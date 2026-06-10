Vinsent Kompani qarorini oʻzgartirdi: Bavariya Alphonso Daviesni sotishga tayyor

·0·Sport
Vinsent Kompani qarorini oʻzgartirdi: Bavariya Alphonso Daviesni sotishga tayyor

Myunxenning Bavariya klubi himoyachisi Alphonso Davies jamoani tark etishi ehtimoli tobora ortib bormoqda. Sport Bild nashrining xabar berishicha, Saudiya Arabistoni klublari Germaniya rekordchisi va kanadalik futbolchi bilan yozgi transfer borasida aloqaga chiqqan. Myunxenliklar qarorgohida klub vakillari oʻrtasida ehtimoliy transfer shartlari boʻyicha muzokaralar oʻtkazilgani aytilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Davies 2025-yil boshida klub bilan 2030-yilgacha moʻljallangan shartnomani uzaytirgan boʻlsa-da, hozirda uning kelajagi soʻroq ostida qolmoqda. Futbolchining yiliga 15 million yevro miqdoridagi maoshi va tez-tez takrorlanayotgan jarohatlari Bavariya rahbariyatini chap qanot himoyachisini sotish haqida oʻylashga majbur qildi. 2025-yil bahorida tizzasidan olgan ogʻir jarohatidan soʻng, Davies oʻz sport formasini tiklashga qiynalmoqda.

Soʻnggi mushak jarohatlari sababli u uzoq muddatga safdan chiqdi va hatto Kanada terma jamoasi safida Jahon chempionatini oʻtkazib yuborishi kutilmoqda. Shu sababli, bosh murabbiy Vincent Kompany oʻz qarorini oʻzgartirgan. Avvalari Daviesni qatʼiy qoʻllab-quvvatlagan va yangi himoyachi sotib olishga qarshilik qilgan murabbiy, endilikda ushbu pozitsiyani kuchaytirishni ustuvor vazifa deb hisoblamoqda.

Agar munosib taklif tushsa, Bavariya muzokaralarga tayyor. Saudiya Arabistoni klublarining cheksiz moliyaviy imkoniyatlari kelishuvni tezlashtirishi mumkin. Biroq, 25 yoshli futbolchining oʻzi Saudiya Pro ligasiga oʻtishga rozi boʻlishi dargumon, chunki u hali ham dunyoning eng yaxshi qanot himoyachilaridan biri sanaladi.

BavariyaAlphonso DaviesVincent KompanyTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cristiano Ronaldo Portugaliyadagi soʻnggi oʻyinini oʻtkazadimi?Cristiano Ronaldo Portugaliyadagi soʻnggi oʻyinini oʻtkazadimi?Bugun, 06:52Vinsent Kompani qarorini oʻzgartirdi: Alfonso Devis Bavariya jamoasini tark etishi mumkinVinsent Kompani qarorini oʻzgartirdi: Alfonso Devis Bavariya jamoasini tark etishi mumkinBugun, 06:35Lionel Messi zaxiradan tushib gol urdi: Argentina Islandiyani magʻlub etdiLionel Messi zaxiradan tushib gol urdi: Argentina Islandiyani magʻlub etdiBugun, 06:33Borussiya Dortmund Kennet Eichhorn uchun kurashni davom ettirmoqdaBorussiya Dortmund Kennet Eichhorn uchun kurashni davom ettirmoqdaBugun, 04:17Saudiyaning ikki grand klubi Rafinya uchun 80 million yevro taklif qildiSaudiyaning ikki grand klubi Rafinya uchun 80 million yevro taklif qildiBugun, 04:07«Real» bir qator yulduz futbolchilari bilan xayrlashishga tayyorlanmoqda...«Real» bir qator yulduz futbolchilari bilan xayrlashishga tayyorlanmoqda...Bugun, 03:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...