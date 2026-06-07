Andoni Iraola «Liverpul» klubidagi asosiy maqsadlari haqida gapirdi
Angliya Premer-ligasining grand jamoalaridan biri hisoblangan «Liverpul» klubi yaqindagina o‘z tarixida yangi sahifa ochdi. Mersisaydliklar jamoa boshqaruvini iste’dodli va shijoatli mutaxassis Andoni Iraolaga topshirishdi. Ushbu tayinlov futbol olamida katta qiziqish bilan kutib olingan bo‘lsa, endilikda yangi bosh murabbiyning ilk bayonotlari muxlislar diqqat markaziga ko‘chmoqda.
Yaqindagina ish boshlagan 43 yoshli ispaniyalik mutaxassis «Liverpul» klubining rasmiy internet portaliga bergan ilk eksklyuziv intervyusida o‘zining futbol falsafasi, jamoaviy tizim va futbolchilar bilan ishlash tamoyillari haqida atroflicha to‘xtalib o‘tdi.
«Biz futbolchilarga yordam berish uchun shu yerdamiz»
Yangi bosh murabbiy o‘z nutqida asosiy e’tiborni taktik chizmalardan ko‘ra ko‘proq jamoaviy muhit va har bir o‘yinchining salohiyatini ochishga qaratdi. Uning fikricha, muvaffaqiyat kaliti aynan futbolchilarning o‘zlarini baxtli his qilishlaridadir:
«Bosh murabbiy sifatida zimmamda juda ko‘plab vazifalar va mas’uliyat mavjud. Biroq mening eng birinchi va asosiy maqsadim — maydonda harakat qiladigan futbolchilarga ko‘maklashish, ularga to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatishdir. Men doimo bir fikrni takrorlayman: har bir o‘yinchi o‘zining eng kuchli jihatlarini namoyish eta olishi uchun biz mukammal jamoaviy tizimni shakllantirishimiz kerak. Har bir futbolchining xarakteri va mahoratiga mos tushadigan rolni topish juda muhim».
Sog‘lom muhit — g‘alabalar va ochkolar garovi
Andoni Iraola klub ichidagi ichki iqlim va ruhiyat jamoaning turnir jadvalidagi o‘rniga bevosita ta’sir o‘tkazishini alohida uqtirdi. Yangi murabbiyning ichki tizim haqidagi qarashlari quyidagi integratsiyalashgan jadvalda aks etgan:
Iraola ilgari surgan tamoyillar
Kutilayotgan natija va maqsad
Individual o‘sish va rivojlanish
O‘yinchilar biz bilan hamkorlikda o‘z mahoratlarini yanada oshirayotganini sezishlari lozim.
Zavq bag‘ishlaydigan futbol
Biz futbolchilar uchun mashg‘ulotlar va o‘yinlar chinakam rohat bag‘ishlaydigan muhitni yaratib berishimiz shart.
Umumiy baxt va qulaylik
Agar jamoada hamma xursand bo‘lsa va sog‘lom muhit hukm sursa, bu albatta turnirda qimmatli ochkolarni taqdim etadi.
So‘zi yakunida mutaxassis reallikka ham to‘g‘ri baho berdi: «Albatta, bosh murabbiy sifatida tarkibdagi barchani birdek yuz foiz mamnun qilishim qiyin, ammo har bir inson o‘zini erkin, qadrli va qulay his eta oladigan muhitni yaratishga majburmiz».
Zamin sharhi: «Liverpul» rahbariyati Andoni Iraolani bosh murabbiy etib tayinlash orqali jamoaga yangicha qon va shijoat olib kirdi. Murabbiyning ilk intervyusidan ko‘rinib turibdiki, u nafaqat maydondagi taktikaga, balki «Enfild Roud»dagi ruhiy muhitni sog‘lomlashtirishga katta ahamiyat qaratmoqchi. Futbolchilarning individual rivojlanishi va ularning jamoada o‘z rollarini topishi haqidagi gaplar yaqinlashib kelayotgan yangi mavsumda «Liverpul» yanada hujumkor, jozibador va ahil jamoaga aylanishidan dalolat beradi. Yangi loyihada Iraolaga va «qizillar»ga ulkan zafarlar tilaymiz!
Angliya Premer-ligasining eng so‘nggi yangiliklari, «Liverpul» va boshqa grand klublar atrofidagi qiziqarli insaydlar hamda dunyo futboliga oid eksklyuziv maqolalarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…