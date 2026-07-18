Bronza kimga kerak? Angliya va Fransiyada kayfiyat turlicha

·35·Sport
Bronza kimga kerak? Angliya va Fransiyada kayfiyat turlicha

Jahon chempionatining uchinchi o‘rin uchun uchrashuvi oldidan Angliya va Fransiya lagerlarida turlicha kayfiyat hukm surmoqda. Fransuzlar bu o‘yinga majburiyat sifatida qarayotgan bo‘lsa, Tomas Tuxel shogirdlari 60 yillik eng yaxshi natija uchun maydonga chiqishi mumkin.

Biroq Fransiyada ham yashirin motivatsiya bor: bu Dide Deshamning milliy jamoa bosh murabbiyi sifatidagi so‘nggi uchrashuvi bo‘ladi.

Fransuzlar bronza bahsini istamayapti

Fransiya yarim finalda Ispaniyaga 0:2 hisobida mag‘lub bo‘lib, chempionlik uchun kurashdan chiqib ketdi. Endi jamoa Mayamida Angliyaga qarshi uchinchi o‘rin uchun maydonga tushadi. Angliya esa yarim finalda Argentinaga 1:2 hisobida imkoniyatni boy bergandi.

Desham bronza bahsi haqida ochiq gapirib, bu ikki jamoa ham ishtirok etishni xohlagan uchrashuv emasligini tan oldi.

«Bu biz ishtirok etishni afzal ko‘radigan o‘yin emas, ammo u mavjud».

Himoyachi Ibrahima Konate ham shunga yaqin fikr bildirdi. Uning aytishicha, futbolchilarning maqsadi uchinchi o‘rin emasdi, biroq endi ularda boshqa tanlov qolmagan.

Fransiya uchun kutilmagan motivatsiya paydo bo‘ldi

Fransuz futbolchilarining bayonotlari ularda ishtiyoq kamdek tasavvur uyg‘otadi. Ammo Konate jamoa Deshamga munosib xayrlashuv sovg‘asini taqdim etish uchun g‘alaba qozonishga harakat qilishini ham aytdi.

Ushbu uchrashuv Deshamning Fransiya terma jamoasi boshqaruvidagi so‘nggi o‘yini bo‘ladi. Shu sababli bronza medali fransuzlar uchun murabbiyni g‘alaba bilan kuzatish imkoniyatiga aylanishi mumkin.

Angliya 1966 yildan beri kutilgan natijaga yaqin

Tuxel ham dastlab uchinchi o‘rin uchun bahsni futbolchilar istamaydigan uchrashuv deb atagan edi. Shunga qaramay, u Angliya yarim finaldagi og‘riqli mag‘lubiyatdan keyin munosib javob qaytarishi kerakligini ta’kidladi.

Agar Angliya bronza medalini qo‘lga kiritsa, bu jamoaning 1966 yilgi chempionlikdan keyingi eng yaxshi jahon chempionati natijasi bo‘ladi. Shuningdek, inglizlar tarixda ilk bor Britaniyadan tashqarida o‘tkazilgan mundialni uchinchi o‘rinda yakunlashi mumkin.

Bu jihatdan Tuxel shogirdlarining motivatsiyasi fransuzlarnikidan yuqoriroq ko‘rinadi. Lekin yarim finaldagi ruhiy zarba, charchoq va tarkibdagi ehtimoliy o‘zgarishlar o‘yin sur’atiga ta’sir qilishi mumkin.

Uchinchi o‘rin uchun o‘yin kerakmi?

Jahon chempionatida bronza bahsi an’ana sifatida saqlanib qolgan. Biroq futbolda bunday uchrashuvning zarurati doim muhokama qilinadi.

Bir tomondan, u yarim finalda mag‘lub bo‘lgan jamoalarga turnirni g‘alaba bilan yakunlash, kam o‘ynagan futbolchilarga imkoniyat berish va rasmiy uchinchi o‘rinni aniqlash imkonini beradi.

Boshqa tomondan, asosiy maqsadidan ayrilgan futbolchilardan yana bir uchrashuv o‘tkazishni talab qilish jarohat va charchoq xavfini oshiradi. Yevropa chempionatida ham bronza uchun so‘nggi o‘yin 1980 yilda o‘tkazilgan, shundan keyin UYEFA bu bahsdan voz kechgan.

Maydonda kim ko‘proq xohish ko‘rsatadi?

Qog‘ozda Angliyaning tarixiy natijaga erishish imkoniyati kuchliroq motivatsiyadek ko‘rinmoqda. Fransiya esa o‘z murabbiyini g‘alaba bilan kuzatish uchun kurashadi.

Shu bois «hech kim istamaydigan o‘yin» kutilmagan darajada prinsipial bahsga aylanishi ham mumkin. Bronza finali ba’zan tasalli uchrashuvi emas, xarakter sinovi bo‘lib chiqadi.

Sizningcha, jahon chempionatida uchinchi o‘rin uchun alohida o‘yin o‘tkazilishi shartmi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Skaloni Yamalni maqtadi, ammo final uchun bir tilak bildirdiSkaloni Yamalni maqtadi, ammo final uchun bir tilak bildirdiBugun, 21:45«Mash’al» ilk g‘alabadan so‘ng yangi transferni e’lon qildi«Mash’al» ilk g‘alabadan so‘ng yangi transferni e’lon qildiBugun, 21:22Xavi klub futboliga qaytmasligi mumkin: u yangi maqsadini ochiqladiXavi klub futboliga qaytmasligi mumkin: u yangi maqsadini ochiqladiBugun, 21:18O‘zbekiston JCH-2026da taktik o‘zgarishlar bo‘yicha top-10ga kirdiO‘zbekiston JCH-2026da taktik o‘zgarishlar bo‘yicha top-10ga kirdiBugun, 19:07Lionel Messi Lamine Yamal haqida: "U dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan biri"Lionel Messi Lamine Yamal haqida: "U dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan biri"Bugun, 18:17Abduqodir Husanov Britaniyaning O‘zbekistondagi elchisi bilan uchrashdiAbduqodir Husanov Britaniyaning O‘zbekistondagi elchisi bilan uchrashdiBugun, 18:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi