Fransiya terma jamoasida mojaro: Kylian Mbappe va Rayan Cherki norozi
Fransiya terma jamoasining yulduz hujumchilari Kylian Mbappe va Rayan Cherki mamlakat futbol federatsiyasi (FFF) tomonidan qabul qilingan qarordan qattiq norozi boʻlmoqda. L'Equipe nashrining xabar berishicha, futbolchilar oʻzlarining imidj huquqlari tikish operatori boʻlgan Betclic kompaniyasiga reklama maqsadlarida berib yuborilganidan gʻazabda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu holat jamoa ichidagi muhitni keskinlashtirib yuborgan. Maʼlumotlarga koʻra, har ikki futbolchi oʻz suratlarining bukmekerlik kompaniyasi kampaniyasida ishlatilishini istashmagan. Reklama roliklarida shuningdek Desire Doue, Michael Olise va Ousmane Dembele kabi futbolchilar ham koʻrinish bergan.
Suratlar terma jamoaning Klerfontendagi anʼanaviy yigʻini vaqtida olingan, biroq futbolchilarga ushbu materiallar aynan qanday maqsadda ishlatilishi haqida aniq maʼlumot berilmagan. Kylian Mbappe va Rayan Cherki bu borada tikish kompaniyasiga emas, balki ularni ogohlantirmagan federatsiyaga nisbatan eʼtiroz bildirishmoqda.
Hozirda futbolchilar federatsiyadan tushuntirish va reklamani toʻxtatishni talab qilishmoqda. Biroq, bu masala Jahon chempionati yakuniga qadar hal etilmasligi mumkin. Eslatib oʻtamiz, Fransiya terma jamoasi guruh bosqichini 16-iyun kuni Senegalga qarshi oʻyin bilan boshlaydi, soʻngra Iroq va Norvegiya bilan kuch sinashadi.
…