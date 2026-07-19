Lamborghini Diablo SV: 12 silindrli afsona bilan har qanday ob-havoda 20 ming kilometr

·0·Avto
Lamborghini Diablo SV: 12 silindrli afsona bilan har qanday ob-havoda 20 ming kilometr

Superkarlar odatda kolleksionerlarning garajlarida, ideal harorat va namlik sharoitida saqlanishi bilan mashhur. Biroq, Lamborghini brendining klassik modellaridan biri bo‘lgan Diablo SV egasi Piter Dich ushbu an’anani butkul rad etib, o’zining 12 silindrli “tulpori” bilan har qanday ob-havo sharoitida yo‘lga chiqishni odat qilgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Piterning Buyuk Britaniyada ro‘yxatdan o’tgan o‘ng rulli Lamborghini Diablo avtomobili odometri hozirda 83 000 raqamini ko‘rsatmoqda. Bu ko‘rsatkich ko‘pchilikni hayratga solishi tabiiy, chunki bunday noyob avtomobillar kamdan-kam hollarda bunday katta masofani bosib o’tadi. Ammo bu yerda bir texnik jihat bor: 1999-yilgacha ishlab chiqarilgan Diablo modellarining spidometrlari qonun talabiga ko‘rta ham mil, ham kilometrni ko‘rsatsa-da, ularning odometrlari faqat kilometr hisobida ishlagan.

Klassik superkardan kundalik foydalanish zavqi

Avtomobil egasining so‘zlariga ko‘ra, u ushbu Lamborghini bilan shaxsan 20 000 kilometr (taxminan 12 000 mil) masofani bosib o’tgan. Bu kabi klassik superkarlar uchun bunday masofa juda katta hisoblanadi, ayniqsa Britaniyaning injiq iqlimi va yomg‘irli ob-havosini inobatga olsak. Piter o’z avtomobilini faqat quyoshli kunlarda ko‘chaga olib chiqadigan “dam olish kuni haydovchilari” toifasiga kirmaydi.

Lamborghini Diablo SV o’zining V12 dvigateli va o’ziga xos “vahshiy” xarakteri bilan tanilgan. Ushbu model elektron yordamchi tizimlar deyarli mavjud bo‘lmagan davrning mahsuli bo‘lib, uni boshqarish haydovchidan yuksak mahorat va e’tibor talab qiladi. Shunga qaramay, Piter avtomobilning har bir kilometridan zavq olishini va uni “tirik” saqlashning eng yaxshi yo‘li uni muntazam haydash ekanini ta’kidlaydi.

O’zbekiston avtomobil ishqibozlari uchun ham ushbu holat qiziqarli misol bo‘la oladi. Mamlakatimizda so’nggi yillarda BYD Han yoki Tesla kabi zamonaviy elektromobillar ommalashayotgan bo‘lsa-da, Lamborghini kabi brendlarning klassik modellari hamon avtomobil san’atining cho’qqisi hisoblanadi. Bunday mashinalarni saqlash va ulardan foydalanish katta xarajat va ehtiyotkorlik talab qiladi.

Piter Dichning tajribasi shuni ko‘rsatadiki, hatto eng qimmatbaho va noyob superkarlar ham faqat muzey eksponati bo‘lib qolmasligi kerak. Ular yo‘llar uchun yaratilgan va o’zining haqiqiy quvvatini faqat harakatda namoyon etadi. 12 silindrli dvigatelning ovozi va Diablo SV’ning betakror dizayni har qanday ob-havoda yo‘lovchilar va boshqa haydovchilarning e’tiborini tortishi shubhasiz.

LamborghiniDiablo SVSuperkarAvtoolamKlassik Avtomobillar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tezlik va adrenalin maskani: Santa Pod Raceway oʻzining 60 yilligini nishonlamoqdaTezlik va adrenalin maskani: Santa Pod Raceway oʻzining 60 yilligini nishonlamoqdaBugun, 08:26BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdiBYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdiKecha, 18:55Ferrari Luce va avtomobil sanoatidagi yangi tendensiya: Hashamatning qadri pasaymoqdami?Ferrari Luce va avtomobil sanoatidagi yangi tendensiya: Hashamatning qadri pasaymoqdami?Kecha, 18:26BMW kompaniyasi orzudagi avtomobilni tanlash uchun ChatGPT plaginini ishga tushirdiBMW kompaniyasi orzudagi avtomobilni tanlash uchun ChatGPT plaginini ishga tushirdiKecha, 16:52Hyundai zavodlarida tarixiy norozilik: Ishchilar gumanoid robotlarga qarshi bosh koʻtardiHyundai zavodlarida tarixiy norozilik: Ishchilar gumanoid robotlarga qarshi bosh koʻtardiKecha, 15:50UzAuto Motors foizsiz rassrochka muddatlarini uzaytirdiUzAuto Motors foizsiz rassrochka muddatlarini uzaytirdiKecha, 14:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob