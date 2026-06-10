Benfika Mourinyoning ketishini tasdiqladi: Silva yangi murabbiy
Lissabonning Benfika klubi "Estadio da Luz"da yangi davr boshlanganini eʻlon qildi. Jamoa bosh murabbiylik lavozimi uchun Marco Silva bilan kelishuvga erishilganini rasman tasdiqladi. Fulxem sobiq ustozi Lissabonga Joze Mourinyo Real Madrid klubiga qaytishi munosabati bilan boʻshagan oʻrinni egallash uchun kelmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Marco Silva Angliya Premer-ligasidagi besh yillik muvaffaqiyatli faoliyatidan soʻng oʻz vataniga qaytmoqda. Lissabon gigantlari 48 yoshli mutaxassis bilan 2027-28-yilgi mavsum yakuniga qadar shartnoma imzolashini, shuningdek, kelishuvni yana bir yilga uzaytirish bandi borligini maʻlum qildi. Silva Angliyada Hull City, Watford va Everton kabi jamoalardagi faoliyati orqali katta obroʻ orttirgan edi.
Silvaning tayinlanishi Joze Mourinyoning kutilmagan ketishi bilan bir vaqtga toʻgʻri keldi. Real Madrid "The Special One" xizmatlarini qoʻlga kiritish uchun Benfika klubiga 15 million yevro miqdorida tovon puli toʻlashga rozi boʻldi. Mourinyo sentyabr oyida jamoani qabul qilib olgan edi va qisqa vaqt ichida jamoani magʻlubiyatsiz seriya bilan turnir jadvalining yuqori pogʻonalariga olib chiqdi.
Real Madrid prezidenti Florentino Perez klubning avvalgi shon-shuhratini tiklash maqsadida Mourinyoni Santiago Bernabeu stadioniga qaytarishga qaror qildi. Joze Mourinyo 2010-2013-yillar davomida Madridda Barselona gegemonligini tugatib, La Liga, Ispaniya kubogi va Superkubogini qoʻlga kiritgan edi.
Shu bilan birga, Real Madrid amaldagi murabbiy Alvaro Arbeloa bilan xayrlashganini ham eʻlon qildi. Klub rahbariyati Arbeloaga koʻrsatgan sadoqati va professionalligi uchun minnatdorchilik bildirdi. Endilikda Madrid klubida yana Mourinyo davri boshlanmoqda, Benfika esa Marco Silva qoʻl ostida yangi marralarni koʻzlamoqda.
…