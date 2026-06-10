Vinsent Kompani qarorini oʻzgartirdi: Bavariya Alphonso Daviesni sotishga tayyor
Myunxenning Bavariya klubi himoyachisi Alphonso Davies jamoani tark etishi ehtimoli tobora ortib bormoqda. Sport Bild nashrining xabar berishicha, Saudiya Arabistoni klublari Germaniya rekordchisi va kanadalik futbolchi bilan yozgi transfer borasida aloqaga chiqqan. Myunxenliklar qarorgohida klub vakillari oʻrtasida ehtimoliy transfer shartlari boʻyicha muzokaralar oʻtkazilgani aytilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Davies 2025-yil boshida klub bilan 2030-yilgacha moʻljallangan shartnomani uzaytirgan boʻlsa-da, hozirda uning kelajagi soʻroq ostida qolmoqda. Futbolchining yiliga 15 million yevro miqdoridagi maoshi va tez-tez takrorlanayotgan jarohatlari Bavariya rahbariyatini chap qanot himoyachisini sotish haqida oʻylashga majbur qildi. 2025-yil bahorida tizzasidan olgan ogʻir jarohatidan soʻng, Davies oʻz sport formasini tiklashga qiynalmoqda.
Soʻnggi mushak jarohatlari sababli u uzoq muddatga safdan chiqdi va hatto Kanada terma jamoasi safida Jahon chempionatini oʻtkazib yuborishi kutilmoqda. Shu sababli, bosh murabbiy Vincent Kompany oʻz qarorini oʻzgartirgan. Avvalari Daviesni qatʼiy qoʻllab-quvvatlagan va yangi himoyachi sotib olishga qarshilik qilgan murabbiy, endilikda ushbu pozitsiyani kuchaytirishni ustuvor vazifa deb hisoblamoqda.
Agar munosib taklif tushsa, Bavariya muzokaralarga tayyor. Saudiya Arabistoni klublarining cheksiz moliyaviy imkoniyatlari kelishuvni tezlashtirishi mumkin. Biroq, 25 yoshli futbolchining oʻzi Saudiya Pro ligasiga oʻtishga rozi boʻlishi dargumon, chunki u hali ham dunyoning eng yaxshi qanot himoyachilaridan biri sanaladi.
…