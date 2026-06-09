Arsenal kutilmaganda tibbiy boʻlim rahbarini isteʼfoga chiqardi

·0·Sport
Arsenal kutilmaganda tibbiy boʻlim rahbarini isteʼfoga chiqardi

Londonning Arsenal klubi Chempionlar ligasi finalidagi magʻlubiyatdan bir necha kun oʻtib, sport tibbiyoti boʻlimi rahbari doktor Zafar Iqbalni lavozimidan ozod etish boʻyicha kutilmagan qaror qabul qildi. 22 yillik tanaffusdan soʻng Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritgan jamoa rahbariyati ushbu mutaxassis bilan darhol xayrlashishga qaror qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub ijrochi direktori Richard Garlick oʻtgan dushanba kuni boʻlib oʻtgan uchrashuvda 51 yoshli shifokorga uning isteʼfosi haqida maʼlum qilgan. The Telegraph nashrining xabar berishicha, ushbu qaror klub xodimlari uchun mutlaqo kutilmagan hol boʻldi. Avvalroq Arsenal jarohatlar bilan bogʻliq muammolarni tahlil qilish uchun ispaniyalik fizioterapevt Joaquin Acedoni taklif qilgan edi.

Mavsum davomida jamoa 63 ta oʻyinda ishtirok etib, katta jismoniy bosim ostida qoldi. Martin Odegaard, Bukayo Saka, Jurrien Timber va Kai Havertz kabi yetakchi futbolchilarning uzoq muddatga safdan chiqishi tibbiy shtab faoliyatining tanqid qilinishiga sabab boʻlgan edi. Shuningdek, yanvar oyida Mikel Merino oyogʻini sindirib olgani ham vaziyatni murakkablashtirgan.

Mikel Arteta boshchiligidagi murabbiylar shtabi yuqori intensivlikdagi mashgʻulotlar tizimini yoʻlga qoʻygan boʻlsa-da, futbolchilarning jismoniy holatini saqlab qolish masalasi rahbariyatni oʻylantirib qoʻydi. Endilikda klub 2026-27-yilgi mavsum boshlangunga qadar yangi yuqori malakali mutaxassisni topishi lozim.

Zafar Iqbal bungacha Liverpul, Tottenxem va Kristal Pelas kabi klublarda faoliyat yuritgan tajribali mutaxassis hisoblanardi. Arsenal rahbariyati yangi mavsumda chempionlik unvonini himoya qilish va futbolchilarning chidamliligini oshirish uchun tibbiy tizimni toʻliq qayta qurishni rejalashtirmoqda.

ArsenalAngliya Premer-ligasiTransferChempionlar ligasiMikel Arteta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev «Liverpul» klubi skautlari e’tiboriga tushdi...Abbosbek Fayzullayev «Liverpul» klubi skautlari e’tiboriga tushdi...Bugun, 11:02«Bavariya» Markus Reshford transferi bo‘yicha jiddiy qadam tashlamoqda«Bavariya» Markus Reshford transferi bo‘yicha jiddiy qadam tashlamoqdaBugun, 10:47JCH-2026 tashkilotchilari Eron muxlislari uchun chiptalar kvotasini bekor qildiJCH-2026 tashkilotchilari Eron muxlislari uchun chiptalar kvotasini bekor qildiBugun, 10:41Mourinoning "qora ro‘yxati": "Real"dagi ushbu 6 nafar futbolchi kerakmasMourinoning "qora ro‘yxati": "Real"dagi ushbu 6 nafar futbolchi kerakmasBugun, 10:35Manchester Yunayted Tottenxem sardori Cristian Romero uchun taklif tayyorlamoqdaManchester Yunayted Tottenxem sardori Cristian Romero uchun taklif tayyorlamoqdaBugun, 10:19Braziliyalik UFC yulduzi Perreyra Oq Uy turniri oldidan ta’sirli gapirdiBraziliyalik UFC yulduzi Perreyra Oq Uy turniri oldidan ta’sirli gapirdiBugun, 10:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)