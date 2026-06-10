Bavariya Liverpul yulduzi Rio Ngumoha uchun kurashga qoʻshildi

·0·Sport
Bavariya Liverpul yulduzi Rio Ngumoha uchun kurashga qoʻshildi

Liverpul jamoasining 17 yoshli iqtidorli hujumchisi Rio Ngumoha Thomas Tuchel boshqaruvidagi Angliya terma jamoasi yigʻinida barchada katta taassurot qoldirdi. Biroq, yosh yulduzning Enfilddagi kelajagi soʻroq ostida qolmoqda. Xabarlarga koʻra, futbolchi klubdagi rivojlanish darajasi va oʻyin amaliyoti kamligidan norozi boʻlib, unga Bavariya jiddiy qiziqish bildirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

BBC Sport maʼlumotlariga koʻra, Rio Ngumoha oʻtgan mavsumda Arne Slot qoʻl ostida yetarli darajada maydonga tushmaganidan hafsalasi pir boʻlgan. Mersisaydliklar yosh iqtidor egasini sotmaslikka harakat qilishsa-da, Bavariya skautlari uni Germaniyaga olib ketish uchun qulay imkoniyat poylamoqda. Myunxenliklar Ngumohani Angliyaning eng yorqin yosh isteʼdodlaridan biri sifatida koʻrishmoqda.

Ngumoha Liverpul tarixidagi eng yosh gol muallifi sifatida rekord oʻrnatgan boʻlsa-da, oʻtgan mavsumda asosiy tarkibda bor-yoʻgʻi 10 ta oʻyinda maydonga tushdi. Klub rahbariyati buni futbolchini jismoniy va ruhiy bosimlardan himoya qilish bilan izohlagan. Ammo futbolchining oʻzi yuqori darajadagi oʻyinlarda koʻproq ishtirok etishni va tezroq oʻsishni istamoqda.

Angliya terma jamoasining Yangi Zelandiyaga qarshi oʻyinida zaxiradan tushib, uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan Rio Ngumoha Thomas Tuchelning eʼtirofiga sazovor boʻldi. Garchi u Jahon chempionati uchun yakuniy roʻyxatga kiritilmagan boʻlsa-da, uning namoyish etgan oʻyini mutaxassislar orasida katta muhokamalarga sabab boʻldi.

Endilikda Liverpul yangi murabbiy Andoni Iraola qoʻl ostida Rio Ngumohaga Enfild uning rivojlanishi uchun eng yaxshi joy ekanligini isbotlashi kerak. Aks holda, Yevropaning boshqa grand klublari, xususan Bavariya, ushbu transfer poygasida gʻolib chiqishi hech gap emas.

LiverpulBavariyaRio NgumohaTransferAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mundial oldidan Masharipov bo‘yicha noxush xabarMundial oldidan Masharipov bo‘yicha noxush xabarBugun, 07:28Benfika Mourinyoning ketishini tasdiqladi: Silva yangi murabbiyBenfika Mourinyoning ketishini tasdiqladi: Silva yangi murabbiyBugun, 07:13Vinsent Kompani qarorini oʻzgartirdi: Bavariya Alphonso Daviesni sotishga tayyorVinsent Kompani qarorini oʻzgartirdi: Bavariya Alphonso Daviesni sotishga tayyorBugun, 06:55Cristiano Ronaldo Portugaliyadagi soʻnggi oʻyinini oʻtkazadimi?Cristiano Ronaldo Portugaliyadagi soʻnggi oʻyinini oʻtkazadimi?Bugun, 06:52Vinsent Kompani qarorini oʻzgartirdi: Alfonso Devis Bavariya jamoasini tark etishi mumkinVinsent Kompani qarorini oʻzgartirdi: Alfonso Devis Bavariya jamoasini tark etishi mumkinBugun, 06:35Lionel Messi zaxiradan tushib gol urdi: Argentina Islandiyani magʻlub etdiLionel Messi zaxiradan tushib gol urdi: Argentina Islandiyani magʻlub etdiBugun, 06:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...