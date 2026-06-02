Lionel Skaloni Messining Jahon chempionatidagi ishtiroki haqida gapirdi
Amerika qit’asi mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha dunyo birinchiligi millionlab ishqibozlar qatori nufuzli sport nashrlarining ham diqqat markazida turibdi. Musobaqaning eng asosiy intrigalaridan biri, shubhasiz, tirik afsona Lionel Messining maydondagi harakatlari bilan bog‘liq. Amaldagi jahon chempioni — Argentina milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Skaloni «Inter Mayami» yulduzining bo‘lajak uchrashuvlarda qanchalik tez-tez maydonga tushishi borasidagi savollarga ochiq va samimiy javob qaytardi.
Bosh murabbiy Messining jamoa uchun qay darajada muhim figura ekanligini yana bir bor alohida e’tirof etib, uning maydondagi vaqti faqat futbolchining xohishiga bog‘liqligini ma’lum qildi.
«Leo o‘zi xohlaganicha va istagancha to‘p suradi»
Tajribali mutaxassis Lionel Skaloni futbol qirolining imkoniyatlariga shubha qilmasligini ta’kidlab, quyidagi fikrlarni bildirib o‘tdi:
«Leo maydonda o‘zi qancha xohlasa, shuncha o‘ynaydi. Chunki barchamiz uning yashil maydonda nimalarga qodir ekanligini va qanday mo‘jizalar yarata olishini juda yaxshi bilamiz. Uning o‘z faoliyatidagi rekord oltinchi Jahon chempionatida ishtirok etayotgani biz uchun umuman hayratlanarli emas. Bu qanday qilib odamni lol qoldirishi mumkin?
Aslida boshqa narsa hayratlanarli: Messidek buyuk dahoning milliy terma jamoa libosida bor-yo‘g‘i to‘rtta bosh sovrinni qo‘lga kiritgani kishini ajablantiradi. Vaholanki, u faoliyati davomida yana ikki bor "Kopa Amerika" (Amerika kubogi) va yana bir bor Jahon chempionatida shohsupaga ko‘tarilishga juda ham yaqin kelgan edi», — deya Skalonining so‘zlarini sahifalariga ko‘chirdi nufuzli Globo nashri.
Oltinchi mundialda yangi zafarlar sari
Eslatib o‘tamiz, 38 yoshli Lionel Messi Argentina terma jamoasi bilan faoliyati davomida kutilgan barcha cho‘qqilarni zabt etib ulgurdi. U 2022 yilgi Qatar mundialchilari qiroli bo‘lishdan tashqari, qit’a miqyosida ham yirik g‘alabalarni nishonlagan.
Murabbiyning ushbu ishonchli bayonotidan so‘ng, argentinalik muxlislar JCH-2026 uchrashuvlarida sevimli sardorlarini yana uzoq vaqt davomida yashil maydonda ko‘rish imkoniyatiga ega bo‘lishadi. Messi boshchiligidagi "albiseleste"ga bo‘lajak o‘yinlarda chiroyli g‘alabalar yor bo‘lishini tilab qolamiz. Futbol qirolining yangi rekordlarini Zamin bilan birga kuzatib boring!
…