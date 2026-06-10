Bayer Leverkusen Kennet Eichhorn transferini hal qildi
Germaniyaning amaldagi chempioni Bayer Leverkusen mamlakatning eng iqtidorli yosh futbolchilaridan biri — Kennet Eichhorn transferini yakunlash arafasida turibdi. 16 yoshli yarim himoyachi Liverpul va RB Leypsig kabi grand jamoalarning takliflarini rad etib, Leverkuzen klubini tanladi. Fabrizio Romano xabariga koʻra, Bayer Leverkusen futbolchining shartnomasidagi 9 million yevrolik tovon pulini toʻlashga qaror qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hertha Berlin safida 2. Bundesliga bahslarida oʻzining yorqin oʻyinlari bilan koʻzga tushgan Eichhorn allaqachon tibbiy koʻrikdan oʻtgan. Maʼlumotlarga koʻra, u BayArena vakillari bilan 2031-yilga qadar moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolaydi. Bu transfer Yevropaning koʻplab top-klublari, xususan, Manchester Siti va Liverpul uchun kutilmagan zarba boʻldi.
Eichhorn oʻz faoliyatini Germaniyada davom ettirishni va aynan Bayer Leverkusen loyihasining bir qismi boʻlishni afzal koʻrdi. Hertha uchun ushbu 9 million yevrolik kelashuv moliyaviy jihatdan foydali boʻldi, chunki shartnomaga kelajakdagi sotuvdan ulush olish va turli bonuslar haqidagi bandlar ham kiritilgan.
Ushbu transfer Bayer Leverkusen jamoasining kelajak uchun katta rejalar tuzayotganidan dalolat beradi. Eichhorn 2026-27 yilgi mavsumdan boshlab asosiy tarkibning muhim boʻlagiga aylanishi kutilmoqda. Hozirda klub yosh iqtidorlarni oʻz safiga qoʻshib olish orqali Bundesligada oʻz mavqeini yanada mustahkamlashni maqsad qilgan.
…