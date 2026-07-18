“Odisseya” premerasi rekord daromad bilan boshlandi

·16·Madaniyat
“Odisseya” premerasi rekord daromad bilan boshlandi

Kristofer Nolanning uzoq kutilgan “Odisseya” filmi premera oldidan o‘tkazilgan namoyishlar orqali 17,6 million AQSH dollari daromad yig‘ib, 2026 yilning eng muvaffaqiyatli startini qayd etdi. Bu haqda Variety nashri xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, film oldindan chipta savdosi bo‘yicha shu paytgacha yetakchilik qilib kelgan “O‘yinchoqlar tarixi 5” animatsion filmini ortda qoldirdi. Taqqoslash uchun, Nolanning 2023 yilda “Oskar” mukofotini qo‘lga kiritgan “Oppengeymer” filmi premera oldidan 10,5 million dollar daromad to‘plagan edi.

“Odisseya” 17 iyuldan boshlab keng ekranlarga chiqdi. Tahlilchilarga ko‘ra, film ilk prokat haftasi yakuniga qadar 90–100 million AQSH dollari miqdorida kassa yig‘imini amalga oshirishi mumkin.

Agar ushbu prognoz o‘z tasdig‘ini topsa, “Odisseya” Kristofer Nolanning 2012 yilda namoyish etilgan “Qora ritsar: Afsonaning tug‘ilishi” filmidan keyingi eng muvaffaqiyatli debyutiga aylanadi. Eslatib o‘tamiz, mazkur film ilk hafta yakunida 160 million AQSH dollari daromad yig‘gan edi.

Mutaxassislar esa “Odisseya” ham yilning eng katta kinohitlaridan biriga aylanishini taxmin qilmoqda.

Christopher NolanOdysseyOppenheimerToy Story 5Variety
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jan-Klod Van Damm musulmon bo‘lganmi: tarmoqdagi xabarlar nimasi bilan bahsli?Jan-Klod Van Damm musulmon bo‘lganmi: tarmoqdagi xabarlar nimasi bilan bahsli?Bugun, 17:41Dilnozning qiziga bag‘ishlangan “Qizim” taronasi premyera qilindi (video)Dilnozning qiziga bag‘ishlangan “Qizim” taronasi premyera qilindi (video)Bugun, 16:26“Janimde” qisqa fursatda muxlislar qalbidan joy oldi (video)“Janimde” qisqa fursatda muxlislar qalbidan joy oldi (video)Bugun, 16:10Durdona Qurbonova orzusidagi avtomobilni xarid qildi (video)Durdona Qurbonova orzusidagi avtomobilni xarid qildi (video)Bugun, 15:57Yulduz Usmonova imijini o‘zgartirib, yangi ko‘rinishda namoyon bo‘ldi! (video)Yulduz Usmonova imijini o‘zgartirib, yangi ko‘rinishda namoyon bo‘ldi! (video)Bugun, 14:49Kutilmagan holat: “Ummon” guruhi Buxoroda berilishi kerak bo‘lgan konsertiga kelmadi (video)Kutilmagan holat: “Ummon” guruhi Buxoroda berilishi kerak bo‘lgan konsertiga kelmadi (video)Bugun, 13:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)