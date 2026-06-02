Atletiko Madrid Julian Alvarez oʻrniga yangi hujumchi qidirmoqda

·63·Sport
Atletiko Madrid Julian Alvarez oʻrniga yangi hujumchi qidirmoqda

Atletiko Madrid jamoasi oʻzining asosiy hujumchisi Julian Alvarez ketishi ehtimoliga qarshi Victor Osimhen variantini koʻrib chiqmoqda. Soʻnggi vaqtlarda Atletiko Madrid va Barselona klublari oʻrtasida transfer masalasida jiddiy kelishmovchiliklar yuzaga keldi. OAVda tarqalgan xabarlarga koʻra, Kataloniya klubi argentinalik jahon chempionini oʻz safiga qoʻshib olish uchun harakatlarni jadallashtirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Garchi Atletiko Madrid rahbariyati Julian Alvarezni jamoa loyihasining asosi deb hisoblasa-da, Barselona allaqachon rasmiy taklif bilan chiqqani aytilmoqda. Mundo Deportivo nashrining xabar berishicha, Barselona poytaxt klubiga 100 million yevrolik taklifni elektron pochta orqali yuborgan. Biroq, bu poygada faqat kataloniyaliklar emas, balki PSJ va Arsenal ham faol ishtirok etmoqda.

Vaziyatning bunday tus olishi Atletiko Madridni munosib oʻrinbosar qidirishga majbur qildi. Madridliklar nigeryalik hujumchi Victor Osimhen nomzodini asosiy maqsad qilib belgilagan. Hozirda Galatasaray safida toʻp surayotgan hujumchi Turkiya chempionatida ajoyib natijalar koʻrsatmoqda.

Victor Osimhen transferi uchun daʼvogarlar kamida 70-100 million yevro atrofida mablagʻ sarflashlariga toʻgʻri keladi. Shuningdek, ushbu futbolchi uchun kurashda Manchester Yunayted ham jiddiy qiziqish bildirmoqda. Agar Julian Alvarez jamoani tark etsa, Atletiko Madrid aynan Osimhenni transfer qilishga bor kuchini safarbar etadi.

Atletiko MadridJulian AlvarezVictor OsimhenBarselonaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi