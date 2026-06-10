Joze Mourinyo Benfica bilan xayrlashdi va Real Madridga qaytmoqda
Portugaliyalik afsonaviy murabbiy Joze Mourinyo Real Madrid jamoasiga shov-shuvli tarzda qaytish oldidan Benfica muxlislari, futbolchilari va xodimlariga hissiyotlarga boy xayrlashuv maktubini yoʻlladi. Lissabonning "Estadio da Luz" stadionida bir mavsum faoliyat yuritgan mutaxassis Ispaniya poytaxtidan tushgan taklifni rad eta olmadi. Mourinyo oʻzining Instagram sahifasida klub prezidenti Rui Costa va barcha xodimlarga minnatdorchilik bildirib, ushbu klubni himoya qilish u uchun katta sharaf boʻlganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mourinyo boshchiligida Benfica oʻtgan mavsumda ichki chempionatda magʻlubiyatsiz seriya qayd etdi va Portugaliya Superkubogida gʻolib chiqdi. 63 yoshli murabbiy oʻzi birga ishlagan futbolchilarga alohida murojaat qilib, ular bilan oʻrtasida umrbod rishtalar bogʻlanganini aytdi. "Bir kun mening futbolchim boʻlgan inson, butun umrga mening futbolchim boʻlib qoladi", — deya qoʻshimcha qildi sobiq Chelsi va Manchester Yunayted ustozi.
Real Madrid prezidenti Florentino Perez Mourinyoni ortga qaytarishni oʻzining saylovoldi kampaniyasining asosiy maqsadiga aylantirgan edi. Madridliklar ushbu transfer uchun Portugaliya klubiga 15 million yevro tovon puli toʻlashga rozi boʻlishdi. Seshanba oqshomida murabbiyning agenti Jorge Mendes va Real Madrid rahbariyati oʻrtasidagi yakuniy muzokaralar yakuniga yetgani xabar qilindi.
Qirollik klubi Mourinyo kelishi bilan tarkibni kuchaytirishga kirishgan. Xabarlarga koʻra, Real Madrid Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvarez uchun 150 million yevrolik taklif yuborgan, biroq bu rad etilgan. Shunga qaramay, Madridda yangi "galaktikos" davri boshlanishi kutilmoqda. Benfica esa Mourinyoning oʻrniga yangi murabbiy tayinlash ishlarini allaqachon yakunlab ulgurgan.
…