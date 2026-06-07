Fransiya terma jamoasida mojaro: Kylian Mbappe va Rayan Cherki norozi

·169·Sport
Fransiya terma jamoasida mojaro: Kylian Mbappe va Rayan Cherki norozi

Fransiya terma jamoasining yulduz hujumchilari Kylian Mbappe va Rayan Cherki mamlakat futbol federatsiyasi (FFF) tomonidan qabul qilingan qarordan qattiq norozi boʻlmoqda. L'Equipe nashrining xabar berishicha, futbolchilar oʻzlarining imidj huquqlari tikish operatori boʻlgan Betclic kompaniyasiga reklama maqsadlarida berib yuborilganidan gʻazabda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu holat jamoa ichidagi muhitni keskinlashtirib yuborgan. Maʼlumotlarga koʻra, har ikki futbolchi oʻz suratlarining bukmekerlik kompaniyasi kampaniyasida ishlatilishini istashmagan. Reklama roliklarida shuningdek Desire Doue, Michael Olise va Ousmane Dembele kabi futbolchilar ham koʻrinish bergan.

Suratlar terma jamoaning Klerfontendagi anʼanaviy yigʻini vaqtida olingan, biroq futbolchilarga ushbu materiallar aynan qanday maqsadda ishlatilishi haqida aniq maʼlumot berilmagan. Kylian Mbappe va Rayan Cherki bu borada tikish kompaniyasiga emas, balki ularni ogohlantirmagan federatsiyaga nisbatan eʼtiroz bildirishmoqda.

Hozirda futbolchilar federatsiyadan tushuntirish va reklamani toʻxtatishni talab qilishmoqda. Biroq, bu masala Jahon chempionati yakuniga qadar hal etilmasligi mumkin. Eslatib oʻtamiz, Fransiya terma jamoasi guruh bosqichini 16-iyun kuni Senegalga qarshi oʻyin bilan boshlaydi, soʻngra Iroq va Norvegiya bilan kuch sinashadi.

FransiyaKylian MbappeRayan CherkiFutbolJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Desham Fransiyaning o‘yin uslubi haqidagi tanqidlarga javob qaytardiDesham Fransiyaning o‘yin uslubi haqidagi tanqidlarga javob qaytardiBugun, 17:26Taekvondochilarimiz Rim Gran-prisida 2 ta bronza medalini qo‘lga kiritdiTaekvondochilarimiz Rim Gran-prisida 2 ta bronza medalini qo‘lga kiritdiBugun, 17:18Ronaldu sport tarixida misli ko‘rilmagan moliyaviy rekord o‘rnatdiRonaldu sport tarixida misli ko‘rilmagan moliyaviy rekord o‘rnatdiBugun, 15:52Pep Gvardiola Maykl Jordan bilan golf o‘ynash orzusi haqida gapirdi...Pep Gvardiola Maykl Jordan bilan golf o‘ynash orzusi haqida gapirdi...Bugun, 14:36Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdiKolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdiBugun, 14:30Peres va Rikelme klub rahbarligi uchun kurashmoqdaPeres va Rikelme klub rahbarligi uchun kurashmoqdaBugun, 13:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)