Barselona Joao Cancelo transferi boʻyicha Al-Hilal bilan kelishuvga yaqin

·215·Sport
Barselona Joao Cancelo transferi boʻyicha Al-Hilal bilan kelishuvga yaqin

Barselona jamoasi Joao Cancelo transferini toʻliq amalga oshirish yoʻlida muhim qadam tashladi. Al-Hilal klubi portugaliyalik himoyachi uchun belgilangan moliyaviy talablarini pasaytirishga qaror qildi. Kataloniyadagi muvaffaqiyatli ijara muddatidan soʻng, futbolchining oʻzi ham Saudiya Arabistoniga qaytish niyati yoʻqligini ochiq-oydin maʼlum qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mundo Deportivo nashrining xabar berishicha, avvalroq Al-Hilal himoyachi uchun 15 million yevro talab qilayotgan edi, biroq super-agent Jorge Mendes boshchiligidagi muzokaralardan soʻng bu narx pasayishi kutilmoqda. 32 yoshli himoyachi Barselona tarkibida muhim oʻyinchiga aylanib ulgurdi va Hansi Flick qoʻl ostida faoliyatini davom ettirishni istamoqda.

Transferning asosiy sabablaridan biri — Cancelo va Al-Hilal rahbariyati oʻrtasidagi sovuq munosabatlardir. Futbolchi klub uni aldaganini va roʻyxatdan oʻtkazish masalasida vaʼdasida turmaganini taʼkidlagan. Shuningdek, uning murabbiy Simone Inzaghi bilan munosabatlari ham butunlay uzilgan boʻlib, bu uning Riyodga qaytishini imkonsiz qilib qoʻygan.

Joao Cancelo oʻtgan mavsumda Barselona bilan La Liga chempionligini qoʻlga kiritib, tarixiy natija qayd etdi. U Yevropaning kuchli beshlik chempionatlaridan toʻrttasida (Angliya Premer-ligasi, A Seriya, Bundesliga va La Liga) gʻolib chiqqan ilk futbolchiga aylandi. Hozirda Jorge Mendes nafaqat Cancelo, balki Marc Casado va Darwin Nunez kabi futbolchilarning ham kelajagi boʻyicha muzokaralar olib bormoqda.

BarselonaJoao CanceloAl-HilalTransferlarLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi