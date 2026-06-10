Chelsi afsonasi Marcus Rashfordni transfer qilishga chaqirdi
Chelsi jamoasining sobiq yulduzi Joe Cole London klubini Manchester Yunayted hujumchisi Marcus Rashfordni sotib olish imkoniyatini koʻrib chiqishga undadi. Hozirda 28 yoshli futbolchi Barselona safidagi muvaffaqiyatli ijaradan soʻng Old Traffordga qaytishga tayyorgarlik koʻrmoqda, biroq uning kelajagi hamon noaniq boʻlib qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Rashford Ispaniyadagi mavsumini yuqori saviyada oʻtkazib, barcha musobaqalarda 14 ta gol va 11 ta golli uzatmani amalga oshirdi. U Barselona bilan La Liga va Ispaniya Superkubogida gʻolib chiqib, Manchesterdagi omadsiz davrdan soʻng oʻzini tiklab olganini isbotladi. Shunga qaramay, Hansi Flick boshqaruvidagi jamoa Anthony Gordon transferini afzal koʻrib, Rashfordning sotib olish bandini faollashtirmaslikka qaror qildi.
Joe Cole SunSport nashriga bergan intervyusida shunday dedi: “Hammasi maosh va transfer narxiga bogʻliq. Rashford Chelsi uchun koʻplab talablarga javob beradi, ammo unga juda katta mablagʻ sarflash yaramaydi. U oʻz ustida ishlashda davom etishi kerak, chunki Barselona safida oʻziga boʻlgan ishonchni qaytardi. Chelsi bu transfer boʻyicha soʻrov yuborishi lozim”.
Ekspertning taʼkidlashicha, Chelsi tarkibida tajribali hujumchilar yetishmayapti. Agar Rashford London klubiga oʻtsa, u 300 ga yaqin Angliya Premer-ligasi oʻyinidagi tajribasi bilan jamoaning eng tajribali vakillaridan biriga aylanadi. Hozirda uning xizmatlariga Arsenal ham qiziqish bildirmoqda, chunki Mikel Arteta hujum chizigʻini kuchaytirish uchun universal futbolchi qidirmoqda.
Shuningdek, Cole klubning moliyaviy holati haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, Xabi Alonso (murabbiy nazarda tutilgan) bozorda aqlli ish tutishi kerak. “Chelsi koʻp pul sarflab yubordi, endi ular tejamkor boʻlishlari shart. Agar katta transferlar amalga oshmasa, muxlislar jamoani boricha qabul qilishlari va bu 10 yil oldingi Chelsi emasligini tushunishlari kerak”, — deya qoʻshimcha qildi sobiq futbolchi.
…