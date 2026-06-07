Tottenxemga rad javobi: Brayton himoyachisi uchun 50 million funt soʻramoqda
Londonning Tottenxem klubi yozgi transfer oynasidagi asosiy maqsadlaridan biri boʻlgan Jan Paul van Hecke borasida rad javobini oldi. Brayton jamoasi niderlandiyalik himoyachi uchun yuborilgan ikkinchi rasmiy taklifni ham rad etdi. Shimoliy londonliklar oʻtgan mavsumda muammolarga duch kelgan himoya chizigʻini kuchaytirishga harakat qilmoqda, biroq "chigʻanoqlar" muzokaralarda qatʼiy pozitsiyani egallab turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Brayton ijrochi direktori Paul Barber Tottenxem tomonidan boʻlgan qiziqish va rad etilgan takliflarni tasdiqladi. Uning soʻzlariga koʻra, klub oʻzining eng yaxshi futbolchilarini arzon narxga qoʻyib yubormoqchi emas. 25 yoshli Jan Paul van Hecke Angliya Premer-ligasi doirasida oʻzini koʻrsata olgan va jamoaning asosiy figuralaridan biriga aylangan.
Garchi futbolchining amaldagi shartnomasi yakunlanishiga bir yil qolgan boʻlsa-da, Brayton uni 50 million funt sterlingdan kamiga sotmoqchi emas. Paul Barber talkSPORT nashriga bergan intervyusida: "Biz Tottenxemning soʻnggi haftadagi ikkita taklifini rad etdik. Bizning maqsadimiz — Fabian Hurzeler ixtiyorida kuchli tarkibni saqlab qolish va Yevropa maydonlarida munosib ishtirok etish", — deya taʼkidladi.
Jan Paul van Hecke 2020-yilda NAC Breda klubidan atigi 2 million funt evaziga sotib olingan edi. Hozirda unga nafaqat Tottenxem, balki Liverpul va Nyukasl kabi klublar ham qiziqish bildirmoqda. Brayton rahbariyati esa yosh iqtidorlar va tajribali oʻyinchilar balansini saqlab qolgan holda, turnir jadvalida yuqori oʻrinlar uchun kurashishni rejalashtirgan.
…