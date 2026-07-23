O‘zbekiston US Open'da tarixiy rekord o‘rnatish arafasida
O‘zbekiston tennisi tarixida ilk bor ayollar o‘rtasidagi US Open asosiy to‘rida bir vaqtning o‘zida uch nafar sportchi ishtirok etishi mumkin. Kamilla Raximova va Mariya Timofeyeva Nyu-Yorkdagi musobaqaga to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘llanma olgan bo‘lsa, Polina Kudermetova asosiy to‘rga kirish uchun birinchi zaxirada turibdi.
Agar ishtirokchilardan biri musobaqadan chiqsa, Kudermetova uning o‘rnini egallaydi. Bu holat O‘zbekiston uchun «Katta dubulg‘a» musobaqalarida yangi tarixiy natija bo‘ladi.
Raximova va Timofeyeva asosiy to‘rga kirdi
Dunyo reytingining 78-pog‘onasida turgan Kamilla Raximova US Open–2026 asosiy to‘ri ishtirokchilari rasmiy ro‘yxatiga kiritildi.
WTA tasnifida 84-o‘rinni egallab turgan Mariya Timofeyeva ham saralash bosqichida ishtirok etmasdan, to‘g‘ridan to‘g‘ri asosiy to‘rda kortga chiqadi.
Shu tariqa, O‘zbekistonning kamida ikki nafar vakili ayollar yakka razryadidagi mavsumning so‘nggi «Katta dubulg‘a» turnirida qatnashishi aniq bo‘ldi.
Uchinchi tennischi uchun bitta qadam qoldi
Polina Kudermetova hozirgi kunda jahon reytingida 111-o‘rinda qayd etilgan. U US Open asosiy to‘riga kirish uchun tuzilgan zaxira ro‘yxatida birinchi o‘rinni egallab turibdi.
Bu shuni anglatadiki, rasmiy ro‘yxatdagi ishtirokchilardan birortasi jarohat yoki boshqa sabab bilan musobaqadan voz kechsa, bo‘shagan yo‘llanma Kudermetovaga beriladi.
Agar bu amalga oshsa, O‘zbekiston ayollar tennisi tarixida ilk bor bitta US Open musobaqasining asosiy to‘rida uch nafar sportchi bilan ishtirok etadi.
O‘zbekiston uchun yangi rekord
Bungacha AQSH ochiq chempionatining bir mavsumida O‘zbekiston nomidan ishtirok etgan tennischilar soni ko‘pi bilan ikki nafarni tashkil etgan.
Qator yillarda mamlakat sharafini Denis Istomin va Oqgul Omonmurodova bir vaqtning o‘zida himoya qilgan. Biroq ayollar yakka razryadida bir turnirning o‘zida uch nafar o‘zbekistonlik tennischining qatnashishi hali kuzatilmagan.
Raximova, Timofeyeva va Kudermetovaning asosiy to‘rda birgalikda paydo bo‘lishi mamlakat tennisi uchun yangi sahifa ochishi mumkin.
Uchala sportchi ham fuqaroligini o‘zgartirgan
Kamilla Raximova, Mariya Timofeyeva va Polina Kudermetova Rossiya tennis maktabi tarbiyalanuvchilari hisoblanadi.
Ular avval Rossiya bayrog‘i ostida xalqaro musobaqalarda qatnashgan. Keyinchalik sport fuqaroligini o‘zgartirib, O‘zbekiston nomidan maydonga tusha boshladi.
Ularning jahon reytingida yuqori o‘rinlarni egallab turgani O‘zbekistonning yirik xalqaro turnirlardagi vakillari sonini sezilarli oshirmoqda.
US Open qachon boshlanadi?
US Open–2026 musobaqasini Nyu-York shahrida 23 avgustdan 13 sentyabrgacha o‘tkazish rejalashtirilgan.
Endi asosiy e’tibor Polina Kudermetovaning zaxira ro‘yxatidan asosiy to‘rga o‘tishiga qaratilmoqda. Agar bu ro‘y bersa, O‘zbekiston tennisi AQSH ochiq chempionatida o‘z vakillari soni bo‘yicha tarixiy rekord o‘rnatadi.
…