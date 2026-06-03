Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevroga yetdi
O‘zbek futboli ishqibozlari uchun haqiqiy faxr va quvonch bag‘ishlovchi navbatdagi xushxabar Angliya yashil maydonlaridan yetib keldi. Dunyoning eng kuchli va shiddatli ichki chempionati hisoblangan Angliya Premer-ligasida to‘p suradigan professional futbolchilarning bozor qiymatlari qayta ko‘rib chiqildi va yangilandi. E’tiborlisi, ushbu yangilanish natijasida O‘zbekiston milliy terma jamoasining mahoratli a’zosi va Angliyaning amaldagi grand klubi — "Manchester Siti" klubi mustahkam himoyachisi Abduqodir Husanovning ham transfer narxi sezilarli darajada yuqoriladi.
Tarixiy o‘sish: Abduqodir Husanov Osiyoning eng qimmat futbolchisi!
Dunyo futboli statistikasi va transferlarini yoritib boruvchi nufuzli «Transfermarkt» portalining oxirgi e’lon qilgan rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, 21 yoshli iqtidorli himoyachimizning transfer bahosi rekord darajada o‘sdi:
Avvalgi bahosi: 35 million yevro
Joriy yangi bahosi: 50 million yevro
Narxdagi sof o‘sish: 15 million yevro (qariyb 43 foizga yoki avvalgi qiymatiga nisbatan 1,4 barobar yuqori)
Bunday katta sakrash vaqtinchalik emas, balki o‘zbekistonlik himoyachining so‘nggi mavsum davomida ko‘rsatgan o‘ta barqaror va yuqori saviyadagi o‘yinlari, shuningdek, "Manchester Siti"ning asosiy tarkibidagi ishonchli hamda mazmunli harakatlari ortidan kelib chiqdi. Mana shu tarixiy natija evaziga Abduqodir Husanov ayni paytda rasman butun Osiyo qit’asining eng qimmatbaho futbolchisi sifatida e’tirof etilmoqda.
Milliy terma jamoa va oldindagi yirik sinov
Ayni kunlarda hamyurtimiz faqat klub miqyosida emas, balki xalqaro maydonda ham yurtimiz sharafini munosib himoya qilishda davom etmoqda. Ma’lumot o‘rnida aytish joizki, Husanov hozirda O‘zbekiston milliy terma jamoasi yig‘iniga qo‘shilgan bo‘lib, vakillarimiz bilan birgalikda 2026 yilgi Jahon chempionatining (mundial) final bosqichiga jiddiy hozirlik ko‘rmoqda.
Navbatdagi katta o‘yin: Oldinda turgan ushbu nufuzli dunyo birinchiligi oldidan terma jamoamiz navbatdagi jiddiy va qiziqarli nazorat uchrashuvini Yevropaning eng kuchli jamoalaridan biri — Niderlandiya milliy terma jamoasiga qarshi o‘tkazadi.
Biz esa o‘z navbatida Abduqodirga ham "Manchester Siti" safida, ham Vatanimiz bosh jamoasida yangidan-yangi g‘alabalar va ulkan zafarlar tilab qolamiz! O‘zbek futbolining eng so‘nggi, ishonchli va quvonchli xabarlarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring.
…