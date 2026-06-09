Madridning «Real» klubi Denzel Dyumfris transferini rasman yakunladi

·0·Sport
Madridning «Real» klubi Denzel Dyumfris transferini rasman yakunladi

Jahon transfer bozorida Madridning «Real» klubi navbatdagi shov-shuvli va kutilmagan yurishi bilan barcha futbol ishqibozlarini hayratda qoldirdi. «Qirollik klubi» rahbariyati Milanning «Inter» jamoasi hamda Niderlandiya milliy terma jamoasining mahoratli va tajribali himoyachisi Denzel Dyumfris bilan uzoq muddatli shartnoma imzolanganini e’lon qildi. Ushbu transfer haqidagi qaynoq eksklyuziv xabarni dunyo futbolining eng ishonchli va taniqli insayderi Fabritsio Romano o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali rasman tasdiqladi.

Insayderga tayanib berilgan ma’lumotlarga ko‘ra, Madrid grandi va futbolchi o‘rtasidagi kelishuv 2030 yilning iyun oyiga qadar, ya’ni to‘rt yilga mo‘ljallangan bo‘lib, bu mudofaa chizig‘ini kuchaytirish yo‘lidagi jiddiy strategik qadamdir. Shartnomaning moliyaviy detallari ham ma’lum bo‘ldi: milanliklar 30 yoshli uchqur va jismonan baquvvat bo‘lgan niderlandiyalik qanot himoyachisining transferi uchun «Real Madrid» g‘aznasidan naqd 20 million yevro miqdoridagi mablag‘ni qabul qilib oladigan bo‘lishdi.

Denzel Dyumfris o‘zining yuqori tezligi va hujumlarga faol qo‘shilishi bilan tanilgan futbolchi hisoblanadi. U ortda qolgan mavsumda Italiya A Seriyasi doirasida «Inter» libosida jami 20 ta mas’uliyatli uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasini 3 bor aniq nishonga olishga muvaffaq bo‘lgan. Shuningdek, u o‘z jamoadoshlariga 1 ta golli uzatmani ham yetkazib berib, Milan klubining muvaffaqiyatlariga o‘zining munosib hissasini qo‘shgan edi. Endilikda bu mahorat sohibi «Santyago Bernabeu»da yangi zafarlar sari intiladi.

Madridning «Real» klubidagi yangi «Galaktikos» loyihasi, Denzel Dyumfrisning Ispaniya La Ligasidagi ilk qadamlari va jahon futbolining eng so‘nggi transfer yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul afsonasi Divock Origi 31 yoshida faoliyatini yakunladiLiverpul afsonasi Divock Origi 31 yoshida faoliyatini yakunladiBugun, 08:16Erling Xoland va Jamal Musiala: Angliya termasida oʻynashi mumkin boʻlgan yulduzlarErling Xoland va Jamal Musiala: Angliya termasida oʻynashi mumkin boʻlgan yulduzlarBugun, 07:18Darwin Nunez kutilmaganda Liverpulga bepul qaytishi mumkinDarwin Nunez kutilmaganda Liverpulga bepul qaytishi mumkinBugun, 07:16Ronald Kuman O‘zbekistonga qarshi o‘yin haqida qanday fikr bildirdi?Ronald Kuman O‘zbekistonga qarshi o‘yin haqida qanday fikr bildirdi?Bugun, 06:13Xalqaro nashr Niderlandiya bilan bahsda oqsagan futbolchilarimizni aytdiXalqaro nashr Niderlandiya bilan bahsda oqsagan futbolchilarimizni aytdiBugun, 06:01O‘zbekiston terma jamoasining kechagi bahsdagi o‘yini qanday baholandi?O‘zbekiston terma jamoasining kechagi bahsdagi o‘yini qanday baholandi?Bugun, 05:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)