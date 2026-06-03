Janni Infantino va Florentino Peres Budapeshtdagi YECHL finalida uchrashdi

·53·Sport
Janni Infantino va Florentino Peres Budapeshtdagi YECHL finalida uchrashdi
Audio versiyasi

Jahon futbolining eng yuqori martabali rahbarlari o‘rtasidagi samimiy muloqotlar doimo millionlar o‘yini ishqibozlari diqqat markazida bo‘lib kelgan. FIFA (Xalqaro futbol federatsiyasi) prezidenti Janni Infantino Madridning «Real» klubi prezidenti, futbol olamining eng nufuzli shaxslaridan biri Florentino Peres bilan o‘tkazilgan uchrashuv haqida o‘z taassurotlarini o‘rtoqlashdi.

Mazkur oliy darajadagi uchrashuv Budapesht shahri mezbonlik qilgan Yevropa Chempionlar ligasining joriy mavsumdagi hayajonli final bahsi ortidan bo‘lib o‘tdi. Eslatib o‘tamiz, ushbu hal qiluvchi o‘yinda Fransiyaning «PSJ» klubi penaltilar seriyasida Angliyaning «Arsenal» jamoasini mag‘lub etib, bosh kubokka ega chiqqan edi.

FIFA rahbaridan Florentino Peresga yuksak ehtirom

Janni Infantino o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifasida Madrid grandi rahbari bilan uchrashuvdan olingan suratlarni joylashtirib, Peresning futbol olamidagi xizmatlarini alohida e’tirof etdi:

«Florentino Peres bilan Budapeshtdagi mahobatli final uchrashuvida ko‘rishganimdan chin dildan mamnunman. Bu insonning futbol olamida erishgan muvaffaqiyatlari, umumiy sportimiz rivojiga qo‘shgan beqiyos hissasi va dunyo miqyosidagi ta’siri haqiqatan ham juda ulkan. Madridning «Real» klubi jahon sahnasida porlashda davom etishi yo‘lidagi tinimsiz mehnatlaringiz uchun sizga rahmat. Ishonchim komilki, sizday rahbar bilan «qirollik klubi»ni kelajakda bundan-da porloq zafarlar kutmoqda», — deya ta’kidladi FIFA rahbari.

Tarixiy ildizlar: 122 yillik qadrdonlik

Muloqot davomida FIFA prezidenti tashkilot va Madrid klubi o‘rtasidagi chuqur va uzoq yillik tarixiy aloqalarga ham to‘xtalib o‘tdi. Ta’kidlanishicha, «Real Madrid» klubi bundan roppa-rosa 122 yil muqaddam Xalqaro futbol federatsiyasi — FIFA tashkilotiga asos solgan tarixiy ta’sischilardan biri hisoblanadi. Bu esa ikki tomon o‘rtasidagi munosabatlar naqadar mustahkam poydevorga ega ekanligini yaqqol ko‘rsatadi.

Tez orada yangi g‘alabalar sari

Ma’lumot o‘rnida aytish joizki, «Real Madrid» o‘z ichki birinchiligida naq 36 marta chempionlik shohsupasiga ko‘tarilgan bo‘lib, Yevropa qit’asidagi klublar o‘rtasida eng muvaffaqiyatli va eng ko‘p sovrin yutuvchi jamoa sifatida taniladi.

Garchi «qaymoqranglilar» o‘tgan yilgi FIFA Klublar o‘rtasidagi Jahon chempionatida ishtirok etgan bo‘lsalar-da, o‘sha mavsumni kutilmaganda yirik kuboklarsiz, sovrinsiz yakunlashga majbur bo‘lgan edilar. Shunga qaramay, Infantinoning ishonch bilan aytgan so‘zlari madridliklarning yangi mavsumda katta zafarlarga qaytishi uchun o‘ziga xos dalda bo‘ldi.

Jahon futboli, nufuzli turnirlar va sevimli klublaringiz hayotiga oid eng qaynoq, eng ishonchli xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

Gianni InfantinoFlorentino PérezReal MadridFIFABudapestPSGArsenal
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi