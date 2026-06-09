Maykl Olisening het-trigi Fransiyaga ishonchli g‘alaba keltirdi

·0·Sport
Maykl Olisening het-trigi Fransiyaga ishonchli g‘alaba keltirdi

Jahon chempionati boshlanishi arafasida Yevropaning eng qudratli terma jamoalari o‘z tarkiblarini so‘nggi bor jiddiy sinovdan o‘tkazishda davom etmoqda. Xususan, dunyo futboli grandlaridan biri hisoblangan Fransiya milliy terma jamoasi navbatdagi nazorat bahsida Shimoliy Irlandiya vakillariga qarshi maydonga tushdi. Tajribali mutaxassis Dide Desham boshchiligidagi «uchranglilar» o‘z muxlislari ko‘z o‘ngida namunali va shiddatli o‘yin namoyish etib, raqiblari ustidan 3:1 hisobidagi ishonchli va haqqoniy g‘alabani rasmiylashtirishdi.

Mazkur uchrashuvning haqiqiy qahramoni va kashfiyoti sifatida iqtidorli hujumchi Maykl Olise e’tirof etilmoqda. Raqib mudofaasini chil-parchin qilgan futbolchi o‘yinda dahshatli het-trik qayd etib, g‘alabani ta’minladi. Olise uchrashuvning 43, 49 va 75-daqiqalarida Shimoliy Irlandiya darvozasini aniq nishonga olib, mahoratini namoyish etdi. Mehmonlarning bu gollarga qaytargan yagona javobi esa 64-daqiqada Kelli tomonidan kiritildi, biroq bu gol bahs taqdirini o‘zgartirishga ojizlik qildi.

Dide Desham ushbu uchrashuvda bo‘lajak mundialda asosiy yuqori natijalarni ko‘zlayotgan qudratli tarkibni maydonga tushirdi. Uchrashuvda dastlabki daqiqalardan quyidagi futbolchilar yashil maydonda harakat qilishdi: Menyan, Kunde, Upamekano, Saliba, Teo Ernandes, Chuameni, Rabio, Olise, Dembele, Due va jamoa sardori Kilian Mbappe. Har bir chiziqda namoyish etilgan yuqori bosim va chiroyli kombinatsiyalar fransiyaliklarning turnirga mukammal sport formasida yetib kelganidan dalolat bermoqda.

O‘rtoqlik o‘yini
Fransiya – Shimoliy Irlandiya 3:1
Gollar: Olise 43, 49, 75 – Kelli 64
Fransiya: Menyan, Kunde, Upamekano, Saliba, Teo Ernandes, Chuameni, Rabio, Olise, Dembele, Due, Mbappe.

Fransiya milliy terma jamoasining Jahon chempionatidagi ulug‘vor yurishlari, Maykl Olisening yangi mavsumdagi kashfiyotlari va jahon futbolining eng so‘nggi eksklyuziv xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kannavaro Niderlandiyaga qarshi bahsdan so‘ng o‘z fikrlarini bildirdi...Kannavaro Niderlandiyaga qarshi bahsdan so‘ng o‘z fikrlarini bildirdi...Bugun, 04:59Yurriyen Timber jarohat sabab Jahon chempionatini o‘tkazib yuboradigan bo‘ldiYurriyen Timber jarohat sabab Jahon chempionatini o‘tkazib yuboradigan bo‘ldiBugun, 04:26O‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiya ustidan tarixiy g‘alaba qozondi...O‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiya ustidan tarixiy g‘alaba qozondi...Bugun, 04:23Abduqodir Husanov Niderlandiyaga qarshi o‘yinda qanday baholandi?Abduqodir Husanov Niderlandiyaga qarshi o‘yinda qanday baholandi?Bugun, 21:03O‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi bahsda mag‘lub bo‘ldi (video)O‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi bahsda mag‘lub bo‘ldi (video)Bugun, 21:00Lamine Yamal nima uchun Oltin toʻpni yuta olmagani u uchun foydali boʻlganini aytdiLamine Yamal nima uchun Oltin toʻpni yuta olmagani u uchun foydali boʻlganini aytdiBugun, 20:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)