Janni Infantino va Florentino Peres Budapeshtdagi YECHL finalida uchrashdi
Jahon futbolining eng yuqori martabali rahbarlari o‘rtasidagi samimiy muloqotlar doimo millionlar o‘yini ishqibozlari diqqat markazida bo‘lib kelgan. FIFA (Xalqaro futbol federatsiyasi) prezidenti Janni Infantino Madridning «Real» klubi prezidenti, futbol olamining eng nufuzli shaxslaridan biri Florentino Peres bilan o‘tkazilgan uchrashuv haqida o‘z taassurotlarini o‘rtoqlashdi.
Mazkur oliy darajadagi uchrashuv Budapesht shahri mezbonlik qilgan Yevropa Chempionlar ligasining joriy mavsumdagi hayajonli final bahsi ortidan bo‘lib o‘tdi. Eslatib o‘tamiz, ushbu hal qiluvchi o‘yinda Fransiyaning «PSJ» klubi penaltilar seriyasida Angliyaning «Arsenal» jamoasini mag‘lub etib, bosh kubokka ega chiqqan edi.
FIFA rahbaridan Florentino Peresga yuksak ehtirom
Janni Infantino o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifasida Madrid grandi rahbari bilan uchrashuvdan olingan suratlarni joylashtirib, Peresning futbol olamidagi xizmatlarini alohida e’tirof etdi:
«Florentino Peres bilan Budapeshtdagi mahobatli final uchrashuvida ko‘rishganimdan chin dildan mamnunman. Bu insonning futbol olamida erishgan muvaffaqiyatlari, umumiy sportimiz rivojiga qo‘shgan beqiyos hissasi va dunyo miqyosidagi ta’siri haqiqatan ham juda ulkan. Madridning «Real» klubi jahon sahnasida porlashda davom etishi yo‘lidagi tinimsiz mehnatlaringiz uchun sizga rahmat. Ishonchim komilki, sizday rahbar bilan «qirollik klubi»ni kelajakda bundan-da porloq zafarlar kutmoqda», — deya ta’kidladi FIFA rahbari.
Tarixiy ildizlar: 122 yillik qadrdonlik
Muloqot davomida FIFA prezidenti tashkilot va Madrid klubi o‘rtasidagi chuqur va uzoq yillik tarixiy aloqalarga ham to‘xtalib o‘tdi. Ta’kidlanishicha, «Real Madrid» klubi bundan roppa-rosa 122 yil muqaddam Xalqaro futbol federatsiyasi — FIFA tashkilotiga asos solgan tarixiy ta’sischilardan biri hisoblanadi. Bu esa ikki tomon o‘rtasidagi munosabatlar naqadar mustahkam poydevorga ega ekanligini yaqqol ko‘rsatadi.
Tez orada yangi g‘alabalar sari
Ma’lumot o‘rnida aytish joizki, «Real Madrid» o‘z ichki birinchiligida naq 36 marta chempionlik shohsupasiga ko‘tarilgan bo‘lib, Yevropa qit’asidagi klublar o‘rtasida eng muvaffaqiyatli va eng ko‘p sovrin yutuvchi jamoa sifatida taniladi.
Garchi «qaymoqranglilar» o‘tgan yilgi FIFA Klublar o‘rtasidagi Jahon chempionatida ishtirok etgan bo‘lsalar-da, o‘sha mavsumni kutilmaganda yirik kuboklarsiz, sovrinsiz yakunlashga majbur bo‘lgan edilar. Shunga qaramay, Infantinoning ishonch bilan aytgan so‘zlari madridliklarning yangi mavsumda katta zafarlarga qaytishi uchun o‘ziga xos dalda bo‘ldi.
Jahon futboli, nufuzli turnirlar va sevimli klublaringiz hayotiga oid eng qaynoq, eng ishonchli xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…