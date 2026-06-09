Madridning «Real» klubi Denzel Dyumfris transferini rasman yakunladi
Jahon transfer bozorida Madridning «Real» klubi navbatdagi shov-shuvli va kutilmagan yurishi bilan barcha futbol ishqibozlarini hayratda qoldirdi. «Qirollik klubi» rahbariyati Milanning «Inter» jamoasi hamda Niderlandiya milliy terma jamoasining mahoratli va tajribali himoyachisi Denzel Dyumfris bilan uzoq muddatli shartnoma imzolanganini e’lon qildi. Ushbu transfer haqidagi qaynoq eksklyuziv xabarni dunyo futbolining eng ishonchli va taniqli insayderi Fabritsio Romano o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali rasman tasdiqladi.
Insayderga tayanib berilgan ma’lumotlarga ko‘ra, Madrid grandi va futbolchi o‘rtasidagi kelishuv 2030 yilning iyun oyiga qadar, ya’ni to‘rt yilga mo‘ljallangan bo‘lib, bu mudofaa chizig‘ini kuchaytirish yo‘lidagi jiddiy strategik qadamdir. Shartnomaning moliyaviy detallari ham ma’lum bo‘ldi: milanliklar 30 yoshli uchqur va jismonan baquvvat bo‘lgan niderlandiyalik qanot himoyachisining transferi uchun «Real Madrid» g‘aznasidan naqd 20 million yevro miqdoridagi mablag‘ni qabul qilib oladigan bo‘lishdi.
Denzel Dyumfris o‘zining yuqori tezligi va hujumlarga faol qo‘shilishi bilan tanilgan futbolchi hisoblanadi. U ortda qolgan mavsumda Italiya A Seriyasi doirasida «Inter» libosida jami 20 ta mas’uliyatli uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasini 3 bor aniq nishonga olishga muvaffaq bo‘lgan. Shuningdek, u o‘z jamoadoshlariga 1 ta golli uzatmani ham yetkazib berib, Milan klubining muvaffaqiyatlariga o‘zining munosib hissasini qo‘shgan edi. Endilikda bu mahorat sohibi «Santyago Bernabeu»da yangi zafarlar sari intiladi.
Madridning «Real» klubidagi yangi «Galaktikos» loyihasi, Denzel Dyumfrisning Ispaniya La Ligasidagi ilk qadamlari va jahon futbolining eng so‘nggi transfer yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…