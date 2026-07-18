Bronza kimga kerak? Angliya va Fransiyada kayfiyat turlicha
Jahon chempionatining uchinchi o‘rin uchun uchrashuvi oldidan Angliya va Fransiya lagerlarida turlicha kayfiyat hukm surmoqda. Fransuzlar bu o‘yinga majburiyat sifatida qarayotgan bo‘lsa, Tomas Tuxel shogirdlari 60 yillik eng yaxshi natija uchun maydonga chiqishi mumkin.
Biroq Fransiyada ham yashirin motivatsiya bor: bu Dide Deshamning milliy jamoa bosh murabbiyi sifatidagi so‘nggi uchrashuvi bo‘ladi.
Fransuzlar bronza bahsini istamayapti
Fransiya yarim finalda Ispaniyaga 0:2 hisobida mag‘lub bo‘lib, chempionlik uchun kurashdan chiqib ketdi. Endi jamoa Mayamida Angliyaga qarshi uchinchi o‘rin uchun maydonga tushadi. Angliya esa yarim finalda Argentinaga 1:2 hisobida imkoniyatni boy bergandi.
Desham bronza bahsi haqida ochiq gapirib, bu ikki jamoa ham ishtirok etishni xohlagan uchrashuv emasligini tan oldi.
«Bu biz ishtirok etishni afzal ko‘radigan o‘yin emas, ammo u mavjud».
Himoyachi Ibrahima Konate ham shunga yaqin fikr bildirdi. Uning aytishicha, futbolchilarning maqsadi uchinchi o‘rin emasdi, biroq endi ularda boshqa tanlov qolmagan.
Fransiya uchun kutilmagan motivatsiya paydo bo‘ldi
Fransuz futbolchilarining bayonotlari ularda ishtiyoq kamdek tasavvur uyg‘otadi. Ammo Konate jamoa Deshamga munosib xayrlashuv sovg‘asini taqdim etish uchun g‘alaba qozonishga harakat qilishini ham aytdi.
Ushbu uchrashuv Deshamning Fransiya terma jamoasi boshqaruvidagi so‘nggi o‘yini bo‘ladi. Shu sababli bronza medali fransuzlar uchun murabbiyni g‘alaba bilan kuzatish imkoniyatiga aylanishi mumkin.
Angliya 1966 yildan beri kutilgan natijaga yaqin
Tuxel ham dastlab uchinchi o‘rin uchun bahsni futbolchilar istamaydigan uchrashuv deb atagan edi. Shunga qaramay, u Angliya yarim finaldagi og‘riqli mag‘lubiyatdan keyin munosib javob qaytarishi kerakligini ta’kidladi.
Agar Angliya bronza medalini qo‘lga kiritsa, bu jamoaning 1966 yilgi chempionlikdan keyingi eng yaxshi jahon chempionati natijasi bo‘ladi. Shuningdek, inglizlar tarixda ilk bor Britaniyadan tashqarida o‘tkazilgan mundialni uchinchi o‘rinda yakunlashi mumkin.
Bu jihatdan Tuxel shogirdlarining motivatsiyasi fransuzlarnikidan yuqoriroq ko‘rinadi. Lekin yarim finaldagi ruhiy zarba, charchoq va tarkibdagi ehtimoliy o‘zgarishlar o‘yin sur’atiga ta’sir qilishi mumkin.
Uchinchi o‘rin uchun o‘yin kerakmi?
Jahon chempionatida bronza bahsi an’ana sifatida saqlanib qolgan. Biroq futbolda bunday uchrashuvning zarurati doim muhokama qilinadi.
Bir tomondan, u yarim finalda mag‘lub bo‘lgan jamoalarga turnirni g‘alaba bilan yakunlash, kam o‘ynagan futbolchilarga imkoniyat berish va rasmiy uchinchi o‘rinni aniqlash imkonini beradi.
Boshqa tomondan, asosiy maqsadidan ayrilgan futbolchilardan yana bir uchrashuv o‘tkazishni talab qilish jarohat va charchoq xavfini oshiradi. Yevropa chempionatida ham bronza uchun so‘nggi o‘yin 1980 yilda o‘tkazilgan, shundan keyin UYEFA bu bahsdan voz kechgan.
Maydonda kim ko‘proq xohish ko‘rsatadi?
Qog‘ozda Angliyaning tarixiy natijaga erishish imkoniyati kuchliroq motivatsiyadek ko‘rinmoqda. Fransiya esa o‘z murabbiyini g‘alaba bilan kuzatish uchun kurashadi.
Shu bois «hech kim istamaydigan o‘yin» kutilmagan darajada prinsipial bahsga aylanishi ham mumkin. Bronza finali ba’zan tasalli uchrashuvi emas, xarakter sinovi bo‘lib chiqadi.
Sizningcha, jahon chempionatida uchinchi o‘rin uchun alohida o‘yin o‘tkazilishi shartmi?
…