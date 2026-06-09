2026 yilgi Jahon chempionati tarixdagi eng yirigi bo‘ladi

·26·Sport
2026 yilgi Jahon chempionati tarixdagi eng yirigi bo‘ladi

2026 yilda AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qiladigan futbol bo‘yicha Jahon chempionati tarixdagi eng yirik musobaqa sifatida o‘tkaziladi.

Ilk bor mundialda 48 ta milliy terma jamoa ishtirok etadi. Bu esa turnir tarixidagi eng katta kengayish hisoblanadi.

Birinchi Jahon chempionati 1930 yilda o‘tkazilgan bo‘lib, unda 13 ta jamoa qatnashgan.

1934 va 1938 yilgi musobaqalarda ishtirokchilar soni 16 taga yetgan. 1950 yilgi mundialda esa 13 ta terma jamoa maydonga tushgan.

1954 yildan 1978 yilgacha bo‘lgan davrda Jahon chempionatlari 16 ta jamoa ishtirokida o‘tkazilgan.

1982 yilda turnir formati o‘zgarib, ishtirokchilar soni 24 taga ko‘tarilgan. Bu tartib 1994 yilgacha saqlanib qolgan.

1998 yildan boshlab mundialda 32 ta terma jamoa qatnashdi. Ushbu format ketma-ket yetti chempionat davomida amal qildi.

2026 yilgi musobaqada esa ishtirokchilar soni yana oshirilib, 48 taga yetkazildi.

Yangi format ko‘proq davlatlarga Jahon chempionatida qatnashish imkonini beradi. Shuningdek, turnirda o‘yinlar soni va raqobat darajasi ham sezilarli oshishi kutilmoqda.

Qayd etish joiz, O‘zbekiston milliy terma jamoasi ham o‘z tarixida ilk bor Jahon chempionati yo‘llanmasini qo‘lga kiritib, 2026 yilgi mundialda ishtirok etadi.

2026 йилги Жаҳон чемпионати тарихдаги энг йириги бўлади

AQSHKanadaMeksikaOʻzbekistonJahon chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston terma jamoasining kechagi bahsdagi o‘yini qanday baholandi?O‘zbekiston terma jamoasining kechagi bahsdagi o‘yini qanday baholandi?Bugun, 05:50Van Deykning kechagi o‘yin haqidagi gaplari yurtida bahslarga sabab bo‘ldiVan Deykning kechagi o‘yin haqidagi gaplari yurtida bahslarga sabab bo‘ldiBugun, 05:42O‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi bahsda mag‘lub bo‘ldi (video)O‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi bahsda mag‘lub bo‘ldi (video)Bugun, 05:30Husanovning kechagi o‘yiniga "Manchester Siti" qanday munosabat bildirdi?Husanovning kechagi o‘yiniga "Manchester Siti" qanday munosabat bildirdi?Bugun, 05:23Maykl Olisening het-trigi Fransiyaga ishonchli g‘alaba keltirdiMaykl Olisening het-trigi Fransiyaga ishonchli g‘alaba keltirdiBugun, 05:08Kannavaro Niderlandiyaga qarshi bahsdan so‘ng o‘z fikrlarini bildirdi...Kannavaro Niderlandiyaga qarshi bahsdan so‘ng o‘z fikrlarini bildirdi...Bugun, 04:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)