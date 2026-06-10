Benfika Mourinyoning ketishini tasdiqladi: Silva yangi murabbiy

·0·Sport
Benfika Mourinyoning ketishini tasdiqladi: Silva yangi murabbiy

Lissabonning Benfika klubi "Estadio da Luz"da yangi davr boshlanganini eʻlon qildi. Jamoa bosh murabbiylik lavozimi uchun Marco Silva bilan kelishuvga erishilganini rasman tasdiqladi. Fulxem sobiq ustozi Lissabonga Joze Mourinyo Real Madrid klubiga qaytishi munosabati bilan boʻshagan oʻrinni egallash uchun kelmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Marco Silva Angliya Premer-ligasidagi besh yillik muvaffaqiyatli faoliyatidan soʻng oʻz vataniga qaytmoqda. Lissabon gigantlari 48 yoshli mutaxassis bilan 2027-28-yilgi mavsum yakuniga qadar shartnoma imzolashini, shuningdek, kelishuvni yana bir yilga uzaytirish bandi borligini maʻlum qildi. Silva Angliyada Hull City, Watford va Everton kabi jamoalardagi faoliyati orqali katta obroʻ orttirgan edi.

Silvaning tayinlanishi Joze Mourinyoning kutilmagan ketishi bilan bir vaqtga toʻgʻri keldi. Real Madrid "The Special One" xizmatlarini qoʻlga kiritish uchun Benfika klubiga 15 million yevro miqdorida tovon puli toʻlashga rozi boʻldi. Mourinyo sentyabr oyida jamoani qabul qilib olgan edi va qisqa vaqt ichida jamoani magʻlubiyatsiz seriya bilan turnir jadvalining yuqori pogʻonalariga olib chiqdi.

Real Madrid prezidenti Florentino Perez klubning avvalgi shon-shuhratini tiklash maqsadida Mourinyoni Santiago Bernabeu stadioniga qaytarishga qaror qildi. Joze Mourinyo 2010-2013-yillar davomida Madridda Barselona gegemonligini tugatib, La Liga, Ispaniya kubogi va Superkubogini qoʻlga kiritgan edi.

Shu bilan birga, Real Madrid amaldagi murabbiy Alvaro Arbeloa bilan xayrlashganini ham eʻlon qildi. Klub rahbariyati Arbeloaga koʻrsatgan sadoqati va professionalligi uchun minnatdorchilik bildirdi. Endilikda Madrid klubida yana Mourinyo davri boshlanmoqda, Benfika esa Marco Silva qoʻl ostida yangi marralarni koʻzlamoqda.

BenfikaReal MadridJose MourinhoMarco SilvaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vinsent Kompani qarorini oʻzgartirdi: Bavariya Alphonso Daviesni sotishga tayyorVinsent Kompani qarorini oʻzgartirdi: Bavariya Alphonso Daviesni sotishga tayyorBugun, 06:55Cristiano Ronaldo Portugaliyadagi soʻnggi oʻyinini oʻtkazadimi?Cristiano Ronaldo Portugaliyadagi soʻnggi oʻyinini oʻtkazadimi?Bugun, 06:52Vinsent Kompani qarorini oʻzgartirdi: Alfonso Devis Bavariya jamoasini tark etishi mumkinVinsent Kompani qarorini oʻzgartirdi: Alfonso Devis Bavariya jamoasini tark etishi mumkinBugun, 06:35Lionel Messi zaxiradan tushib gol urdi: Argentina Islandiyani magʻlub etdiLionel Messi zaxiradan tushib gol urdi: Argentina Islandiyani magʻlub etdiBugun, 06:33Borussiya Dortmund Kennet Eichhorn uchun kurashni davom ettirmoqdaBorussiya Dortmund Kennet Eichhorn uchun kurashni davom ettirmoqdaBugun, 04:17Saudiyaning ikki grand klubi Rafinya uchun 80 million yevro taklif qildiSaudiyaning ikki grand klubi Rafinya uchun 80 million yevro taklif qildiBugun, 04:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...