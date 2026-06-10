Norvegiya terma jamoasi mundialga 300 kilogramm baliq olib keladi

·0·Sport
Norvegiya terma jamoasi mundialga 300 kilogramm baliq olib keladi

Futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionati start olishiga sanoqli kunlar qolar ekan, turnir ishtirokchilari nafaqat yashil maydondagi taktika, balki uning ortidagi har bir mayda detalgacha alohida e’tibor qaratmoqda. Bu borada Norvegiya milliy terma jamoasi o‘zining favqulodda va o‘ziga xos tayyorgarlik rejasi bilan butun dunyo sport jamoatchiligining diqqat-markaziga tushdi.

Skandinaviyaning nufuzli VG nashri tarqatgan qiziqarli xabarga ko‘ra, norvegiyaliklar bo‘lajak mundial davomida o‘z sportchilarining ratsionini yuqori darajada ushlab turish maqsadida musobaqa mezbonligi o‘tayotgan mamlakatga maxsus reyslar orqali naqd 300 kilogramm eng sara va yangi tutilgan dengiz baliqlarini hamda mamlakatning eng taniqli va mohir bosh oshpazlarini birgalikda olib keladi.

Jamoa tibbiy shtabi va rahbariyati tomonidan yo‘lga qo‘yilgan ushbu tashabbusning bosh maqsadi — futbolchilarning uzoq davom etadigan va ruhiy hamda jismoniy bosim yuqori bo‘ladigan musobaqa davomida o‘z vatanlarida o‘rganib qolgan, sog‘lom va sifatli oziq-ovqat mahsulotlarini uzluksiz iste’mol qilishlarini kafolatlashdan iborat. Skandinaviyaliklar uchun dengiz mahsulotlari kundalik hayotning ajralmas qismi ekanligi hisobga olinsa, bu qaror mutlaqo mantiqiy ko‘rinadi.

Zamonaviy sport diyetologlari va yuqori malakali mutaxassislarning fikriga ko‘ra, musobaqa o‘tayotgan davrda sportchilarning odatiy ovqatlanish tartibi hamda menyusini o‘zgarishsiz saqlab qolish o‘ta muhim omil hisoblanadi. Bu Elring Holand va uning jamoadoshlariga begona iqlimda ortiqcha vaqt yo‘qotmay, diqqat-e’tiborni faqat yashil maydondagi bahslarga qaratishga hamda o‘ta yuqori jismoniy yuklamalar vaqtida organizmning tezkor tiklanishi va samaradorligini oshirishga bebaho yordam beradi.

Eslatib o‘tish joizki, uzoq kutilgan Norvegiya milliy jamoasi 2026 yilgi Jahon chempionatining «I» guruhidan joy olgan. Erling Holand boshchiligidagi shiddatli jamoa guruh bosqichi doirasida jahon futboli grandi Fransiya, Afrikaning eng kuchli va jismoniy baquvvat vakili Senegal hamda Osiyo qit’asining matonatli jamoasi Iroq milliy terma jamoalariga qarshi pley-off yo‘llanmasi uchun ayovsiz kurash olib boradi. Ko‘ramiz, maxsus parhez Norvegiyaga guruhdan chiqishda qanchalik yordam berar ekan.

Jahon chempionatining eng qiziqarli va kutilmagan voqealari, Erling Holand va Norvegiya terma jamoasining mundialdagi yurishlari hamda dunyo futboliga oid eng qaynoq, eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ibrohim Maza Jahon chempionatida Messini mag‘lub etishga va’da berdi...Ibrohim Maza Jahon chempionatida Messini mag‘lub etishga va’da berdi...Bugun, 10:10Gvardiola ketganidan so‘ng «Manchester Siti»da katta tozalash boshlanadiGvardiola ketganidan so‘ng «Manchester Siti»da katta tozalash boshlanadiBugun, 09:46Real Madrid Michael Olise uchun 150 million yevro taklif qilgani maʻlum boʻldiReal Madrid Michael Olise uchun 150 million yevro taklif qilgani maʻlum boʻldiBugun, 09:37Hugo Almeida: Cristiano Ronaldo uchun yosh muammo emasHugo Almeida: Cristiano Ronaldo uchun yosh muammo emasBugun, 09:17Eldor Shomurodov: “Biz butun O‘zbekiston nomidan o‘ynaymiz” (video)Eldor Shomurodov: “Biz butun O‘zbekiston nomidan o‘ynaymiz” (video)Bugun, 09:06Fabio Kannavaro: “O‘zbekistonliklar bizdan faxrlanishini istaymiz”Fabio Kannavaro: “O‘zbekistonliklar bizdan faxrlanishini istaymiz”Bugun, 08:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...