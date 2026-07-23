JCH-2026 finalidan so‘ng AFA prezidenti Nyu-Yorkda hibsga olindi

·108·Sport
JCH-2026 finalidan so‘ng AFA prezidenti Nyu-Yorkda hibsga olindi

Argentina futbol assotsiatsiyasi prezidenti Klaudio Tapia jahon chempionati finalidan keyin Nyu-York aeroportida AQSH Federal tergov byurosi xodimlari tomonidan hibsga olingani xabar qilindi. Argentinaning TN telekanaliga ko‘ra, voqea AFAning moliyaviy va tijorat operatsiyalari bo‘yicha davom etayotgan tekshiruvlar bilan bog‘liq.

Tapia va assotsiatsiyaning boshqa vakillariga tegishli noutbuk hamda mobil telefonlar olib qo‘yilgan. Biroq unga nisbatan rasman qanday ayblov qo‘yilgani hozircha ochiqlanmagan.

Tapia aeroportda qo‘lga olindi

Manba ma’lumotiga ko‘ra, Klaudio Tapia Argentina milliy jamoasi ishtirokidagi JCH–2026 finali yakunlanganidan keyin Nyu-York aeroportida ushlangan.

Tergovchilar AFA prezidenti va uning hamrohlaridagi elektron qurilmalarni musodara qilgan. Ular orasida noutbuklar va mobil telefonlar borligi aytilmoqda.

Ushbu qurilmalarda tashkilotning moliyaviy operatsiyalari, tijorat kelishuvlari va AQSH banklari orqali o‘tkazilgan mablag‘larga oid ma’lumotlar bo‘lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda.

30 iyul kuni sudda ko‘rsatma berishi kerak

Sud hujjatlarida Klaudio Tapia bilan birga AFA g‘aznachisi Pablo Tovigino va tadbirkor Xaver Faronining ham nomi keltirilgan.

Ular 30 iyul kuni Florida shtati Janubiy okrugi sudida ko‘rsatma berishi kerakligi bildirilgan.

Faroni Argentina futbol assotsiatsiyasi rahbariyatiga yaqin tadbirkor sifatida tilga olinmoqda. Tergovchilar uning AFA bilan bog‘liq moliyaviy va tijorat operatsiyalaridagi ehtimoliy ishtirokini o‘rganayotgani aytilyapti.

11 million dollarlik ko‘chmas mulklar tekshirilmoqda

So‘nggi haftalarda tergovchilarning e’tibori Xaver Faroni va uning rafiqasi tomonidan Janubiy Floridada xarid qilingan ko‘chmas mulklarga qaratilgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, ular bu hududda kamida to‘rtta hashamatli obyekt sotib olgan. Ularning umumiy qiymati 11 million dollardan ortiq bo‘lishi mumkin.

Tergov doirasida ushbu mulklarni xarid qilish uchun ishlatilgan mablag‘larning kelib chiqishi, pul o‘tkazmalari va bitimlarda ishtirok etgan kompaniyalar tekshirilayotgani xabar qilindi.

Hozircha mazkur obyektlar noqonuniy mablag‘lar hisobiga xarid qilingani sud tomonidan tasdiqlangan emas.

AQSH Adliya vazirligi nimani tekshirmoqda?

AQSH Adliya vazirligi AFAning moliyaviy faoliyati yuzasidan dastlabki tekshiruvni davom ettirmoqda.

Tergovchilar assotsiatsiya yoki unga aloqador shaxslar mablag‘larining bir qismi AQSH bank tizimi orqali o‘tganini o‘rganmoqda. Asosiy savol — ushbu operatsiyalarda moliyaviy firibgarlik, pullarni yashirish yoki boshqa qonunbuzarlik belgilari bo‘lgan-bo‘lmagani.

AQSH moliyaviy tizimidan foydalanilgan taqdirda, operatsiyalar xorijiy tashkilotlarga tegishli bo‘lsa ham, Amerika huquqni muhofaza qiluvchi idoralari tekshiruv o‘tkazishi mumkin.

AFA hozircha rasmiy munosabat bildirmadi

Argentina futbol assotsiatsiyasi Tapianing hibsga olingani va olib qo‘yilgan elektron qurilmalar haqida hozircha batafsil rasmiy bayonot bermagan.

Shuningdek, Tapia, Tovigino va Faroniga nisbatan aniq jinoiy ayblovlar qo‘yilgani haqida ham ma’lumot yo‘q. Tergov olib borilayotgani shaxslarning aybi isbotlanganini anglatmaydi — yakuniy huquqiy baho sud jarayonida beriladi.

30 iyuldagi sud eshituvi ish bo‘yicha ilk muhim tafsilotlarni ochib berishi mumkin. Ayni paytda voqea JCH–2026 finalidan keyin Argentina futboli atrofidagi eng katta mojarolardan biriga aylanmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...