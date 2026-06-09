Maykl Olisening het-trigi Fransiyaga ishonchli g‘alaba keltirdi
Jahon chempionati boshlanishi arafasida Yevropaning eng qudratli terma jamoalari o‘z tarkiblarini so‘nggi bor jiddiy sinovdan o‘tkazishda davom etmoqda. Xususan, dunyo futboli grandlaridan biri hisoblangan Fransiya milliy terma jamoasi navbatdagi nazorat bahsida Shimoliy Irlandiya vakillariga qarshi maydonga tushdi. Tajribali mutaxassis Dide Desham boshchiligidagi «uchranglilar» o‘z muxlislari ko‘z o‘ngida namunali va shiddatli o‘yin namoyish etib, raqiblari ustidan 3:1 hisobidagi ishonchli va haqqoniy g‘alabani rasmiylashtirishdi.
Mazkur uchrashuvning haqiqiy qahramoni va kashfiyoti sifatida iqtidorli hujumchi Maykl Olise e’tirof etilmoqda. Raqib mudofaasini chil-parchin qilgan futbolchi o‘yinda dahshatli het-trik qayd etib, g‘alabani ta’minladi. Olise uchrashuvning 43, 49 va 75-daqiqalarida Shimoliy Irlandiya darvozasini aniq nishonga olib, mahoratini namoyish etdi. Mehmonlarning bu gollarga qaytargan yagona javobi esa 64-daqiqada Kelli tomonidan kiritildi, biroq bu gol bahs taqdirini o‘zgartirishga ojizlik qildi.
Dide Desham ushbu uchrashuvda bo‘lajak mundialda asosiy yuqori natijalarni ko‘zlayotgan qudratli tarkibni maydonga tushirdi. Uchrashuvda dastlabki daqiqalardan quyidagi futbolchilar yashil maydonda harakat qilishdi: Menyan, Kunde, Upamekano, Saliba, Teo Ernandes, Chuameni, Rabio, Olise, Dembele, Due va jamoa sardori Kilian Mbappe. Har bir chiziqda namoyish etilgan yuqori bosim va chiroyli kombinatsiyalar fransiyaliklarning turnirga mukammal sport formasida yetib kelganidan dalolat bermoqda.
O‘rtoqlik o‘yini
Fransiya – Shimoliy Irlandiya 3:1
Gollar: Olise 43, 49, 75 – Kelli 64
Fransiya: Menyan, Kunde, Upamekano, Saliba, Teo Ernandes, Chuameni, Rabio, Olise, Dembele, Due, Mbappe.
Fransiya milliy terma jamoasining Jahon chempionatidagi ulug‘vor yurishlari, Maykl Olisening yangi mavsumdagi kashfiyotlari va jahon futbolining eng so‘nggi eksklyuziv xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…