Joze Mourinyo Benfica bilan xayrlashdi va Real Madridga qaytmoqda

·0·Sport
Joze Mourinyo Benfica bilan xayrlashdi va Real Madridga qaytmoqda

Portugaliyalik afsonaviy murabbiy Joze Mourinyo Real Madrid jamoasiga shov-shuvli tarzda qaytish oldidan Benfica muxlislari, futbolchilari va xodimlariga hissiyotlarga boy xayrlashuv maktubini yoʻlladi. Lissabonning "Estadio da Luz" stadionida bir mavsum faoliyat yuritgan mutaxassis Ispaniya poytaxtidan tushgan taklifni rad eta olmadi. Mourinyo oʻzining Instagram sahifasida klub prezidenti Rui Costa va barcha xodimlarga minnatdorchilik bildirib, ushbu klubni himoya qilish u uchun katta sharaf boʻlganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mourinyo boshchiligida Benfica oʻtgan mavsumda ichki chempionatda magʻlubiyatsiz seriya qayd etdi va Portugaliya Superkubogida gʻolib chiqdi. 63 yoshli murabbiy oʻzi birga ishlagan futbolchilarga alohida murojaat qilib, ular bilan oʻrtasida umrbod rishtalar bogʻlanganini aytdi. "Bir kun mening futbolchim boʻlgan inson, butun umrga mening futbolchim boʻlib qoladi", — deya qoʻshimcha qildi sobiq Chelsi va Manchester Yunayted ustozi.

Real Madrid prezidenti Florentino Perez Mourinyoni ortga qaytarishni oʻzining saylovoldi kampaniyasining asosiy maqsadiga aylantirgan edi. Madridliklar ushbu transfer uchun Portugaliya klubiga 15 million yevro tovon puli toʻlashga rozi boʻlishdi. Seshanba oqshomida murabbiyning agenti Jorge Mendes va Real Madrid rahbariyati oʻrtasidagi yakuniy muzokaralar yakuniga yetgani xabar qilindi.

Qirollik klubi Mourinyo kelishi bilan tarkibni kuchaytirishga kirishgan. Xabarlarga koʻra, Real Madrid Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvarez uchun 150 million yevrolik taklif yuborgan, biroq bu rad etilgan. Shunga qaramay, Madridda yangi "galaktikos" davri boshlanishi kutilmoqda. Benfica esa Mourinyoning oʻrniga yangi murabbiy tayinlash ishlarini allaqachon yakunlab ulgurgan.

Jose MourinhoReal MadridBenficaTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muhammad Salah yangi klubi uchun uchta asosiy shartni eʼlon qildiMuhammad Salah yangi klubi uchun uchta asosiy shartni eʼlon qildiBugun, 11:53Kannavaro Nyu-York aeroportidagi tekshiruv yuzasidan rasmiy bayonot berdiKannavaro Nyu-York aeroportidagi tekshiruv yuzasidan rasmiy bayonot berdiBugun, 11:52Ronaldu va Portugaliya "oq bo‘rilar" bilan o‘yinga qanday tayyorlanmoqda?Ronaldu va Portugaliya "oq bo‘rilar" bilan o‘yinga qanday tayyorlanmoqda?Bugun, 11:43Yiliga 120 million yevro: Real Madrid futboldagi eng yirik shartnomani imzoladiYiliga 120 million yevro: Real Madrid futboldagi eng yirik shartnomani imzoladiBugun, 11:15Marcus Rashford Manchester Yunaytedga qaytmoqda: Barselona qarorini oʻzgartirdiMarcus Rashford Manchester Yunaytedga qaytmoqda: Barselona qarorini oʻzgartirdiBugun, 11:10Borussiya Dortmund ikki yulduzi bilan xayrlashishga tayyorBorussiya Dortmund ikki yulduzi bilan xayrlashishga tayyorBugun, 10:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...