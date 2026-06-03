Real Madrid kutilmagan transferlar arafasida: Ikki yulduz jamoaga kelmoqda
Prezidentlik saylovlari yakunlanishi arafasida Real Madrid kelgusi mavsum uchun tarkibni kuchaytirish ishlarini boshlab yubordi. Florentino Pérez agar 7-iyun kuni boʻlib oʻtadigan saylovda gʻalaba qozonsa, jamoa ikki yangi futbolchi transferini rasman eʼlon qilishi kutilmoqda. Xabarlarga koʻra, Liverpul markaziy himoyachisi Ibrahima Konaté erkin agent sifatida Madrid klubi bilan toʻrt yillik shartnoma borasida kelishuvga erishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Shu bilan birga, taniqli insayder Fabrizio Romano Real Madrid Inter himoyachisi Denzel Dumfries transferini ham hal qilganini maʼlum qildi. Madridliklar niderlandiyalik futbolchining shartnomasidagi 20 million yevrolik tovon pulini faollashtirishga qaror qilishgan. Dumfries Inter safida oʻng qanotda oʻzining eng yaxshi mavsumlaridan birini oʻtkazdi va Chempionlar ligasi yarim finalida Barselona darvozasiga yoʻl topib, jamoasining finalga chiqishiga katta hissa qoʻshdi.
Denzel Dumfries oʻtgan mavsumda jarohatlariga qaramay, 47 ta oʻyinda 11 ta gol va 6 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Uning samaradorligi Real Madrid skautlari eʼtiborini tortgan. Inter esa uning oʻrniga Atalanta aʼzosi Marco Palestra nomzodini koʻrib chiqmoqda, biroq bu transfer Milan klubiga kamida 50 million yevroga tushishi mumkin.
…