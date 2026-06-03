Bayer Leverkuzen Alvaro Arbeloa nomzodini rad etdi

·75·Sport
Bayer Leverkuzen Alvaro Arbeloa nomzodini rad etdi
Audio versiyasi

Germaniyaning Bayer Leverkuzen klubi Real Madrid sobiq himoyachisi Alvaro Arbeloa xizmatlaridan voz kechdi. Bundesliga vakillari Kasper Hjulmand oʻrniga yangi murabbiy qidirish jarayonida ispaniyalik mutaxassisni jamoani boshqarishga hali tayyor emas deb hisobladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Bild nashri xabariga koʻra, 43 yoshli Arbeloa Real Madrid bosh murabbiyligidan ketganidan soʻng uning vakillari Leverkuzen rahbariyatiga taklif bilan chiqqan. Arbeloa yanvar oyida Xabi Alonso isteʼfoga chiqarilgach, vaqtincha jamoani boshqarib, Kylian Mbappe kabi yulduzlar bilan ishlagan va mavsumni ikkinchi oʻrinda yakunlagan edi. Biroq, Bayer Leverkuzen sport direktori Simon Rolfes va bosh direktor Fernando Carro Arbeloaning tajribasi yetarli emas degan xulosaga kelishdi.

Klub skautlari Arbeloani u Real Madrid U19 jamoasini boshqargan 2022–2025-yillar davomida kuzatib borishgan. Olingan hisobotlar shuni koʻrsatdiki, sobiq himoyachi hali Bavariya bilan raqobatlasha oladigan darajadagi murabbiyga aylangani yoʻq. Arbeloaning oʻzi esa Real Madrid bilan 20 yillik bogʻliqligi sababli Ispaniyaning boshqa klubida ishlashni istamayapti va faoliyatini xorijda davom ettirmoqchi.

Bayer Leverkuzen uchun murabbiy izlash jarayoni qiyin kechmoqda. Avvalroq klubning asosiy nishonlaridan biri boʻlgan Filipe Luis Monako bilan kelishuvga erishgan edi. Shuningdek, yana bir nomzod Andoni Iraola Liverpul bosh murabbiyligiga asosiy daʼvogar boʻlib turibdi. Endilikda Leverkuzen rahbariyati oʻz oldiga qoʻyilgan yuqori maqsadlarga mos keladigan tajribaliroq mutaxassis qidirishda davom etadi.

Bayer LeverkuzenReal MadridAlvaro ArbeloaBundesligaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi