Norvegiya terma jamoasi mundialga 300 kilogramm baliq olib keladi
Futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionati start olishiga sanoqli kunlar qolar ekan, turnir ishtirokchilari nafaqat yashil maydondagi taktika, balki uning ortidagi har bir mayda detalgacha alohida e’tibor qaratmoqda. Bu borada Norvegiya milliy terma jamoasi o‘zining favqulodda va o‘ziga xos tayyorgarlik rejasi bilan butun dunyo sport jamoatchiligining diqqat-markaziga tushdi.
Skandinaviyaning nufuzli VG nashri tarqatgan qiziqarli xabarga ko‘ra, norvegiyaliklar bo‘lajak mundial davomida o‘z sportchilarining ratsionini yuqori darajada ushlab turish maqsadida musobaqa mezbonligi o‘tayotgan mamlakatga maxsus reyslar orqali naqd 300 kilogramm eng sara va yangi tutilgan dengiz baliqlarini hamda mamlakatning eng taniqli va mohir bosh oshpazlarini birgalikda olib keladi.
Jamoa tibbiy shtabi va rahbariyati tomonidan yo‘lga qo‘yilgan ushbu tashabbusning bosh maqsadi — futbolchilarning uzoq davom etadigan va ruhiy hamda jismoniy bosim yuqori bo‘ladigan musobaqa davomida o‘z vatanlarida o‘rganib qolgan, sog‘lom va sifatli oziq-ovqat mahsulotlarini uzluksiz iste’mol qilishlarini kafolatlashdan iborat. Skandinaviyaliklar uchun dengiz mahsulotlari kundalik hayotning ajralmas qismi ekanligi hisobga olinsa, bu qaror mutlaqo mantiqiy ko‘rinadi.
Zamonaviy sport diyetologlari va yuqori malakali mutaxassislarning fikriga ko‘ra, musobaqa o‘tayotgan davrda sportchilarning odatiy ovqatlanish tartibi hamda menyusini o‘zgarishsiz saqlab qolish o‘ta muhim omil hisoblanadi. Bu Elring Holand va uning jamoadoshlariga begona iqlimda ortiqcha vaqt yo‘qotmay, diqqat-e’tiborni faqat yashil maydondagi bahslarga qaratishga hamda o‘ta yuqori jismoniy yuklamalar vaqtida organizmning tezkor tiklanishi va samaradorligini oshirishga bebaho yordam beradi.
Eslatib o‘tish joizki, uzoq kutilgan Norvegiya milliy jamoasi 2026 yilgi Jahon chempionatining «I» guruhidan joy olgan. Erling Holand boshchiligidagi shiddatli jamoa guruh bosqichi doirasida jahon futboli grandi Fransiya, Afrikaning eng kuchli va jismoniy baquvvat vakili Senegal hamda Osiyo qit’asining matonatli jamoasi Iroq milliy terma jamoalariga qarshi pley-off yo‘llanmasi uchun ayovsiz kurash olib boradi. Ko‘ramiz, maxsus parhez Norvegiyaga guruhdan chiqishda qanchalik yordam berar ekan.
Jahon chempionatining eng qiziqarli va kutilmagan voqealari, Erling Holand va Norvegiya terma jamoasining mundialdagi yurishlari hamda dunyo futboliga oid eng qaynoq, eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…