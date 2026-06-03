Barselona Joao Cancelo transferi boʻyicha Al-Hilal bilan kelishuvga yaqin
Barselona jamoasi Joao Cancelo transferini toʻliq amalga oshirish yoʻlida muhim qadam tashladi. Al-Hilal klubi portugaliyalik himoyachi uchun belgilangan moliyaviy talablarini pasaytirishga qaror qildi. Kataloniyadagi muvaffaqiyatli ijara muddatidan soʻng, futbolchining oʻzi ham Saudiya Arabistoniga qaytish niyati yoʻqligini ochiq-oydin maʼlum qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mundo Deportivo nashrining xabar berishicha, avvalroq Al-Hilal himoyachi uchun 15 million yevro talab qilayotgan edi, biroq super-agent Jorge Mendes boshchiligidagi muzokaralardan soʻng bu narx pasayishi kutilmoqda. 32 yoshli himoyachi Barselona tarkibida muhim oʻyinchiga aylanib ulgurdi va Hansi Flick qoʻl ostida faoliyatini davom ettirishni istamoqda.
Transferning asosiy sabablaridan biri — Cancelo va Al-Hilal rahbariyati oʻrtasidagi sovuq munosabatlardir. Futbolchi klub uni aldaganini va roʻyxatdan oʻtkazish masalasida vaʼdasida turmaganini taʼkidlagan. Shuningdek, uning murabbiy Simone Inzaghi bilan munosabatlari ham butunlay uzilgan boʻlib, bu uning Riyodga qaytishini imkonsiz qilib qoʻygan.
Joao Cancelo oʻtgan mavsumda Barselona bilan La Liga chempionligini qoʻlga kiritib, tarixiy natija qayd etdi. U Yevropaning kuchli beshlik chempionatlaridan toʻrttasida (Angliya Premer-ligasi, A Seriya, Bundesliga va La Liga) gʻolib chiqqan ilk futbolchiga aylandi. Hozirda Jorge Mendes nafaqat Cancelo, balki Marc Casado va Darwin Nunez kabi futbolchilarning ham kelajagi boʻyicha muzokaralar olib bormoqda.
…