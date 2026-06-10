Chelsi afsonasi Marcus Rashfordni transfer qilishga chaqirdi

·0·Sport
Chelsi afsonasi Marcus Rashfordni transfer qilishga chaqirdi

Chelsi jamoasining sobiq yulduzi Joe Cole London klubini Manchester Yunayted hujumchisi Marcus Rashfordni sotib olish imkoniyatini koʻrib chiqishga undadi. Hozirda 28 yoshli futbolchi Barselona safidagi muvaffaqiyatli ijaradan soʻng Old Traffordga qaytishga tayyorgarlik koʻrmoqda, biroq uning kelajagi hamon noaniq boʻlib qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Rashford Ispaniyadagi mavsumini yuqori saviyada oʻtkazib, barcha musobaqalarda 14 ta gol va 11 ta golli uzatmani amalga oshirdi. U Barselona bilan La Liga va Ispaniya Superkubogida gʻolib chiqib, Manchesterdagi omadsiz davrdan soʻng oʻzini tiklab olganini isbotladi. Shunga qaramay, Hansi Flick boshqaruvidagi jamoa Anthony Gordon transferini afzal koʻrib, Rashfordning sotib olish bandini faollashtirmaslikka qaror qildi.

Joe Cole SunSport nashriga bergan intervyusida shunday dedi: “Hammasi maosh va transfer narxiga bogʻliq. Rashford Chelsi uchun koʻplab talablarga javob beradi, ammo unga juda katta mablagʻ sarflash yaramaydi. U oʻz ustida ishlashda davom etishi kerak, chunki Barselona safida oʻziga boʻlgan ishonchni qaytardi. Chelsi bu transfer boʻyicha soʻrov yuborishi lozim”.

Ekspertning taʼkidlashicha, Chelsi tarkibida tajribali hujumchilar yetishmayapti. Agar Rashford London klubiga oʻtsa, u 300 ga yaqin Angliya Premer-ligasi oʻyinidagi tajribasi bilan jamoaning eng tajribali vakillaridan biriga aylanadi. Hozirda uning xizmatlariga Arsenal ham qiziqish bildirmoqda, chunki Mikel Arteta hujum chizigʻini kuchaytirish uchun universal futbolchi qidirmoqda.

Shuningdek, Cole klubning moliyaviy holati haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, Xabi Alonso (murabbiy nazarda tutilgan) bozorda aqlli ish tutishi kerak. “Chelsi koʻp pul sarflab yubordi, endi ular tejamkor boʻlishlari shart. Agar katta transferlar amalga oshmasa, muxlislar jamoani boricha qabul qilishlari va bu 10 yil oldingi Chelsi emasligini tushunishlari kerak”, — deya qoʻshimcha qildi sobiq futbolchi.

ChelsiManchester YunaytedMarcus RashfordTransferlarAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tottenxemda katta tozalash: Iv Bissuma va yana 10 futbolchi jamoani tark etdiTottenxemda katta tozalash: Iv Bissuma va yana 10 futbolchi jamoani tark etdiBugun, 12:51JCH-2026 dagi eng yosh va eng keksa futbolchilar ramziy jamoasi tuzildi...JCH-2026 dagi eng yosh va eng keksa futbolchilar ramziy jamoasi tuzildi...Bugun, 12:45Pol Merson Arsenal sardori Martin Odegaard sotilishi haqida kutilmagan nazariyani aytdiPol Merson Arsenal sardori Martin Odegaard sotilishi haqida kutilmagan nazariyani aytdiBugun, 12:39Desham Mbappening pozitsiyasi haqidagi tanqidlarga qanday javob berdi?Desham Mbappening pozitsiyasi haqidagi tanqidlarga qanday javob berdi?Bugun, 12:00Joze Mourinyo Benfica bilan xayrlashdi va Real Madridga qaytmoqdaJoze Mourinyo Benfica bilan xayrlashdi va Real Madridga qaytmoqdaBugun, 11:55Muhammad Salah yangi klubi uchun uchta asosiy shartni eʼlon qildiMuhammad Salah yangi klubi uchun uchta asosiy shartni eʼlon qildiBugun, 11:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...