Marsda dinozavrlarni qirib yuborgan asteroid miqyosidagi zarba izlari topildi

·22·Texno
Marsda dinozavrlarni qirib yuborgan asteroid miqyosidagi zarba izlari topildi

NASAning Perseverance marsaxodi Qizil sayyora tarixidagi eng muhim kashfiyotlardan birini amalga oshirdi. Yezeru krateri chetidagi qadimiy qoyalarni oʻrganish jarayonida olimlar Yer yuzida dinozavrlarning qirilib ketishiga sabab boʻlgan Chiksulub asteroidi zarbasiga teng keladigan halokatli hodisalar izlarini aniqladilar. Journal of Geophysical Research: Planets nashrida eʼlon qilingan tadqiqotga koʻra, ushbu topilma Marsning 3,9 milliard yil avvalgi xaotik va vayronkor davriga yangicha nazar tashlash imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Marsaxod tomonidan oʻrganilgan va "Brum-Point" (Broom Point) deb nomlangan 75 metr qalinlikdagi qatlamlar sayyora qobigʻining eng qadimiy qismlaridan biri hisoblanadi. Kaliforniya texnologiya instituti loyihasi rahbari oʻrinbosari Ken Farli tushuntirishicha, Yerda bunday qadimiy geologik tarix plitalar tektonikasi tufayli butunlay oʻchib ketgan. Marsda esa bunday jarayonlar yoʻqligi sababli, Quyosh tizimi shakllangan ilk davrlarning "geologik kundaligi" oʻz holicha saqlanib qolgan.

Koinotdan yogʻilgan erigan toshlar yomgʻiri

Perseverance qurilmalari yordamida oʻtkazilgan tahlillar "Brum-Point" hududida olti xil turdagi togʻ jinslarini aniqladi. Ularning orasida gaz pufakchalari bilan toʻyingan va erigan holatda boʻlgan tosh parchalari hamda mayda shishasimon sharchalar — sferulalar mavjud. Olimlarning taʼkidlashicha, bunday sferulalar asteroid zarbasi natijasida togʻ jinslarining lahzalik erishi va soʻngra qotishi oqibatida yuzaga keladi.

London imperiya kolleji tadqiqotchisi Aleks Jonsning soʻzlariga koʻra, ushbu qatlamlar oʻsha davrda Mars osmonidan yomgʻir yoki qor emas, balki deyarli uzluksiz ravishda erigan tosh parchalari va chang yogʻganidan dalolat beradi. Topilgan sferulalarning oʻlchami Yerda dinozavrlarni yoʻq qilgan asteroid zarbasi paytida hosil boʻlgan zarralar bilan bir xil miqyosga ega ekani mutaxassislarni hayratga solmoqda.

Ikki karra halokatli zarba

Hozirgi vaqtda ushbu geologik qatlamlar deyarli vertikal holatda, yaʼni 80 darajadan ortiq burchak ostida joylashgan. Olimlar bu holatni ikkita ketma-ket yuz bergan ulkan toʻqnashuv bilan izohlashmoqda:

  • Dastlab, kengligi 1900 kilometr boʻlgan Isidis Basin havzasini hosil qilgan ulkan asteroid zarbasi sayyora qobigʻini agʻdarib yuborgan;
  • Keyinchalik, kengligi 45 kilometrlik Yezeru kraterini yaratgan ikkinchi asteroid zarbasi bu qatlamlarni yanada parchalab, hozirgi balandlikka koʻtargan.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Perseverance marsaxodi ushbu hududdan "Bell-Aylend" va "Meyn-River" deb nomlangan ikkita namunani burgʻulab oldi. Kelajakdagi missiyalar orqali ushbu kapsulalar Yerga olib kelinsa, laboratoriya tahlillari Mars va hatto yosh Yer sayyorasidagi 4 milliard yil avvalgi sharoitlarni aniq belgilashga yordam beradi.

Ushbu kashfiyot nafaqat Marsning oʻtmishini, balki Quyosh tizimidagi barcha sayyoralarning shakllanish bosqichlarini tushunishda yangi sahifa ochadi. Hozircha Perseverance oʻz tadqiqotlarini davom ettirmoqda va sayyoraning boshqa qadimiy hududlarini tahlil qilishga tayyorlanmoqda.

MarsNASAPerseveranceAsteroidKosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infinix Note 60 Pro yangi dizaynda: 144 Gs ekran va noyob LED-panel bilan tanishingInfinix Note 60 Pro yangi dizaynda: 144 Gs ekran va noyob LED-panel bilan tanishingBugun, 08:29Oppo, Realme va OnePlus brendlari birlashmoqda: Strategik oʻzgarishlar eʼlon qilindiOppo, Realme va OnePlus brendlari birlashmoqda: Strategik oʻzgarishlar eʼlon qilindiBugun, 05:59Koinotda inqilobiy kashfiyot: Hayot mavjud boʻlishi mumkin boʻlgan ilk toshloq sayyora topildiKoinotda inqilobiy kashfiyot: Hayot mavjud boʻlishi mumkin boʻlgan ilk toshloq sayyora topildiBugun, 02:51San-Fransiskoda Waymo robotaksilari faoliyati vaqtincha toʻxtatildiSan-Fransiskoda Waymo robotaksilari faoliyati vaqtincha toʻxtatildiBugun, 00:50Astronomlar kutilmagan kashfiyot qilishdi: 1998 SH2 asteroidi aslida kometa boʻlib chiqdiAstronomlar kutilmagan kashfiyot qilishdi: 1998 SH2 asteroidi aslida kometa boʻlib chiqdiBugun, 00:20Xitoyning Kimi modeli dunyo texnologiya bozorini larzaga keltirdiXitoyning Kimi modeli dunyo texnologiya bozorini larzaga keltirdiKecha, 23:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda