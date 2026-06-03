Bayer Leverkuzen Alvaro Arbeloa nomzodini rad etdi
Germaniyaning Bayer Leverkuzen klubi Real Madrid sobiq himoyachisi Alvaro Arbeloa xizmatlaridan voz kechdi. Bundesliga vakillari Kasper Hjulmand oʻrniga yangi murabbiy qidirish jarayonida ispaniyalik mutaxassisni jamoani boshqarishga hali tayyor emas deb hisobladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Bild nashri xabariga koʻra, 43 yoshli Arbeloa Real Madrid bosh murabbiyligidan ketganidan soʻng uning vakillari Leverkuzen rahbariyatiga taklif bilan chiqqan. Arbeloa yanvar oyida Xabi Alonso isteʼfoga chiqarilgach, vaqtincha jamoani boshqarib, Kylian Mbappe kabi yulduzlar bilan ishlagan va mavsumni ikkinchi oʻrinda yakunlagan edi. Biroq, Bayer Leverkuzen sport direktori Simon Rolfes va bosh direktor Fernando Carro Arbeloaning tajribasi yetarli emas degan xulosaga kelishdi.
Klub skautlari Arbeloani u Real Madrid U19 jamoasini boshqargan 2022–2025-yillar davomida kuzatib borishgan. Olingan hisobotlar shuni koʻrsatdiki, sobiq himoyachi hali Bavariya bilan raqobatlasha oladigan darajadagi murabbiyga aylangani yoʻq. Arbeloaning oʻzi esa Real Madrid bilan 20 yillik bogʻliqligi sababli Ispaniyaning boshqa klubida ishlashni istamayapti va faoliyatini xorijda davom ettirmoqchi.
Bayer Leverkuzen uchun murabbiy izlash jarayoni qiyin kechmoqda. Avvalroq klubning asosiy nishonlaridan biri boʻlgan Filipe Luis Monako bilan kelishuvga erishgan edi. Shuningdek, yana bir nomzod Andoni Iraola Liverpul bosh murabbiyligiga asosiy daʼvogar boʻlib turibdi. Endilikda Leverkuzen rahbariyati oʻz oldiga qoʻyilgan yuqori maqsadlarga mos keladigan tajribaliroq mutaxassis qidirishda davom etadi.
…