Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydi

·79·Sport
Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydi
Audio versiyasi

Angliya terma jamoasining sobiq yulduzi Piter Ridning fikricha, Garri Keyn Bavariya safidagi faoliyati yakunlangach, yana Angliya Premer-ligasiga qaytishi mumkin. Rid GOAL nashriga bergan intervyusida hujumchining kelajagi va uning oʻyin uslubidagi oʻziga xos jihatlar haqida toʻxtalib oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Keyn 2023-yilning yozida Tottenxem safini tark etib, sovrinlar yutish maqsadida Germaniyaga yoʻl olgan edi. Allianz Arena stadionida u oʻzining uzoq kutilgan sovrinsiz seriyasiga chek qoʻydi va ikki karra chempionlik, Germaniya kubogi hamda Superkubok sohibiga aylandi. Shuningdek, u Bundesliga doirasida uch marta "Oltin butsa"ni qoʻlga kiritib, oʻzining yuqori saviyadagi toʻpurarlik mahoratini namoyish etdi.

Piter Rid hazil aralash Keynni Everton libosida koʻrishni istashini bildirdi: "Oʻylaymanki, u qaysidir maʼnoda ortga qaytishni xohlaydi. Uni koʻk rangli libosda, yaʼni Everton safida tasavvur qiling — bu ajoyib boʻlardi. U baribir Angliya chempionatiga qaytadi deb oʻylayman".

Rid, shuningdek, Keynning nafaqat gol urishi, balki jamoadoshlariga imkoniyat yaratish qobiliyatini ham yuqori baholadi. Uning soʻzlariga koʻra, Garri aqlli oʻyinchi boʻlib, maydon markaziga tushib oʻynashi va himoyachilarni chalgʻitishi bilan ajralib turadi. Bu xislatlar Angliya terma jamoasining boʻlajak Jahon chempionatidagi muvaffaqiyati uchun juda muhimdir.

Hozirda 32 yoshli hujumchining Myunxen klubi bilan shartnomasi 2027-yilgacha amal qiladi. Kelajakda uning MLS ligasiga oʻtishi yoki NFLda oʻzini sinab koʻrishi haqida ham mish-mishlar yuribdi, biroq Angliya Premer-ligasiga qaytish varianti hamon eng asosiylaridan biri boʻlib qolmoqda.

Garri KeynBavariyaAngliya Premer-ligasiTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi