Lionel Skaloni Messining Jahon chempionatidagi ishtiroki haqida gapirdi

·48·Sport
Lionel Skaloni Messining Jahon chempionatidagi ishtiroki haqida gapirdi

Amerika qit’asi mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha dunyo birinchiligi millionlab ishqibozlar qatori nufuzli sport nashrlarining ham diqqat markazida turibdi. Musobaqaning eng asosiy intrigalaridan biri, shubhasiz, tirik afsona Lionel Messining maydondagi harakatlari bilan bog‘liq. Amaldagi jahon chempioni — Argentina milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Skaloni «Inter Mayami» yulduzining bo‘lajak uchrashuvlarda qanchalik tez-tez maydonga tushishi borasidagi savollarga ochiq va samimiy javob qaytardi.

Bosh murabbiy Messining jamoa uchun qay darajada muhim figura ekanligini yana bir bor alohida e’tirof etib, uning maydondagi vaqti faqat futbolchining xohishiga bog‘liqligini ma’lum qildi.

«Leo o‘zi xohlaganicha va istagancha to‘p suradi»

Tajribali mutaxassis Lionel Skaloni futbol qirolining imkoniyatlariga shubha qilmasligini ta’kidlab, quyidagi fikrlarni bildirib o‘tdi:

«Leo maydonda o‘zi qancha xohlasa, shuncha o‘ynaydi. Chunki barchamiz uning yashil maydonda nimalarga qodir ekanligini va qanday mo‘jizalar yarata olishini juda yaxshi bilamiz. Uning o‘z faoliyatidagi rekord oltinchi Jahon chempionatida ishtirok etayotgani biz uchun umuman hayratlanarli emas. Bu qanday qilib odamni lol qoldirishi mumkin?

Aslida boshqa narsa hayratlanarli: Messidek buyuk dahoning milliy terma jamoa libosida bor-yo‘g‘i to‘rtta bosh sovrinni qo‘lga kiritgani kishini ajablantiradi. Vaholanki, u faoliyati davomida yana ikki bor "Kopa Amerika" (Amerika kubogi) va yana bir bor Jahon chempionatida shohsupaga ko‘tarilishga juda ham yaqin kelgan edi», — deya Skalonining so‘zlarini sahifalariga ko‘chirdi nufuzli Globo nashri.

Oltinchi mundialda yangi zafarlar sari

Eslatib o‘tamiz, 38 yoshli Lionel Messi Argentina terma jamoasi bilan faoliyati davomida kutilgan barcha cho‘qqilarni zabt etib ulgurdi. U 2022 yilgi Qatar mundialchilari qiroli bo‘lishdan tashqari, qit’a miqyosida ham yirik g‘alabalarni nishonlagan.

Murabbiyning ushbu ishonchli bayonotidan so‘ng, argentinalik muxlislar JCH-2026 uchrashuvlarida sevimli sardorlarini yana uzoq vaqt davomida yashil maydonda ko‘rish imkoniyatiga ega bo‘lishadi. Messi boshchiligidagi "albiseleste"ga bo‘lajak o‘yinlarda chiroyli g‘alabalar yor bo‘lishini tilab qolamiz. Futbol qirolining yangi rekordlarini Zamin bilan birga kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi