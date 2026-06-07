Andoni Iraola «Liverpul» klubidagi asosiy maqsadlari haqida gapirdi

·57·Sport
Andoni Iraola «Liverpul» klubidagi asosiy maqsadlari haqida gapirdi

Angliya Premer-ligasining grand jamoalaridan biri hisoblangan «Liverpul» klubi yaqindagina o‘z tarixida yangi sahifa ochdi. Mersisaydliklar jamoa boshqaruvini iste’dodli va shijoatli mutaxassis Andoni Iraolaga topshirishdi. Ushbu tayinlov futbol olamida katta qiziqish bilan kutib olingan bo‘lsa, endilikda yangi bosh murabbiyning ilk bayonotlari muxlislar diqqat markaziga ko‘chmoqda.

Yaqindagina ish boshlagan 43 yoshli ispaniyalik mutaxassis «Liverpul» klubining rasmiy internet portaliga bergan ilk eksklyuziv intervyusida o‘zining futbol falsafasi, jamoaviy tizim va futbolchilar bilan ishlash tamoyillari haqida atroflicha to‘xtalib o‘tdi.

«Biz futbolchilarga yordam berish uchun shu yerdamiz»

Yangi bosh murabbiy o‘z nutqida asosiy e’tiborni taktik chizmalardan ko‘ra ko‘proq jamoaviy muhit va har bir o‘yinchining salohiyatini ochishga qaratdi. Uning fikricha, muvaffaqiyat kaliti aynan futbolchilarning o‘zlarini baxtli his qilishlaridadir:

«Bosh murabbiy sifatida zimmamda juda ko‘plab vazifalar va mas’uliyat mavjud. Biroq mening eng birinchi va asosiy maqsadim — maydonda harakat qiladigan futbolchilarga ko‘maklashish, ularga to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatishdir. Men doimo bir fikrni takrorlayman: har bir o‘yinchi o‘zining eng kuchli jihatlarini namoyish eta olishi uchun biz mukammal jamoaviy tizimni shakllantirishimiz kerak. Har bir futbolchining xarakteri va mahoratiga mos tushadigan rolni topish juda muhim».

Sog‘lom muhit — g‘alabalar va ochkolar garovi

Andoni Iraola klub ichidagi ichki iqlim va ruhiyat jamoaning turnir jadvalidagi o‘rniga bevosita ta’sir o‘tkazishini alohida uqtirdi. Yangi murabbiyning ichki tizim haqidagi qarashlari quyidagi integratsiyalashgan jadvalda aks etgan:

Iraola ilgari surgan tamoyillar

Kutilayotgan natija va maqsad

Individual o‘sish va rivojlanish

O‘yinchilar biz bilan hamkorlikda o‘z mahoratlarini yanada oshirayotganini sezishlari lozim.

Zavq bag‘ishlaydigan futbol

Biz futbolchilar uchun mashg‘ulotlar va o‘yinlar chinakam rohat bag‘ishlaydigan muhitni yaratib berishimiz shart.

Umumiy baxt va qulaylik

Agar jamoada hamma xursand bo‘lsa va sog‘lom muhit hukm sursa, bu albatta turnirda qimmatli ochkolarni taqdim etadi.

So‘zi yakunida mutaxassis reallikka ham to‘g‘ri baho berdi: «Albatta, bosh murabbiy sifatida tarkibdagi barchani birdek yuz foiz mamnun qilishim qiyin, ammo har bir inson o‘zini erkin, qadrli va qulay his eta oladigan muhitni yaratishga majburmiz».

Zamin sharhi: «Liverpul» rahbariyati Andoni Iraolani bosh murabbiy etib tayinlash orqali jamoaga yangicha qon va shijoat olib kirdi. Murabbiyning ilk intervyusidan ko‘rinib turibdiki, u nafaqat maydondagi taktikaga, balki «Enfild Roud»dagi ruhiy muhitni sog‘lomlashtirishga katta ahamiyat qaratmoqchi. Futbolchilarning individual rivojlanishi va ularning jamoada o‘z rollarini topishi haqidagi gaplar yaqinlashib kelayotgan yangi mavsumda «Liverpul» yanada hujumkor, jozibador va ahil jamoaga aylanishidan dalolat beradi. Yangi loyihada Iraolaga va «qizillar»ga ulkan zafarlar tilaymiz!

Angliya Premer-ligasining eng so‘nggi yangiliklari, «Liverpul» va boshqa grand klublar atrofidagi qiziqarli insaydlar hamda dunyo futboliga oid eksklyuziv maqolalarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

LiverpoolAndoni IraolaIspaniyaAngliya Premyer-ligasiMersisayd
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dmitriy Kuznetsov JCH-2026da O‘zbekiston terma jamoasiga muxlislik qiladiDmitriy Kuznetsov JCH-2026da O‘zbekiston terma jamoasiga muxlislik qiladiBugun, 03:55Xames Rodriges Kolumbiya prezidentining qizidan uzr so‘radiXames Rodriges Kolumbiya prezidentining qizidan uzr so‘radiBugun, 03:37Rodri Gvardiola qo‘l ostida to‘p surgan davrlarini yodga oldiRodri Gvardiola qo‘l ostida to‘p surgan davrlarini yodga oldiBugun, 03:23Germaniya terma jamoasi AQSHga qarshi kechgan bahsda g‘alaba qozondiGermaniya terma jamoasi AQSHga qarshi kechgan bahsda g‘alaba qozondiBugun, 03:16Bernardu Silva faoliyatini «Real Madrid» klubida davom ettirishi mumkinBernardu Silva faoliyatini «Real Madrid» klubida davom ettirishi mumkinBugun, 03:11Angliya terma jamoasi Yangi Zelandiyaga qarshi bahsda g‘alaba qozondiAngliya terma jamoasi Yangi Zelandiyaga qarshi bahsda g‘alaba qozondiBugun, 03:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Andoni Iraola «Liverpul» klubidagi asosiy maqsadlari haqida gapirdi – Zamin.uz, 07.06.2026