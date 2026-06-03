Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydi
Angliya terma jamoasining sobiq yulduzi Piter Ridning fikricha, Garri Keyn Bavariya safidagi faoliyati yakunlangach, yana Angliya Premer-ligasiga qaytishi mumkin. Rid GOAL nashriga bergan intervyusida hujumchining kelajagi va uning oʻyin uslubidagi oʻziga xos jihatlar haqida toʻxtalib oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Keyn 2023-yilning yozida Tottenxem safini tark etib, sovrinlar yutish maqsadida Germaniyaga yoʻl olgan edi. Allianz Arena stadionida u oʻzining uzoq kutilgan sovrinsiz seriyasiga chek qoʻydi va ikki karra chempionlik, Germaniya kubogi hamda Superkubok sohibiga aylandi. Shuningdek, u Bundesliga doirasida uch marta "Oltin butsa"ni qoʻlga kiritib, oʻzining yuqori saviyadagi toʻpurarlik mahoratini namoyish etdi.
Piter Rid hazil aralash Keynni Everton libosida koʻrishni istashini bildirdi: "Oʻylaymanki, u qaysidir maʼnoda ortga qaytishni xohlaydi. Uni koʻk rangli libosda, yaʼni Everton safida tasavvur qiling — bu ajoyib boʻlardi. U baribir Angliya chempionatiga qaytadi deb oʻylayman".
Rid, shuningdek, Keynning nafaqat gol urishi, balki jamoadoshlariga imkoniyat yaratish qobiliyatini ham yuqori baholadi. Uning soʻzlariga koʻra, Garri aqlli oʻyinchi boʻlib, maydon markaziga tushib oʻynashi va himoyachilarni chalgʻitishi bilan ajralib turadi. Bu xislatlar Angliya terma jamoasining boʻlajak Jahon chempionatidagi muvaffaqiyati uchun juda muhimdir.
Hozirda 32 yoshli hujumchining Myunxen klubi bilan shartnomasi 2027-yilgacha amal qiladi. Kelajakda uning MLS ligasiga oʻtishi yoki NFLda oʻzini sinab koʻrishi haqida ham mish-mishlar yuribdi, biroq Angliya Premer-ligasiga qaytish varianti hamon eng asosiylaridan biri boʻlib qolmoqda.
…