Bayer Leverkusen Kennet Eichhorn transferini hal qildi

·0·Sport
Bayer Leverkusen Kennet Eichhorn transferini hal qildi

Germaniyaning amaldagi chempioni Bayer Leverkusen mamlakatning eng iqtidorli yosh futbolchilaridan biri — Kennet Eichhorn transferini yakunlash arafasida turibdi. 16 yoshli yarim himoyachi Liverpul va RB Leypsig kabi grand jamoalarning takliflarini rad etib, Leverkuzen klubini tanladi. Fabrizio Romano xabariga koʻra, Bayer Leverkusen futbolchining shartnomasidagi 9 million yevrolik tovon pulini toʻlashga qaror qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hertha Berlin safida 2. Bundesliga bahslarida oʻzining yorqin oʻyinlari bilan koʻzga tushgan Eichhorn allaqachon tibbiy koʻrikdan oʻtgan. Maʼlumotlarga koʻra, u BayArena vakillari bilan 2031-yilga qadar moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolaydi. Bu transfer Yevropaning koʻplab top-klublari, xususan, Manchester Siti va Liverpul uchun kutilmagan zarba boʻldi.

Eichhorn oʻz faoliyatini Germaniyada davom ettirishni va aynan Bayer Leverkusen loyihasining bir qismi boʻlishni afzal koʻrdi. Hertha uchun ushbu 9 million yevrolik kelashuv moliyaviy jihatdan foydali boʻldi, chunki shartnomaga kelajakdagi sotuvdan ulush olish va turli bonuslar haqidagi bandlar ham kiritilgan.

Ushbu transfer Bayer Leverkusen jamoasining kelajak uchun katta rejalar tuzayotganidan dalolat beradi. Eichhorn 2026-27 yilgi mavsumdan boshlab asosiy tarkibning muhim boʻlagiga aylanishi kutilmoqda. Hozirda klub yosh iqtidorlarni oʻz safiga qoʻshib olish orqali Bundesligada oʻz mavqeini yanada mustahkamlashni maqsad qilgan.

Bayer LeverkusenHertha BerlinTransferBundesligaKennet Eichhorn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsene Wenger Kylian Mbappe himoyasiga chiqdi: U Real Madridda qurbon qilindiArsene Wenger Kylian Mbappe himoyasiga chiqdi: U Real Madridda qurbon qilindiBugun, 13:59JCH-2026 murabbiylari maoshi e’lon qilindi: Kannavaro kuchli beshlikda!JCH-2026 murabbiylari maoshi e’lon qilindi: Kannavaro kuchli beshlikda!Bugun, 13:36Vitinha va Joao Neves Real Madridga oʻtadimi? Jorge Mendes javob berdiVitinha va Joao Neves Real Madridga oʻtadimi? Jorge Mendes javob berdiBugun, 13:34Chelsi afsonasi Marcus Rashfordni transfer qilishga chaqirdiChelsi afsonasi Marcus Rashfordni transfer qilishga chaqirdiBugun, 13:10Tottenxemda katta tozalash: Iv Bissuma va yana 10 futbolchi jamoani tark etdiTottenxemda katta tozalash: Iv Bissuma va yana 10 futbolchi jamoani tark etdiBugun, 12:51JCH-2026 dagi eng yosh va eng keksa futbolchilar ramziy jamoasi tuzildi...JCH-2026 dagi eng yosh va eng keksa futbolchilar ramziy jamoasi tuzildi...Bugun, 12:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...