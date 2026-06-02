Marsel Desailly Kylian Mbappe atrofidagi tanqidlarga javob qaytardi
Fransiya futboli afsonasi Marsel Desailly oʻz hamyurti Kylian Mbappe atrofida yuzaga kelgan tanqidlarga keskin munosabat bildirdi. Hujumchining Real Madrid tarkibidagi oʻyini va shaxsiy hayoti borasidagi muhokamalar fonida, 1998-yilgi jahon chempioni yulduz futbolchini himoya qilib chiqdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Xabarlarga koʻra, kelayotgan yozda Joze Mourinyo "Qirollik klubi" boshqaruvini qoʻlga olishi kutilmoqda. Desaillyning fikricha, yangi murabbiy taktik tizimni aynan Mbappe atrofida qurishi, undan himoyada faol ishtirok etishni talab qilmasligi lozim. "Mbappe hech qachon murabbiy uchun muammo boʻlmagan. Mourinyo ham buni tasdiqlaydi: 'Men Mbappening yiliga uradigan 40-42 ta golidan xursandman, shunchaki jamoani unga moslashtirishim kerak', deydi u", — deya taʼkidladi sobiq himoyachi.
Real Madrid soʻnggi ikki mavsumda yirik sovrinlarsiz qolgani va bu davr Mbappening 2024-yildagi transferiga toʻgʻri kelgani tanqidlarni yanada kuchaytirgan edi. Shuningdek, futbolchining Italiyaga safari va jarohatdan tiklanish jarayoni ham OAVda keng muhokama qilindi. Biroq Desailly futbolchilarning shaxsiy hayoti doimiy nazorat ostida boʻlishi kerak degan fikrga qoʻshilmaydi.
"Muxlislar futbolchi faqat klubga tegishli deb oʻylashadi, lekin bu mubolagʻa. Boʻsh vaqtimda nima qilishim oʻzimning ishim. Mbappeni Mourinyo uchun muammo deb hisoblamayman, bu shunchaki taktik moslashuv masalasi", — deya qoʻshimcha qildi Desailly. Uning fikricha, Real Madrid kabi grand jamoa mavsumda 40 ta gol uradigan bitta futbolchining himoyaga qaytmasligini kompensatsiya qila olishi kerak.
Endilikda asosiy eʼtibor Joze Mourinyoning Vinicius Junior, Jud Bellingem va Kylian Mbappe kabi yulduzlarni qanday qilib yagona tizimga birlashtirishiga qaratiladi. Madridlik muxlislar ushbu tayinlov jamoaning ikki yillik sovrinsiz seriyasiga chek qoʻyishiga umid qilmoqdalar.
…