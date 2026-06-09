Liverpul afsonasi Divock Origi 31 yoshida faoliyatini yakunladi

·0·Sport
Liverpul afsonasi Divock Origi 31 yoshida faoliyatini yakunladi

Liverpul jamoasining sobiq hujumchisi va Chempionlar ligasi g‘olibi Divock Origi 31 yoshida professional futboldagi faoliyatini yakunlaganini e’lon qildi. Belgiyalik futbolchi ushbu kutilmagan qarorini ijtimoiy tarmoqlar orqali muxlislariga ma’lum qildi. Uning so‘zlariga ko‘ra, futbolchi sifatida o‘z oldiga qo‘ygan barcha maqsadlariga erishgan va endi yangi sohalarda o‘zini sinab ko‘rmoqchi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Origi Liverpul muxlislari uchun haqiqiy qahramonga aylangan edi. Garchi u har doim ham asosiy tarkibda maydonga tushmagan bo‘lsa-da, jamoaning eng muhim va hal qiluvchi pallalarida gollar urishi bilan yodda qolgan. Ayniqsa, Chempionlar ligasi yarim finalida Barselona darvozasiga urilgan dubl va finalda Tottenxem darvozasini ishg‘ol qilgani uni klub tarixidagi unutilmas shaxslardan biriga aylantirdi.

"Futbolchi sifatidagi missiyam bajarildi. Men bolalikdagi orzularimni amalga oshirdim, eng yirik stadionlarda o‘ynadim va eng nufuzli sovrinlarni qo‘lga kiritdim. Meni qo‘llab-quvvatlagan barcha muxlislarga, murabbiylarimga va jamoadoshlarimga minnatdorchilik bildiraman. Endi hayotimda yangi sahifa ochish vaqti keldi", — deb yozdi Divock Origi o‘zining Instagram sahifasida.

Belgiya terma jamoasi safida ham muvaffaqiyatli to‘p surgan hujumchi, so‘nggi yillarda Italiyaning Milan va Angliyaning Nottingem Forest klublarida ijara asosida harakat qildi. Biroq jarohatlar va sport formasini yo‘qotgani sababli u avvalgi darajasiga qayta olmadi. Shunga qaramay, u Liverpul bilan Angliya Premer-ligasi, Chempionlar ligasi, Angliya kubogi va Klublar o‘rtasidagi jahon chempionligini qo‘lga kiritgan kam sonli futbolchilardan biri bo‘lib qoladi.

LiverpulDivock OrigiChempionlar LigasiFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xoland va Jamal Musiala: Angliya termasida oʻynashi mumkin boʻlgan yulduzlarErling Xoland va Jamal Musiala: Angliya termasida oʻynashi mumkin boʻlgan yulduzlarBugun, 07:18Darwin Nunez kutilmaganda Liverpulga bepul qaytishi mumkinDarwin Nunez kutilmaganda Liverpulga bepul qaytishi mumkinBugun, 07:16Ronald Kuman O‘zbekistonga qarshi o‘yin haqida qanday fikr bildirdi?Ronald Kuman O‘zbekistonga qarshi o‘yin haqida qanday fikr bildirdi?Bugun, 06:13Xalqaro nashr Niderlandiya bilan bahsda oqsagan futbolchilarimizni aytdiXalqaro nashr Niderlandiya bilan bahsda oqsagan futbolchilarimizni aytdiBugun, 06:01O‘zbekiston terma jamoasining kechagi bahsdagi o‘yini qanday baholandi?O‘zbekiston terma jamoasining kechagi bahsdagi o‘yini qanday baholandi?Bugun, 05:50Van Deykning kechagi o‘yin haqidagi gaplari yurtida bahslarga sabab bo‘ldiVan Deykning kechagi o‘yin haqidagi gaplari yurtida bahslarga sabab bo‘ldiBugun, 05:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)