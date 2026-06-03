Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevroga yetdi

·101·Sport
Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevroga yetdi
Audio versiyasi

O‘zbek futboli ishqibozlari uchun haqiqiy faxr va quvonch bag‘ishlovchi navbatdagi xushxabar Angliya yashil maydonlaridan yetib keldi. Dunyoning eng kuchli va shiddatli ichki chempionati hisoblangan Angliya Premer-ligasida to‘p suradigan professional futbolchilarning bozor qiymatlari qayta ko‘rib chiqildi va yangilandi. E’tiborlisi, ushbu yangilanish natijasida O‘zbekiston milliy terma jamoasining mahoratli a’zosi va Angliyaning amaldagi grand klubi — "Manchester Siti" klubi mustahkam himoyachisi Abduqodir Husanovning ham transfer narxi sezilarli darajada yuqoriladi.

Tarixiy o‘sish: Abduqodir Husanov Osiyoning eng qimmat futbolchisi!

Dunyo futboli statistikasi va transferlarini yoritib boruvchi nufuzli «Transfermarkt» portalining oxirgi e’lon qilgan rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, 21 yoshli iqtidorli himoyachimizning transfer bahosi rekord darajada o‘sdi:

  • Avvalgi bahosi: 35 million yevro

  • Joriy yangi bahosi: 50 million yevro

  • Narxdagi sof o‘sish: 15 million yevro (qariyb 43 foizga yoki avvalgi qiymatiga nisbatan 1,4 barobar yuqori)

Bunday katta sakrash vaqtinchalik emas, balki o‘zbekistonlik himoyachining so‘nggi mavsum davomida ko‘rsatgan o‘ta barqaror va yuqori saviyadagi o‘yinlari, shuningdek, "Manchester Siti"ning asosiy tarkibidagi ishonchli hamda mazmunli harakatlari ortidan kelib chiqdi. Mana shu tarixiy natija evaziga Abduqodir Husanov ayni paytda rasman butun Osiyo qit’asining eng qimmatbaho futbolchisi sifatida e’tirof etilmoqda.

Milliy terma jamoa va oldindagi yirik sinov

Ayni kunlarda hamyurtimiz faqat klub miqyosida emas, balki xalqaro maydonda ham yurtimiz sharafini munosib himoya qilishda davom etmoqda. Ma’lumot o‘rnida aytish joizki, Husanov hozirda O‘zbekiston milliy terma jamoasi yig‘iniga qo‘shilgan bo‘lib, vakillarimiz bilan birgalikda 2026 yilgi Jahon chempionatining (mundial) final bosqichiga jiddiy hozirlik ko‘rmoqda.

Navbatdagi katta o‘yin: Oldinda turgan ushbu nufuzli dunyo birinchiligi oldidan terma jamoamiz navbatdagi jiddiy va qiziqarli nazorat uchrashuvini Yevropaning eng kuchli jamoalaridan biri — Niderlandiya milliy terma jamoasiga qarshi o‘tkazadi.

Biz esa o‘z navbatida Abduqodirga ham "Manchester Siti" safida, ham Vatanimiz bosh jamoasida yangidan-yangi g‘alabalar va ulkan zafarlar tilab qolamiz! O‘zbek futbolining eng so‘nggi, ishonchli va quvonchli xabarlarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring.

Abduqodir HusanovManchester CityO'zbekistonTransfermarktPremier League
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi