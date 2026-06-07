Tottenxemga rad javobi: Brayton himoyachisi uchun 50 million funt soʻramoqda

·76·Sport
Tottenxemga rad javobi: Brayton himoyachisi uchun 50 million funt soʻramoqda

Londonning Tottenxem klubi yozgi transfer oynasidagi asosiy maqsadlaridan biri boʻlgan Jan Paul van Hecke borasida rad javobini oldi. Brayton jamoasi niderlandiyalik himoyachi uchun yuborilgan ikkinchi rasmiy taklifni ham rad etdi. Shimoliy londonliklar oʻtgan mavsumda muammolarga duch kelgan himoya chizigʻini kuchaytirishga harakat qilmoqda, biroq "chigʻanoqlar" muzokaralarda qatʼiy pozitsiyani egallab turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Brayton ijrochi direktori Paul Barber Tottenxem tomonidan boʻlgan qiziqish va rad etilgan takliflarni tasdiqladi. Uning soʻzlariga koʻra, klub oʻzining eng yaxshi futbolchilarini arzon narxga qoʻyib yubormoqchi emas. 25 yoshli Jan Paul van Hecke Angliya Premer-ligasi doirasida oʻzini koʻrsata olgan va jamoaning asosiy figuralaridan biriga aylangan.

Garchi futbolchining amaldagi shartnomasi yakunlanishiga bir yil qolgan boʻlsa-da, Brayton uni 50 million funt sterlingdan kamiga sotmoqchi emas. Paul Barber talkSPORT nashriga bergan intervyusida: "Biz Tottenxemning soʻnggi haftadagi ikkita taklifini rad etdik. Bizning maqsadimiz — Fabian Hurzeler ixtiyorida kuchli tarkibni saqlab qolish va Yevropa maydonlarida munosib ishtirok etish", — deya taʼkidladi.

Jan Paul van Hecke 2020-yilda NAC Breda klubidan atigi 2 million funt evaziga sotib olingan edi. Hozirda unga nafaqat Tottenxem, balki Liverpul va Nyukasl kabi klublar ham qiziqish bildirmoqda. Brayton rahbariyati esa yosh iqtidorlar va tajribali oʻyinchilar balansini saqlab qolgan holda, turnir jadvalida yuqori oʻrinlar uchun kurashishni rejalashtirgan.

TottenxemBraytonAngliya Premer-ligasiTransferlarJan Paul van Hecke
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dembelening «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritganiga Yamal qanday munosabatda?Dembelening «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritganiga Yamal qanday munosabatda?Bugun, 18:29Lamin Yamal JCH-2026 dagi chempionlik uchun g‘ayrioddiy va’da berdiLamin Yamal JCH-2026 dagi chempionlik uchun g‘ayrioddiy va’da berdiBugun, 18:17Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishi mumkin?Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishi mumkin?Bugun, 18:11Desham Fransiyaning o‘yin uslubi haqidagi tanqidlarga javob qaytardiDesham Fransiyaning o‘yin uslubi haqidagi tanqidlarga javob qaytardiBugun, 17:26Taekvondochilarimiz Rim Gran-prisida 2 ta bronza medalini qo‘lga kiritdiTaekvondochilarimiz Rim Gran-prisida 2 ta bronza medalini qo‘lga kiritdiBugun, 17:18Ronaldu sport tarixida misli ko‘rilmagan moliyaviy rekord o‘rnatdiRonaldu sport tarixida misli ko‘rilmagan moliyaviy rekord o‘rnatdiBugun, 15:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)