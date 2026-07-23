O‘zbekiston US Open'da tarixiy rekord o‘rnatish arafasida

·46·Sport
O‘zbekiston US Open'da tarixiy rekord o‘rnatish arafasida

O‘zbekiston tennisi tarixida ilk bor ayollar o‘rtasidagi US Open asosiy to‘rida bir vaqtning o‘zida uch nafar sportchi ishtirok etishi mumkin. Kamilla Raximova va Mariya Timofeyeva Nyu-Yorkdagi musobaqaga to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘llanma olgan bo‘lsa, Polina Kudermetova asosiy to‘rga kirish uchun birinchi zaxirada turibdi.

Agar ishtirokchilardan biri musobaqadan chiqsa, Kudermetova uning o‘rnini egallaydi. Bu holat O‘zbekiston uchun «Katta dubulg‘a» musobaqalarida yangi tarixiy natija bo‘ladi.

Raximova va Timofeyeva asosiy to‘rga kirdi

Dunyo reytingining 78-pog‘onasida turgan Kamilla Raximova US Open–2026 asosiy to‘ri ishtirokchilari rasmiy ro‘yxatiga kiritildi.

WTA tasnifida 84-o‘rinni egallab turgan Mariya Timofeyeva ham saralash bosqichida ishtirok etmasdan, to‘g‘ridan to‘g‘ri asosiy to‘rda kortga chiqadi.

Shu tariqa, O‘zbekistonning kamida ikki nafar vakili ayollar yakka razryadidagi mavsumning so‘nggi «Katta dubulg‘a» turnirida qatnashishi aniq bo‘ldi.

Uchinchi tennischi uchun bitta qadam qoldi

Polina Kudermetova hozirgi kunda jahon reytingida 111-o‘rinda qayd etilgan. U US Open asosiy to‘riga kirish uchun tuzilgan zaxira ro‘yxatida birinchi o‘rinni egallab turibdi.

Bu shuni anglatadiki, rasmiy ro‘yxatdagi ishtirokchilardan birortasi jarohat yoki boshqa sabab bilan musobaqadan voz kechsa, bo‘shagan yo‘llanma Kudermetovaga beriladi.

Agar bu amalga oshsa, O‘zbekiston ayollar tennisi tarixida ilk bor bitta US Open musobaqasining asosiy to‘rida uch nafar sportchi bilan ishtirok etadi.

O‘zbekiston uchun yangi rekord

Bungacha AQSH ochiq chempionatining bir mavsumida O‘zbekiston nomidan ishtirok etgan tennischilar soni ko‘pi bilan ikki nafarni tashkil etgan.

Qator yillarda mamlakat sharafini Denis Istomin va Oqgul Omonmurodova bir vaqtning o‘zida himoya qilgan. Biroq ayollar yakka razryadida bir turnirning o‘zida uch nafar o‘zbekistonlik tennischining qatnashishi hali kuzatilmagan.

Raximova, Timofeyeva va Kudermetovaning asosiy to‘rda birgalikda paydo bo‘lishi mamlakat tennisi uchun yangi sahifa ochishi mumkin.

Uchala sportchi ham fuqaroligini o‘zgartirgan

Kamilla Raximova, Mariya Timofeyeva va Polina Kudermetova Rossiya tennis maktabi tarbiyalanuvchilari hisoblanadi.

Ular avval Rossiya bayrog‘i ostida xalqaro musobaqalarda qatnashgan. Keyinchalik sport fuqaroligini o‘zgartirib, O‘zbekiston nomidan maydonga tusha boshladi.

Ularning jahon reytingida yuqori o‘rinlarni egallab turgani O‘zbekistonning yirik xalqaro turnirlardagi vakillari sonini sezilarli oshirmoqda.

US Open qachon boshlanadi?

US Open–2026 musobaqasini Nyu-York shahrida 23 avgustdan 13 sentyabrgacha o‘tkazish rejalashtirilgan.

Endi asosiy e’tibor Polina Kudermetovaning zaxira ro‘yxatidan asosiy to‘rga o‘tishiga qaratilmoqda. Agar bu ro‘y bersa, O‘zbekiston tennisi AQSH ochiq chempionatida o‘z vakillari soni bo‘yicha tarixiy rekord o‘rnatadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...