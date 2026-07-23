JCH-2026 finalidan so‘ng AFA prezidenti Nyu-Yorkda hibsga olindi
Argentina futbol assotsiatsiyasi prezidenti Klaudio Tapia jahon chempionati finalidan keyin Nyu-York aeroportida AQSH Federal tergov byurosi xodimlari tomonidan hibsga olingani xabar qilindi. Argentinaning TN telekanaliga ko‘ra, voqea AFAning moliyaviy va tijorat operatsiyalari bo‘yicha davom etayotgan tekshiruvlar bilan bog‘liq.
Tapia va assotsiatsiyaning boshqa vakillariga tegishli noutbuk hamda mobil telefonlar olib qo‘yilgan. Biroq unga nisbatan rasman qanday ayblov qo‘yilgani hozircha ochiqlanmagan.
Tapia aeroportda qo‘lga olindi
Manba ma’lumotiga ko‘ra, Klaudio Tapia Argentina milliy jamoasi ishtirokidagi JCH–2026 finali yakunlanganidan keyin Nyu-York aeroportida ushlangan.
Tergovchilar AFA prezidenti va uning hamrohlaridagi elektron qurilmalarni musodara qilgan. Ular orasida noutbuklar va mobil telefonlar borligi aytilmoqda.
Ushbu qurilmalarda tashkilotning moliyaviy operatsiyalari, tijorat kelishuvlari va AQSH banklari orqali o‘tkazilgan mablag‘larga oid ma’lumotlar bo‘lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda.
30 iyul kuni sudda ko‘rsatma berishi kerak
Sud hujjatlarida Klaudio Tapia bilan birga AFA g‘aznachisi Pablo Tovigino va tadbirkor Xaver Faronining ham nomi keltirilgan.
Ular 30 iyul kuni Florida shtati Janubiy okrugi sudida ko‘rsatma berishi kerakligi bildirilgan.
Faroni Argentina futbol assotsiatsiyasi rahbariyatiga yaqin tadbirkor sifatida tilga olinmoqda. Tergovchilar uning AFA bilan bog‘liq moliyaviy va tijorat operatsiyalaridagi ehtimoliy ishtirokini o‘rganayotgani aytilyapti.
11 million dollarlik ko‘chmas mulklar tekshirilmoqda
So‘nggi haftalarda tergovchilarning e’tibori Xaver Faroni va uning rafiqasi tomonidan Janubiy Floridada xarid qilingan ko‘chmas mulklarga qaratilgan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, ular bu hududda kamida to‘rtta hashamatli obyekt sotib olgan. Ularning umumiy qiymati 11 million dollardan ortiq bo‘lishi mumkin.
Tergov doirasida ushbu mulklarni xarid qilish uchun ishlatilgan mablag‘larning kelib chiqishi, pul o‘tkazmalari va bitimlarda ishtirok etgan kompaniyalar tekshirilayotgani xabar qilindi.
Hozircha mazkur obyektlar noqonuniy mablag‘lar hisobiga xarid qilingani sud tomonidan tasdiqlangan emas.
AQSH Adliya vazirligi nimani tekshirmoqda?
AQSH Adliya vazirligi AFAning moliyaviy faoliyati yuzasidan dastlabki tekshiruvni davom ettirmoqda.
Tergovchilar assotsiatsiya yoki unga aloqador shaxslar mablag‘larining bir qismi AQSH bank tizimi orqali o‘tganini o‘rganmoqda. Asosiy savol — ushbu operatsiyalarda moliyaviy firibgarlik, pullarni yashirish yoki boshqa qonunbuzarlik belgilari bo‘lgan-bo‘lmagani.
AQSH moliyaviy tizimidan foydalanilgan taqdirda, operatsiyalar xorijiy tashkilotlarga tegishli bo‘lsa ham, Amerika huquqni muhofaza qiluvchi idoralari tekshiruv o‘tkazishi mumkin.
AFA hozircha rasmiy munosabat bildirmadi
Argentina futbol assotsiatsiyasi Tapianing hibsga olingani va olib qo‘yilgan elektron qurilmalar haqida hozircha batafsil rasmiy bayonot bermagan.
Shuningdek, Tapia, Tovigino va Faroniga nisbatan aniq jinoiy ayblovlar qo‘yilgani haqida ham ma’lumot yo‘q. Tergov olib borilayotgani shaxslarning aybi isbotlanganini anglatmaydi — yakuniy huquqiy baho sud jarayonida beriladi.
30 iyuldagi sud eshituvi ish bo‘yicha ilk muhim tafsilotlarni ochib berishi mumkin. Ayni paytda voqea JCH–2026 finalidan keyin Argentina futboli atrofidagi eng katta mojarolardan biriga aylanmoqda.
…