o‘tamiz, kuni kecha, ya’ni 31 may sanasida «Liverpul» klubi kutilmaganda Konate bilan amaldagi hamkorlik to‘xtatilganini rasman e’lon qilgan edi. Iqtidorli futbolchi mersisaydliklar sharafini 2021 yilning yozidan buyon himoya qilib kelayotgandi va jamoaning mudofaa chizig‘idagi asosiy figuralardan biri edi.

Nufuzli va dunyoga mashhur Transfermarkt portali taqdim etgan oxirgi hisobotlarga ko‘ra, ayni paytda fransiyalik himoyachining transfer bozoridagi real qiymati roppa-rosa 50 million yevroni tashkil qilmoqda.

«Real Madrid»dek grand jamoaning bunday yuqori saviyali va qimmatbaho futbolchini erkin agent maqomida, ya’ni tekinga qo‘lga kiritayotgani madridlik muxlislar uchun haqiqiy sovg‘a bo‘ldi, deyish mumkin. Tez orada ushbu transfer rasman e’lon qilinishi kutilmoqda. Oq liboslar zamonida Konatega ulkan zafarlar yor bo‘lishini tilaymiz!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi