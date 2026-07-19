Lamborghini Diablo SV: 12 silindrli afsona bilan har qanday ob-havoda 20 ming kilometr
Superkarlar odatda kolleksionerlarning garajlarida, ideal harorat va namlik sharoitida saqlanishi bilan mashhur. Biroq, Lamborghini brendining klassik modellaridan biri bo‘lgan Diablo SV egasi Piter Dich ushbu an’anani butkul rad etib, o’zining 12 silindrli “tulpori” bilan har qanday ob-havo sharoitida yo‘lga chiqishni odat qilgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Piterning Buyuk Britaniyada ro‘yxatdan o’tgan o‘ng rulli Lamborghini Diablo avtomobili odometri hozirda 83 000 raqamini ko‘rsatmoqda. Bu ko‘rsatkich ko‘pchilikni hayratga solishi tabiiy, chunki bunday noyob avtomobillar kamdan-kam hollarda bunday katta masofani bosib o’tadi. Ammo bu yerda bir texnik jihat bor: 1999-yilgacha ishlab chiqarilgan Diablo modellarining spidometrlari qonun talabiga ko‘rta ham mil, ham kilometrni ko‘rsatsa-da, ularning odometrlari faqat kilometr hisobida ishlagan.
Klassik superkardan kundalik foydalanish zavqiAvtomobil egasining so‘zlariga ko‘ra, u ushbu Lamborghini bilan shaxsan 20 000 kilometr (taxminan 12 000 mil) masofani bosib o’tgan. Bu kabi klassik superkarlar uchun bunday masofa juda katta hisoblanadi, ayniqsa Britaniyaning injiq iqlimi va yomg‘irli ob-havosini inobatga olsak. Piter o’z avtomobilini faqat quyoshli kunlarda ko‘chaga olib chiqadigan “dam olish kuni haydovchilari” toifasiga kirmaydi.
Lamborghini Diablo SV o’zining V12 dvigateli va o’ziga xos “vahshiy” xarakteri bilan tanilgan. Ushbu model elektron yordamchi tizimlar deyarli mavjud bo‘lmagan davrning mahsuli bo‘lib, uni boshqarish haydovchidan yuksak mahorat va e’tibor talab qiladi. Shunga qaramay, Piter avtomobilning har bir kilometridan zavq olishini va uni “tirik” saqlashning eng yaxshi yo‘li uni muntazam haydash ekanini ta’kidlaydi.
O’zbekiston avtomobil ishqibozlari uchun ham ushbu holat qiziqarli misol bo‘la oladi. Mamlakatimizda so’nggi yillarda BYD Han yoki Tesla kabi zamonaviy elektromobillar ommalashayotgan bo‘lsa-da, Lamborghini kabi brendlarning klassik modellari hamon avtomobil san’atining cho’qqisi hisoblanadi. Bunday mashinalarni saqlash va ulardan foydalanish katta xarajat va ehtiyotkorlik talab qiladi.
Piter Dichning tajribasi shuni ko‘rsatadiki, hatto eng qimmatbaho va noyob superkarlar ham faqat muzey eksponati bo‘lib qolmasligi kerak. Ular yo‘llar uchun yaratilgan va o’zining haqiqiy quvvatini faqat harakatda namoyon etadi. 12 silindrli dvigatelning ovozi va Diablo SV’ning betakror dizayni har qanday ob-havoda yo‘lovchilar va boshqa haydovchilarning e’tiborini tortishi shubhasiz.
…