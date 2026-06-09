Liverpul afsonasi Divock Origi 31 yoshida faoliyatini yakunladi
Liverpul jamoasining sobiq hujumchisi va Chempionlar ligasi g‘olibi Divock Origi 31 yoshida professional futboldagi faoliyatini yakunlaganini e’lon qildi. Belgiyalik futbolchi ushbu kutilmagan qarorini ijtimoiy tarmoqlar orqali muxlislariga ma’lum qildi. Uning so‘zlariga ko‘ra, futbolchi sifatida o‘z oldiga qo‘ygan barcha maqsadlariga erishgan va endi yangi sohalarda o‘zini sinab ko‘rmoqchi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Origi Liverpul muxlislari uchun haqiqiy qahramonga aylangan edi. Garchi u har doim ham asosiy tarkibda maydonga tushmagan bo‘lsa-da, jamoaning eng muhim va hal qiluvchi pallalarida gollar urishi bilan yodda qolgan. Ayniqsa, Chempionlar ligasi yarim finalida Barselona darvozasiga urilgan dubl va finalda Tottenxem darvozasini ishg‘ol qilgani uni klub tarixidagi unutilmas shaxslardan biriga aylantirdi.
"Futbolchi sifatidagi missiyam bajarildi. Men bolalikdagi orzularimni amalga oshirdim, eng yirik stadionlarda o‘ynadim va eng nufuzli sovrinlarni qo‘lga kiritdim. Meni qo‘llab-quvvatlagan barcha muxlislarga, murabbiylarimga va jamoadoshlarimga minnatdorchilik bildiraman. Endi hayotimda yangi sahifa ochish vaqti keldi", — deb yozdi Divock Origi o‘zining Instagram sahifasida.
Belgiya terma jamoasi safida ham muvaffaqiyatli to‘p surgan hujumchi, so‘nggi yillarda Italiyaning Milan va Angliyaning Nottingem Forest klublarida ijara asosida harakat qildi. Biroq jarohatlar va sport formasini yo‘qotgani sababli u avvalgi darajasiga qayta olmadi. Shunga qaramay, u Liverpul bilan Angliya Premer-ligasi, Chempionlar ligasi, Angliya kubogi va Klublar o‘rtasidagi jahon chempionligini qo‘lga kiritgan kam sonli futbolchilardan biri bo‘lib qoladi.
…