Marsel Desailly Kylian Mbappe atrofidagi tanqidlarga javob qaytardi

·92·Sport
Marsel Desailly Kylian Mbappe atrofidagi tanqidlarga javob qaytardi

Fransiya futboli afsonasi Marsel Desailly oʻz hamyurti Kylian Mbappe atrofida yuzaga kelgan tanqidlarga keskin munosabat bildirdi. Hujumchining Real Madrid tarkibidagi oʻyini va shaxsiy hayoti borasidagi muhokamalar fonida, 1998-yilgi jahon chempioni yulduz futbolchini himoya qilib chiqdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Xabarlarga koʻra, kelayotgan yozda Joze Mourinyo "Qirollik klubi" boshqaruvini qoʻlga olishi kutilmoqda. Desaillyning fikricha, yangi murabbiy taktik tizimni aynan Mbappe atrofida qurishi, undan himoyada faol ishtirok etishni talab qilmasligi lozim. "Mbappe hech qachon murabbiy uchun muammo boʻlmagan. Mourinyo ham buni tasdiqlaydi: 'Men Mbappening yiliga uradigan 40-42 ta golidan xursandman, shunchaki jamoani unga moslashtirishim kerak', deydi u", — deya taʼkidladi sobiq himoyachi.

Real Madrid soʻnggi ikki mavsumda yirik sovrinlarsiz qolgani va bu davr Mbappening 2024-yildagi transferiga toʻgʻri kelgani tanqidlarni yanada kuchaytirgan edi. Shuningdek, futbolchining Italiyaga safari va jarohatdan tiklanish jarayoni ham OAVda keng muhokama qilindi. Biroq Desailly futbolchilarning shaxsiy hayoti doimiy nazorat ostida boʻlishi kerak degan fikrga qoʻshilmaydi.

"Muxlislar futbolchi faqat klubga tegishli deb oʻylashadi, lekin bu mubolagʻa. Boʻsh vaqtimda nima qilishim oʻzimning ishim. Mbappeni Mourinyo uchun muammo deb hisoblamayman, bu shunchaki taktik moslashuv masalasi", — deya qoʻshimcha qildi Desailly. Uning fikricha, Real Madrid kabi grand jamoa mavsumda 40 ta gol uradigan bitta futbolchining himoyaga qaytmasligini kompensatsiya qila olishi kerak.

Endilikda asosiy eʼtibor Joze Mourinyoning Vinicius Junior, Jud Bellingem va Kylian Mbappe kabi yulduzlarni qanday qilib yagona tizimga birlashtirishiga qaratiladi. Madridlik muxlislar ushbu tayinlov jamoaning ikki yillik sovrinsiz seriyasiga chek qoʻyishiga umid qilmoqdalar.

Real MadridKylian MbappeJoze MourinyoMarsel DesaillyFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi