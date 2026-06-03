Real Madrid kutilmagan transferlar arafasida: Ikki yulduz jamoaga kelmoqda

·161·Sport
Real Madrid kutilmagan transferlar arafasida: Ikki yulduz jamoaga kelmoqda

Prezidentlik saylovlari yakunlanishi arafasida Real Madrid kelgusi mavsum uchun tarkibni kuchaytirish ishlarini boshlab yubordi. Florentino Pérez agar 7-iyun kuni boʻlib oʻtadigan saylovda gʻalaba qozonsa, jamoa ikki yangi futbolchi transferini rasman eʼlon qilishi kutilmoqda. Xabarlarga koʻra, Liverpul markaziy himoyachisi Ibrahima Konaté erkin agent sifatida Madrid klubi bilan toʻrt yillik shartnoma borasida kelishuvga erishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Shu bilan birga, taniqli insayder Fabrizio Romano Real Madrid Inter himoyachisi Denzel Dumfries transferini ham hal qilganini maʼlum qildi. Madridliklar niderlandiyalik futbolchining shartnomasidagi 20 million yevrolik tovon pulini faollashtirishga qaror qilishgan. Dumfries Inter safida oʻng qanotda oʻzining eng yaxshi mavsumlaridan birini oʻtkazdi va Chempionlar ligasi yarim finalida Barselona darvozasiga yoʻl topib, jamoasining finalga chiqishiga katta hissa qoʻshdi.

Denzel Dumfries oʻtgan mavsumda jarohatlariga qaramay, 47 ta oʻyinda 11 ta gol va 6 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Uning samaradorligi Real Madrid skautlari eʼtiborini tortgan. Inter esa uning oʻrniga Atalanta aʼzosi Marco Palestra nomzodini koʻrib chiqmoqda, biroq bu transfer Milan klubiga kamida 50 million yevroga tushishi mumkin.

Real MadridTransferlarIbrahima KonatéDenzel DumfriesFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi