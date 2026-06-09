Arsenal kutilmaganda tibbiy boʻlim rahbarini isteʼfoga chiqardi
Londonning Arsenal klubi Chempionlar ligasi finalidagi magʻlubiyatdan bir necha kun oʻtib, sport tibbiyoti boʻlimi rahbari doktor Zafar Iqbalni lavozimidan ozod etish boʻyicha kutilmagan qaror qabul qildi. 22 yillik tanaffusdan soʻng Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritgan jamoa rahbariyati ushbu mutaxassis bilan darhol xayrlashishga qaror qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub ijrochi direktori Richard Garlick oʻtgan dushanba kuni boʻlib oʻtgan uchrashuvda 51 yoshli shifokorga uning isteʼfosi haqida maʼlum qilgan. The Telegraph nashrining xabar berishicha, ushbu qaror klub xodimlari uchun mutlaqo kutilmagan hol boʻldi. Avvalroq Arsenal jarohatlar bilan bogʻliq muammolarni tahlil qilish uchun ispaniyalik fizioterapevt Joaquin Acedoni taklif qilgan edi.
Mavsum davomida jamoa 63 ta oʻyinda ishtirok etib, katta jismoniy bosim ostida qoldi. Martin Odegaard, Bukayo Saka, Jurrien Timber va Kai Havertz kabi yetakchi futbolchilarning uzoq muddatga safdan chiqishi tibbiy shtab faoliyatining tanqid qilinishiga sabab boʻlgan edi. Shuningdek, yanvar oyida Mikel Merino oyogʻini sindirib olgani ham vaziyatni murakkablashtirgan.
Mikel Arteta boshchiligidagi murabbiylar shtabi yuqori intensivlikdagi mashgʻulotlar tizimini yoʻlga qoʻygan boʻlsa-da, futbolchilarning jismoniy holatini saqlab qolish masalasi rahbariyatni oʻylantirib qoʻydi. Endilikda klub 2026-27-yilgi mavsum boshlangunga qadar yangi yuqori malakali mutaxassisni topishi lozim.
Zafar Iqbal bungacha Liverpul, Tottenxem va Kristal Pelas kabi klublarda faoliyat yuritgan tajribali mutaxassis hisoblanardi. Arsenal rahbariyati yangi mavsumda chempionlik unvonini himoya qilish va futbolchilarning chidamliligini oshirish uchun tibbiy tizimni toʻliq qayta qurishni rejalashtirmoqda.
…